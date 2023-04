Iako ta obveza ne postoji od početka travnja do kraja listopada, uputno je koristiti dnevna svjetla na automobilima tijekom cijele godine, barem ako je suditi prema rezultatima australske studije

Prema aktualnoj verziji članka 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, datumski je određeno obavezno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima danju. Umjesto prema ljetnom i zimskom računanju vremena, svjetla tijekom cijelog dana obvezna su u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka. Prema tome, s početkom travnja vozači motornih vozila (što ne uključuje mopede i motocikle) više nisu dužni imati uključena kratka ili dnevna svjetla, osim noću i u uvjetima slabije vidljivosti.

No, biste li ih ipak trebali držati uključenima? Ako je vjerovati rezultatima studije provedene u Australiji – da!

Zlu ne trebalo…

Naime, tamošnji je Monash University Accident Research Centre analizirao policijske podatke o prometnim nezgodama za razdoblje od 2010. do 2017. godine. Te su podatke, prema VIN brojevima, uparili s podacima o vozilima, kako bi vidjeli jesu li automobili u svakoj pojedinoj nezgodi imali sustav za automatsko uključivanje dnevnih svjetala. Analizirane su samo nezgode zabilježene u dnevnim uvjetima vožnje, i to one u kojima je ključni faktor bio vidljivost vozila.

Rezultati istraživanja govore u prilog stalnom korištenju dnevnih svjetala. Automobili koji su imali navedeni sustav i automatski su koristili dnevna svjetla, imali su statistički značajno manji rizik od sudjelovanja u prometnim nezgodama od prosječno 8,8%.

Značajnije smanjenje tog rizika zabilježeno je u uvjetima brže vožnje, te u sumrak i zoru, nego usred dana. Dnevna svjetla korištena tijekom dana i pri dnevnim uvjetima vožnje smanjila su rizik od nesreće za 7,6%, dok je u zoru ili sumrak rizik bio smanjen za čak 20,3%. Najveće sigurnosno poboljšanje primijećeno je u zonama višeg ograničenja brzine, u sumrak i zoru, gdje je ono iznosilo 23,8%.