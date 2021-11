Francuska trkaća momčad GCK Motorsport pretvorit će legendarni model Lancie u električno vozilo koje će se još jednom suočiti s konkurencijom na relijaškim stazama

Lancia Delta, legendarni kompaktni obiteljski automobil iz talijanske tvornice ne izlazi od 2014. godine, no u narednih 4-5 godina mogli bismo ugledati njegovu potpuno moderniziranu i elektrificiranu verziju. Potvrdio je to nedavno CEO Lancije Luca Napolitano, i tako najavio da će Lancia Delta vjerojatno dobiti baterijsku električnu inačicu spremu za izazove modernog doba.

No, prije nego se to dogodi, jedna će verzija ovog kultnog rally automobila dobiti svoju elektrificiranu izvedbu. Naime, francuska trkaća momčad GCK Motorsport odlučila je uzeti staru Lanciu Delta Integrale, s kraja 1980-iih godina, i u nju ugraditi elektromotor i baterije.

Ubrzavat će brže od Formule 1

Njihova Delta Integrale tako će dobiti elektrifikacijski kit RX1e Kreisel Electrica, koji je u stanju proizvesti čak 680 KS i 880 Nm okretnog momenta. Prema najavama, ovako prerađena GCK Delta Evo-E imat će bolje ubrzanje od bolida Formule 1.

S ovim će spojem tradicionalne šasije i modernog pogona GCK Motorsport sudjelovati u prvenstvu World Rallycross Championship (WRX) za 2022. godinu.

“Odabrali smo Lanciu Delta Integrale jer je to vozilo o kojem smo svi sanjali. To je rally automobil ‘par excellence’ – bez sumnje najnevjerojatniji automobil svojeg doba – i onaj koji ostao iznimno popularan do današnjih dana. Bit će ovo vrlo zaposlena godina za GCK Motorsport, a cijeli tim se veseli uhvatiti u koštac s ovim izazovom”, poručio je predsjednik momčadi i bivši rallycross vozač Guerlian Chicherit.

Osim što će voziti na struju, Delta Evo-E napajat će se električnom energijom iz potpuno obnovljivih izvora.