Teslin Roadster nove generacije najavljen je još 2017. godine, s planiranim početkom proizvodnje tijekom 2020. No, kako znamo, do 2020. godine cijeli je svijet “stao” zbog pandemije, a potom je proizvodnja svega i svačega u svijetu značajno usporena zbog nestašice čipova, sirovina i drugih inputa. Sve to je posljedica pandemije i opskrbnih lanaca koji su popustili pod pritiskom, ali i nesmanjene potražnje kupaca za novim automobilima.

Roadster je također najavljivan i kao “najbrži serijski automobil ikada”, što je titula koju trenutačno ponosno nosi Rimac Nevera. Teslina bi uzdanica trebala imati dodatne raketne potisnike koji bi komprimiranim zrakom gurali automobil naprijed kada je potrebno, tj. on bi mogao nakratko i “poletjeti” – pa bi tim trikom uspio savladati granice koje postavljaju standardne gume i njihovo trenje u dodiru s cestom.

Ranije ove godine od Elona Muska moglo se čuti da će Roadster kasniti, odnosno da će se početi proizvoditi tek 2022. godine, no kako se ona bliži, tako i ovaj rok lagano klizi. Musk je sada na Twitteru napisao kako bi Roadster na ceste mogao stići tek tijekom 2023. godine, i to samo ako “2022. godina ne bude mega dramatična” kao što su bile ova i prošla godina (što zbog pandemije, što zbog nestašica).

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.

Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021