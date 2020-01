Jedan od najprepoznatljivijih automobila popularne kulture, DeLorean DMC-12 iz serijala filmova Povratak u budućnost, nikada nije prestao biti zanimljiv. Nova regulativa u SAD-u mogla bi sada omogućiti da nakon 40 godina ovaj model dobije osvježenu verziju

DeLorean Motor Company proizvođač je koji se više proslavio kroz franšizu filmova Povratak u budućnost nego što bi to ikad mogao učiniti svojim postignućima u izradi automobila. Njihov model DMC-12 ušao je u legendu nakon što ga je 1985. kroz vrijeme provozao Marty McFly, a niti sada, gotovo četrdeset godina nakon što je prvi puta izrađen, nije izgubio na prepoznatljivosti upravo zahvaljujući legendarnim holivudskim filmovima.

Od tada su DeLoreani tražena roba za razne preinake ili restauracije, no čini se da bi i sasvim nova serija mogla biti na pomolu. U SAD-u je, naime, nedavno donesen pravilnik koji omogućava proizvođačima vozila malih serija da na tržište godišnje puste do 325 automobila koji ne moraju prolaziti sve moderne procese homologacije niti zadovoljavati najnovije sigurnosne standarde. To će sada dozvoliti vlasnicima ponovno oživljene tvrtke DeLorean Motor Company da u proizvodnju stave “novi” DMC-12.

DeLorean se vraća u budućnost

Ova ideja kuha se u DMC-u već neko vrijeme. U planu je na staru šasiju staviti gotovo identičnu “retro” karoseriju, ali pod haubu ubaciti moderan motor od 300-350 KS. Naravno, interijer bi bio moderniziran, a automobil bi imao i nešto napredniju tehnologiju i elektroniku kakva je danas standard u autoindustriji.

Cijena novog DeLoreana kretala bi se oko 100.000 dolara, a vlasnici kompanije kažu da bi mogli proizvoditi jednog do dva komada na tjedan. Sada sve ovisi o tome kada će spomenuta američka regulativa stupiti na snagu, a to se očekuje kroz narednih šest mjeseci – pa bi nove DeLoreane, prođe i sve u skladu s očekivanjima, mogli očekivati na cesti nekad tijekom sljedeće godine.