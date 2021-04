Južnokorejski proizvođač guma u suradnji sa znanstvenicima iz Seoula i s Harvarda deset je godina proveo u razvoju "origami kotača" koji može mijenjati oblik, prilagođavati se terenima i nositi velike terete

Odjel za istraživanje i razvoj južnokorejskog proizvođača automobilskih guma Hankook, u suradnji sa znanstvenicima sa sveučilišta u Seoulu i onima s američkog Harvarda, posljednjih je deset godina radio na razvoju projekta koji je sada prikazan javnosti putem rada u časopisu Science Robotics. Rezultat njihovog istraživanja je revolucionarni “origami kotač” sposoban podnijeti visoka opterećenja te mijenjati oblik prema potrebi.

Ovaj kotač transformira se iz cestovnoga u off-road u samo nekoliko trenutaka, čak i u vožnji. Dizajn ne samo da je inspiriran drevnom istočnjačkom tehnikom presavijanja papira, već od nje izravno posuđuje elemente i sklapa se baš poput papirnatog modela, što je zorno prikazano u priloženom videu.

Kotač je načinjen od aluminija i posebnog platna, sposoban je povećati se s početnog promjera od 46 centimetara do čak 80, a u tom se procesu mijenja i širina kotača kao i konfiguracija njegove gazne površine. To mu omogućava prometovanje po vrlo teškim terenima, ali isto tako dovodi i do sniženja ili povišenja vozila – pa i tu terenska vozila koja bi bila opremljena “origami kotačima” dobivaju dodatnu fleksibilnost.

S negativne strane, ovaj kotač teško će naći primjenu u putničkim automobilima jer – očito je – ne pruža baš visoku razinu udobnosti. No, za radne strojeve, autonomne robote na drugim planetima, terenska i druga specijalizirana vozila, ima smisla razmisliti o primjeni ovakvog rješenja.