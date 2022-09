Američki legendarni Jeep planira do 2025. godine lansirati četiri potpuno električna SUV-a u SAD-u i Europi, a prvi od njih bit će Avenger, koji će premijeru doživjeti u Parizu sljedećeg mjeseca

Marka Jeep, danas u sklopu koncerna Stellantis, najavila je opsežni plan elektrifikacije svoje ponude, koji će započeti lansiranjem potpuno električnih (4xe) terenaca u SAD-u i Europi tijekom naredne tri godine. Do 2030. godine Jepp planira u prodaji imati 100% električne modele u svim segmentima, a u Europi bi do tada trebali prodavati isključivo električne modele. U SAD-u će njihov udio do kraja desetljeća iznositi oko 50%.

“Osvetnik” za europsko tržište

Prvi 100% električni SUV pod markom Jeepa, imena Avenger, bit će izrađen kao potpuno novi model. Premijeru će doživjeti već sljedećeg mjeseca na salonu automobila u Parizu, kada će biti otvorena i knjiga narudžbi, a u salone diljem Europe trebao stići već početkom sljedeće godine. Prema klasi, smjestit će se ispod postojećeg modela Renegade, a proizvodit će se u Poljskoj.

Jeep Avenger, čijih je nekoliko prvih fotografija sada prikazano javnosti, cilja na domet s jednim punjenjem baterije od oko 400 kilometara. Redizajnirani interijer trebao bi ponuditi mnogo prostora za putnike i prtljagu, a povišena karoserija donijet će velik razmak od tla te mogućnosti offroad vožnje. No, Avenger će vanjštinom i veličinom biti prije svega prilagođen kupcima u Europi. Ciljna skupina su im kupci koji traže sposoban, moćan, kompaktan, moderan i električni model, kao alternativu postojećim modelima SUV-a.

4xe je novi 4×4

Osim ovoga, Jepp će nastaviti sa širenjem svoje game u električnom smjeru i u ostatku svijeta. Plan im je svoju legendarnu oznaku 4×4 obogatiti elektrifikacijom, pa će je uskoro početi mijenjati oznakom 4xe, koja označava električni pogon na sve kotače. Izvan Europe, najavljeni su modeli Jeep Recon i Jeep Wagoneer, oba potpuno električna nova modela, namijenjena tržištu SAD-a.