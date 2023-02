Kada prolazite, primjerice, cestom A1 prema jugu, pa ugledate vjetroelektrane na obroncima i vrhovima hrvatskih planina, zapitate li se ikad kako su one tamo dopremljene? A kako se tek dopremaju dijelovi za daleko veće vjetrenjače na još više i teže pristupačne planine? Sljedeći video mogao bi dati dio odgovora.

Najkompliciraniji pothvat u transportu dijelova za vjetroturbine predstavljaju njihove lopatice – konstrukcijski izrađene od jednog kontinuiranog komada kompozitnog materijala, u pravilu stakloplastike, moraju se u jednom komadu i dopremiti na mjesto montaže. Za taj je pothvat potrebno zatvoriti dijelove ceste, što vidimo ponekad i kod nas, no kada dođe do uspona na planinu, tu na scenu stupaju pravi majstori vožnje.

Video, koji je nedavno podijelila kineska energetska kompanija CTG, prikazuje samo jedan dio puta lopatice prema planini. Snimljen je u kineskoj jugozapadnoj provinciji Sečuan, a na njemu vidimo kako posebni tegljač savladava zavoj – noseći na sebi 75 metara dugu i 19 tona tešku lopaticu vjetroturbine. Put do vrha je dug, pa šteta da su podijelili samo ovako kratku snimku. No, i dalje je riječ o fascinantnom prizoru.

#CTGonSite #TeamCTG

It is certainly not an easy task to transport🚛the blade of a wind turbine, which is 75 meters long and weighs 19 tonnes🤩, to the top of a mountain⛰️.

However, CTGers in Jinyang, a city in Southwest China's Sichuan Province made it happen.🥳

Check it out!👀 pic.twitter.com/zrQ5VErBM1

— CTG (@CTG_1993) February 24, 2023