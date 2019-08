Hyundai je objavio kako namjerava stati na kraj smrtnim slučajevima u pregrijanim vozilima na način da će sve svoje modele standardno opremiti sustavom za upozorenja na putnike na stražnjim sjedalima. Za sada je potvrđeno da će ovaj sustav postati dio standardne opreme u SAD-u do 2022, no vjerujemo da će vremenom ova odluka biti proširena i na druga tržišta.

Glavna zadaća ovog sustava je dakako spriječiti smrtne slučajeve djece koja su slučajno ostavljena na stražnjim sjedalima automobila. Sam sustav dolazi u dvije izvedbe.

Osnovna izvedba se bazira na tzv. logici vratiju. Drugim riječima, ako su stražnja vrata prije startanja vozila bila otvorena (pa dakako zatvorena), sustav će podsjetiti vozača prije nego izađe iz automobila na kraju vožnje da provjeri ima li koga na stražnjoj klupi. Ovaj sustav je vrlo jednostavan i njegova ugradnja u hyundaijeva vozila će krenuti već do kraja ove godine.

Druga verzija je nešto naprednija i kombinira gore spomenutu logiku vratiju sa senzorima koji detektiraju pokrete na stražnjoj klupi (djece i ljubimaca). Ako se detektira pokret nakon što je vozač izašao iz vozila i zaključao vrata, automobil će zatrubiti, upozoriti svjetlosnim signalima i poslati upozorenje na vlasnikov mobitel. Ovaj će sustav od sljedeće godine postati dio standardne opreme modela Santa Fe i Palisade.

U SAD-u je ove godine već poginulo više od dvadesetoro djece koja su ostavljena u vrućim vozilima, a tijekom prošle godine ukupno ih je umrlo 52. Prije manje od mjesec dana slična je vijest potresla i našu zemlju.

Američka agencija za sigurnost u prometu NHTSA savjetuje da se djeca nikako ne ostavljaju u automobilu te namjeravaju poticati ljude koji vide dijete samo u vozilu da odmah zovu hitne službe.

Naime, djeca su puno podložnija visokim temperaturama nego odrasli ljudi. Također, napominju da se temperatura u vozilu može podići vrlo brzo. Navode da ako je vanjska temperatura oko 25 – 26° C, temperatura u vozilu može narasti na 38° C u svega nekoliko minuta. Na vruć dan s temperaturom od oko 32° C temperatura može porasti na preko 42° C u manje od 10 minuta.