Kupuješ nove automobilske gume za svoj auto i trebaš par savjeta? Odabir pravih auto guma nije tako težak zadatak. U nastavku saznaj najvažnije karakteristike koje će ti pomoći donijeti najbolju odluku o tome koje auto gume kupiti.

1. Kompatibilnost guma s vozilom

Ovdje mislimo na visinu, širinu, promjer i nosivost gume. Ovaj podatak nalazi se u dokumentaciji tvojeg vozila.

Na primjer, recimo da u knjižici vozila pronađeš iduće brojke: 195/65R15 91H. Prvi broj (195) odnosi se na širinu gume izraženu u milimetrima, drugi označava postotak od širine gume (65), dok je posljednji broj promjer gume izražen u inčima (R15), za što je kod nas ustaljeni naziv coli.

Iduća oznaka odnosi se na maksimalnu nosivost po gumi te maksimalnu brzinu. U ovom slučaju 91 znači da je maksimalna nosivost 615 kg, a H da je maksimalna brzina do 210 km/h.

Najčešće oznake za brzinu kod nas su:

S – do 180 km

T – do 190 km

H – do 210 km

V – do 240 km

W – do 270 km

ZR – više od 240 km

2. Ljetne vs. zimske vs. cjelogodišnje auto gume

Od 15. studenog do 15. travnja na hrvatskim cestama obavezno je na vozila montirati zimske gume. One se razlikuju od ljetnih i cjelogodišnjih po tome što imaju 5x više odvodnih kanala čija je uloga istiskivanje akumuliranog snijega te veću dubinu profila. Stoga je vožnja u zimskim uvjetima s takvim gumama sigurnija.

Zimsku ćeš gumu prepoznati po oznaci MS i snježnoj pahulji. Ako na gumi stoji samo MS ili M+S, tada se radi o cjelogodišnjim gumama. One su dobar odabir za one koji žive u područjima umjerene klime, bez jake zime i snježnih uvjeta na cesti.

Ljetne gume bolje su kada je temperatura zraka iznad 7°C. Optimalna temperatura za najbolje performanse ljetnih guma iznosi 25°C (temperatura asfalta). Ljetne gume idealne su za bržu vožnju, ali i za iznenadne pljuskove.

3. Kakav je tvoj stil vožnje?

Kakve gume ćeš kupiti ovisi i o tvojem stilu vožnje, vremenu koje provodiš na cesti te vrsti cesta kakvima voziš.

Ako želiš tihu i udobnu vožnju, opredijeli se za gume koje proizvode manju količinu buke. No, pritom zapamti da se takve gume brzo troše, stoga ako prelaziš veliku kilometražu, isplativije ti je kupiti izdržljivije gume.

Velikom broju prijeđenih kilometara također se bolje odgovarati gume koje manje utječu na potrošnju goriva.

Kada se upoznaš sa svim specifikacijama koje te zanimaju, vrijeme je za kupovinu. Usporedi cijene auto guma na usporedilici cijena kao što je Nabava.net, pronađi koja trgovina ima najpovoljnije cijene i tako u svega par koraka pronađi auto gume koje se savršeno uklapaju u tvoj budžet.