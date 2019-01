Čini se kako su dani bez ograničenja brzine na pojedinim dijelovima njemačkih autocesta odbrojeni. Naime, Reuters javlja kao njemačka vlada razmatra mnoge mjere za smanjivanje štetnih emisija nastalih u cestovnom prometu, a jedna od mjera će biti nametanje brzinskog ograničenja na svim autocestama.

Posebno oformljeno vijeće dodatno predlaže povećanje poreza na goriva, uvođenje dodatnih olakšica za električna vozila i razne druge mjere kojima bi cilj bio smanjiti negativan učinak cestovnog prometa na okoliš. Njemačka vlada, pored okoliša, mora voditi i brigu o snažnoj domaćoj auto industriji pa će svaka predložena mjera biti pod posebnim povećalom kako ne bi došlo do pada prodaje, prevelikog opterećenja za proizvođače i sl.

Mnogi ograničenje brzine na autocestama vide kao najmanje štetnu mjeru za industriju pa je šansa dobra da bude uvedeno u primjenu. Navodno je predloženo ograničenje od 130 km/h.

Potpuni popis prijedloga bi trebao biti zgotovljen do kraja ožujka, nakon čega bi trebala krenuti javna rasprava te potom zakonska procedura, a za vjerovati je da neće ni sve predložene mjere biti usvojene. Drugim riječima, potencijalno ograničenje i druge mjere koje će se odnositi na njemačke kupce i one koji voze tom državom neće stići preko noći, no situacija se svakako okreće sve više u smjeru popularizacije vozila s elektrificiranim pogonima te smanjuju štetnih emisija.