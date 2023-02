Talijanska kompanija Alfa Romeo u studenome prošle godine najavila je kako će uskoro premijeru doživjeti njihov posljednji superautomobil, prije potpune elektrifikacije. Fanovi su oduševljeni

Koncern Stellantis, kada je osnovan, nije odmah imao finalizirane planove za marku Alfa Romeo. Špekuliralo se čak i o njezinom gašenju, no to bi zajednica ljubitelja talijanskih sportskih automobila jako teško preboljela – pa je plan o gašenju zamijenjen onim o agresivnoj elektrifikaciji ponude, u skladu sa strategijom ostatka koncerna. Modeli Giulietta i Stelvio bit će ugašeni, u ponudi će ih zamijeniti novi, električni SUV-i, ali će prije potpunog prelaska na struju alfisti dobiti priliku kupiti i njihov posljednji superautomobil na fosilna goriva.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Pomama kupaca “na neviđeno”

Najavljeno je to u studenome prošle godine, kada smo doznali da će novi superautomobil s potpisom Alfe biti namijenjen svakodnevnoj vožnji, a ne isključivo za trkaće staze. “Bit će to ikonski, super seksi i na prvi pogled prepoznatljiv model Alfa Romea”, najavio je tada direktor kompanije Jean-Philippe Imparato. Naginjat će ka hiperautomobilima, imat će možda i djelomično elektrificiran pogon, no osnova će biti, vjerojatno, twin-turbo 2,9-litreni V6 iz modela Giulia i Stelvio Quadrifoglio.

Sada se doznaje kako je ovaj najavljeni model, iako još uvijek u fazi razvoja, gotovo pa – rasprodan. Radni mu je naziv 6C, službeno otkrivanje zakazano je za ožujak, a Imparato tvrdi da će i posljednji primjerak biti rezerviran i prije nego javnost vidi izgled nove Alfe.

Neslužbeni render ovog automobila, kako ga vidi Autocar

Zanimljivo, unatoč svemu tome, Stellantis još uvijek nije dao konačno zeleno svjetlo za proizvodnju ovog modela. Lansiranje novog automobila s pogonom na fosilna goriva 2023. godine i tek njegov ulazak u serijsku proizvodnju nakon toga, nikako nije u skladu sa smjerom u kojim grupacija ide. Možda ih ogroman interes kupaca, koji su polog dali “na neviđeno”, ipak uvjeri u to da je jedna posljednja benzinska, sportska i skupa, Alfa ipak dobra ideja. Cijena bi moga biti izražena u stotinama tisuća eura, a broj proizvedenih primjeraka bit će ograničen.