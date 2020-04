Početkom ovoga tjedna dogodio se velik poremećaj na tržištu sirove nafte pa se terminski ugovor za barel nafte prodavao po povijesno niskim cijenama (čak i u minus!). Istodobno u Hrvatskoj cijene na benzinskim postajama nisu značajno promijenjene

Početkom tjedna, mogli ste vjerojatno o tome čuti i na redovnim vijestima, cijena barela sirove nafte na američkom tržištu pala je na nikada ranije zabilježene razine. U samo nekoliko sati s 20-ak dolara nafta je pojeftinila na 2, pa potom ispod 1 dolara, da bi do kraja dana u ponedjeljak postala i negativna. To je značilo da su naftaške kompanije nudile i do 37 dolara po barelu onima koji su naftu bili spremni preuzeti i skladištiti (umjesto da je, kao do tada, prodaju).

Do ovog poremećaja došlo je uslijed nastavka proizvodnje uz sve manju svjetsku potražnju, pa su sudionici tržišta zabrinuti da će, nastavi li se koronakriza, u svibnju svijetu ponestati kapaciteta za skladištenje proizvedene nafte. Stoga su terminski ugovori (futures) za svibanjsku naftu potonuli na cijene ispod nule, no situacija se u međuvremenu donekle stabilizirala.

Kod nas i dalje po starom

Pad cijene terminskih ugovora ispod nule na burzama ne znači da ćete na benzinsku postaju sada doći, natočiti gorivo, uzeti im koju kunu i otići dalje. Naprotiv – cijena na hrvatskim benzinskim postajama ovisi većinom o cijenama nafte na mediteranskom tržištu, ali i za njime “kasni” nekoliko tjedana. Tako je istodobno s povijesnim pojeftinjenjem barela na domaćem maloprodajnom tržištu situacija ostala gotovo nepromijenjena.

Od ovoga utorka Eurosuper 95 prodaje se po oko 7,85 kuna po litri, dok je cijena Eurodizela oko 7,80 kuna po litri. Dakle, situacija je i dalje manje-više ista kao i proteklih tjedana, uz tek koju lipu tjedne promjene. Nastavi li se na tržištima pad cijene sirove nafte, neke značajnije promjene mogli bismo na vlastitom novčaniku osjetiti tek kroz otprilike mjesec dana.