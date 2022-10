Tradicionalni švicarski trkaći tim postat će tvornički tim marke Audi od 2026. godine nadalje, a kroz strateško partnerstvo Audi će za njih izrađivati pogonske jedinice prilagođene novim pravilima

Dovršena je nova važna ključna točka na putu Audija do FIA Formula 1 Svjetskog prvenstva: kao strateški partnera odabran je tim Sauber, u kojem Audi planira steći i vlasnički udio. U okviru partnerstva, švicarski trkaći tim natjecat će se kao tvornički tim marke Audi od 2026. godine nadalje, i to s pomoću pogonske jedinice koju je razvila marka Audi.

Uz oko 30 godina natjecateljskog iskustva, Sauber je jedan od najrenomiranijih i najtradicionalnijih timova u svijetu Formule 1. Danas se natječu pod imenom Alfa Romeo F1 Team ORLEN, a vozači su im Valtteri Bottas i Guanyu Zhou.

Pogonska jedinica razvijat će se na Audijevoj lokaciji Competence Centerm u mjestu Neuburg an der Donau, Sauber će razvijati i proizvoditi trkaći automobil na svojoj lokaciji u Hinwilu (Švicarska). Također, Sauber će biti odgovoran za planiranje i provedbu trkaćih operacija.

Širenje lokacije u Neuburgu

Razvoj pogonske jedinice, koja se sastoji od elektromotora, baterije, upravljačkog sustava i motora s unutarnjim izgaranjem, već je u punom zamahu, a već sada radi na tom projektu radi više od 120 zaposlenika.

Vremenski rok do prve utrke u kojoj će marka Audi sudjelovati tijekom sezone 2026. godine zbilja je ambiciozan: širenje lokacije u Neuburgu u pogledu zaposlenika, zgrada i tehničke infrastrukture većinom bi se trebalo provoditi tijekom 2023. godine. Prva ispitivanja pogonske jedinice razvijene za propise za 2026. godinu u testnom vozilu za Formulu 1 planirana su za 2025. godinu.

Formula 1 čini velik korak u smjeru održivosti donošenjem novih propisa koji će na snagu stupiti u 2026. godini. To je bio važan preduvjet da marka Audi uopće odluči ući u taj natjecateljski svijet. Pogonske jedinice bit će učinkovitije nego što su danas jer će se omjeri električne snage uvelike povećati. Električni pogonski sustav tada će imati gotovo jednaku snagu kao motor s unutarnjim izgaranjem, odnosno 400 kW (544 KS). Iznimno učinkovite 1,6-litrene motore s turbopunjačem pokretat će održivo sintetičko gorivo koje je neutralno u pogledu emisija CO 2 (u skladu sa standardima EU-a). Također, Formula 1 zadala si je cilj da do 2030. godine postane serijom utrka koja je potpuno neutralna u pogledu emisija CO2

“Iznimno nam je drago što smo za svoj ambiciozni projekt ulaska u Formulu 1 stekli tako iskusnog i kompetentnog partnera”, rekao je Oliver Hoffmann, član odbora za Tehnički razvoj društva AUDI AG.

“Jasno je da oba poduzeća dijele jednake vrijednosti i viziju. Radujemo se ostvarivanju zajedničkih ciljeva te izgradnji snažnog i uspješnog partnerstva”, rekao je Finn Rausing, predsjednik uprave holding društva Sauber.

Porsche, kao još jedna članica Volkswagenovog koncerna koja razmatra ulazak u Formulu 1, to ipak neće učiniti kroz suradnju s Red Bullom. Njihovi su pregovori propali prije nekoliko tjedana, pa se sada šuška da bi mogli ući u partnerstvo s momčadi Williamsa, također od 2026. godine.