Nasljednika legendarnog GT modela DB11 proizvođač naziva "super tourerom", koji bi trebao označiti početak jedne sasvim nove generacije sportskih automobila

Britanski proizvođač Aston Martin predstavio je ovoga tjedna nasljednika sada već kultnog modela DB11. Naravno, naziv mu je DB12, a prema navodima samih tvoraca, ovaj automobil bit će “kvantni skok” u području superautomobila, ali će zadržati karakter linije DB. Najpotpuniji je to, najnapredniji i najmoćniji GT kojeg su ikada proizveli, s 4-litrenim V8 twin-turbo motorom snage 680 KS, okretnim momentom od 800 Nm te ubrzanjem od 0 do 60 mph za 3,5 sekundi. Najviša brzina bit će mu 325 km/h.

Posebna pozornost pridana je aerodinamici i čvrstoći aluminijske šasije, a uključeni su i novi pametni prilagodljivi amortizeri. Elektronika će vozačima pomagati i kod skretanja, budući da je ugrađen i napredni pametni servo sustav, a računalo će kontrolirati i stražnji diferencijal (s rasponom od 0 do 100%), kako bi vožnja u bilo kakvim uvjetima bila agilna i kontrolirana.

Za prijenos je zadužen 8-stupanjski automatski mjenjač posebno kalibriranih omjera, što daje maksimalno ubrzanje i skraćeno vrijeme prebacivanja brzina. Sve to postavljeno je na 21″ gume i posebne naplatke od lake legure, izrađene tako da su čak 8 kilograma lakše od prethodnih modela, promjera 20″.

Dizajn vanjštine odvažan je i dinamičan, a opet prepoznatljiv kao Aston Martin DB, istodobno agresivan i elegantan. Trag kotača proširen je u odnosu na prethodnika, što prate i linije karoserije, prednja maska te svjetlosni elementi.

Napredne tehnologije u kabini donose podršku za Apple CarPlay i Android Auto, ali i pametne sustave pomoći vozaču koji “znaju što vozač i kada želi, pa im pruža optimalnu kombinaciju performansi u svakom trenutku”.

“DB12 je naša dizajnerska definicija Super Tourera. Povijesno gledano, kod većine suvremenih entuzijasta oznaka GT odavala je dojam udobnosti, brzine i profinjenosti. Ali budući da kupac Aston Martina nije običan vozač, a mi više ne dizajniramo objekte same po sebi, spojili smo sve zajedno na DB12 — upravljanje, dinamiku, pogon, osjećaj za prostor i stil — i učinili smo to do maksimuma kroz tehnologiju kako bismo isporučili ovu novu kategoriju iskustva vožnje” poručuju iz britanske kompanije.

Prve isporuke kupcima zakazane su za treće tromjesečje ove godine, a prvi primjerak službeno je ceremonijalno prodan na humanitarnoj celebrity aukciji u Cannesu. Postigao je cijenu od 1,5 milijuna eura, a novom vlasniku će se na pokrov motora potpisati i aktualni vozači Aston Martinovog tima Formule 1, Lance Stroll i Fernando Alonso. Redovna će početna cijena Aston Martina DB12 biti nešto iznad 200.000 eura.