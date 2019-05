Električno pokretani automobili trenutno čine tek mali dio tržišta, no to će se u skoroj budućnosti značajno promijeniti. Tako barem tvrde analitičari BNEF-a (Bloomberg New Energy Finance), koji kažu da će do 2040. oko 57% novo prodanih automobila biti modeli s električnim pogonom. Isto vrijedi kako za putnička, tako i za laka komercijalna vozila.

Iz BNEF-a stoga smatraju da je lako moguće kako je vrhunac prodaje putničkih vozila s motorima s unutrašnjim izgaranjem već iza nas. Snižavanje cijene električnih vozila, očekivani niži troškovi održavanja i napredak tehnologije bi samo mogli ubrzati taj proces, kažu u BNEF-u.

Zahvaljujući svemu tome, iz BNEF-a predviđaju, da će u naredna dva desetljeća prodaja električno pokretanih automobila s prošlogodišnje brojke od 2 milijuna do 2040. narasti na oko 56 milijuna. U isto vrijeme će prodaja “konvencionalno pokretanih” vozila pasti s prošlogodišnjih 85, na oko 42 milijuna vozila godišnje.

Ponešto smjelije je predviđanje BNEF-a da bi se već do sredine sljedećeg desetljeća, zbog pada cijena baterija, električno pokretana vozila mogla svojom ukupnom cijenom (kupovninom i ostalim vlasničkim troškovima) približiti modelima s motorima s unutrašnjim izgaranjem. Štoviše, u BNEF-u tvrde da bi se električna vozila kroz svoj životni vijek mogla pokazati i jeftinijim izborom za korisnika.

Iz BNEF-a navode i da će predvodnici u kupnji električnih vozila biti vlasnici većih flota koji će se brže usvajati ovu tehnologiju nego privatni vlasnici vozila, čiji bi se broj vremenom trebao početi smanjivati zbog sve veće dostupnosti usluga dijeljenja vozila.