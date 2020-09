Novi prijedlog Europske komisije koji će uskoro biti upućen Europskom parlamentu uključuje mnogo ambicioznije ekološke planove kad je riječ o vozilima s motorima na fosilna goriva. Do 2030. godine njihove emisije stakleničkih plinova bi morale pasti za čak 50%

Ovoga bi tjedna u proceduru Europskom parlamentu Europska komisija trebala uputiti novi prijedlog ekoloških ciljeva EU za razdoblje do 2030. godine. Krajnji cilj je do kraja desetljeća smanjiti emisije stakleničkih plinova za čak 55-60% u odnosu na razine iz 1990-ih godina.

Dosadašnji je plan bio postavljen na 40%-tno smanjenje, no on će vrlo vjerojatno biti ispunjen, pa su vođe EU zacrtale nove željene ciljeve. Oni bi trebali omogućiti da do 2050. godine EU bude ugljično potpuno neutralna. Oko novih ciljeva moraju se dogovoriti Vijeće, Parlament i Komisija. Odbor za okoliš u europskom parlamentu već je prihvatio ovaj prijedlog, dok bi se na glasanju isti trebao naći na plenarnoj sjednici do kraja listopada.

Ciljevi za autoindustriju

Emisije u autoindustriji ovim bi novim planom također bile nešto ambicioznije ograničene u narednom razdoblju. Ispuštanje ugljičnog dioksida iz automobila po svakom prijeđenom kilometru morale bi pasti za 50% u razdoblju od 2021. do 2030. godine, a ne za 37,5% koliko su predviđali dosadašnji propisi.