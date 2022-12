Toyota Croatia bila je dio demonstracijskog Bus Roadshowa čiji je cilj poticanje korištenja vodikovih tehnologija u javnom gradskom prijevozu

U sklopu JIVE2 projekta u Tehničkom muzeju Nikola Tesla održan je završni događaj demonstracijskog CEE bus roadshowa. On obuhvaća tri geografska područja EU (središnju i istočnu Europu, Poljsko-baltičku regiju te južno-istočnu Europu). Za organizaciju je bilo zaduženo nacionalno koordinacijsko tijelo Hrvatske udruge za vodik i partnera na projektu, Agencije za ugljikovodike.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Riječ je samo o dijelu važnog projekta Europske komisije (Clean Hydrogen Partnership) koji za cilj ima poticanje komercijalizacije autobusa s pogonom na vodik. Plan je nabava 300 autobusa na vodik u skladu s Europskom strategijom za održivu mobilnost i Europskom strategijom za vodik. Njihovo financiranje osigurava Clean Hydrogen Partnership uz podršku Hydrogen Europe. Voditelj projekta je H2LV – Latvijska Udruga za Vodik, dok su tehnički partneri na projektu Messer Group i CaetanoBus.

Mirai ponovno u Hrvatskoj

U sklopu toga u Zagrebu je bio CaetanoBus, autobus s pogonom na vodik za kojeg je Toyota proizvela gorivne članke. Kroz JIVE2 CEE bus roadshow projekt, Grad Zagreb i ZET dobili su priliku napraviti test autobusa u realnim uvjetima vožnje. Demonstracijskim vožnjama Zagrebom prikupila se velika količina podataka (telemetrije), a sve s ciljem donošenja budućih informiranih odluka vezano za modernizaciju autobusne flote ZET-a.

Rezultati testiranja CaetanoBus autobusa u javnom gradskom prijevozu predstavljeni su na konferenciji. Tu je sudjelovala i tvrtka Toyota Croatia, i to prezentacijom o Toyotinim vodikovim tehnologijama i sudjelovanjem u panel raspravi. Pored autobusa Toyota je prikazala i svoj automobil na vodik, model Mirai, a u kojem su se zainteresirani sudionici mogli i provozati.

Slično kao i električni modeli

‘Toyota je u formi partnera i proizvođača vozila sudjelovala u projektu JIVE2 – kao proizvođač autobusa H2.Gold, zajedno s tvrtkom CaetanoBus’, pojasnio je direktor Toyota Croatije Krešimir Bago te dodao: ‘Danas smo iskoristili priliku da široj zainteresiranoj javnosti predstavimo tehnologiju gorivnih članaka (fuel cell) u našim vozilima u sklopu navedenog projekta. Ova tehnologija ima sve veću ulogu u transportu budućnosti kojem je ultimativni cilj smanjenje štetnih emisija prvenstveno CO2, ali i NOx i ostalih vrlo štetnih spojeva za ljudsko zdravlje. Kao što ste bili u prilici vidjeti fuel cell tehnologija u praktičnoj primjeni nudi vozila koja su u osnovi električna, ali primjerice u procesu punjenja nemaju ograničenja kakva imaju ‘klasična’ baterijska vozila.

Za implementaciju vozila ove tehnologije u redovan promet u Hrvatskoj postoje još neke prepreke koje treba prevladati, zato smo kao ključnu riječ u našoj prezentaciji istaknuli ‘partnerstvo’ – misleći pritom na gradske uprave, proizvođače vozila/opreme tj. industriju, resorna ministarstva… Integriranje fuel cell tehnologije u naše društvo donijet će nova radna mjesta u Republici Hrvatskoj kroz nova zanimanja, a svima nama i zdraviji okoliš te jedno bolje i zdravije sutra’, poručio je Bago.

Zajedničkim djelovanjem do veće popularizacije

Problem u prelasku na vozila pogonjena vodikom nije izražen samo kod nas. To je potvrdio i predsjednik Hrvatske udruge za vodik, prof. emer. dr. sc. Frano Barbir. Naime, kako je kazao, prelazak voznog parka javnih prijevoznika diljem Europe s postojećeg pogona na fosilna goriva na pogon na čiste izvore energije poput vodika, tek u povojima. Kao glavni problem istaknuo je nedostatak infrastrukture koja bi podržala vozila na vodik.

Vodik, kao nositelj energije, ima veliki potencijal za dekarbonizaciju brojnih sektora gospodarstva osobito gdje baterije nisu tehnički moguće ili su skuplje rješenje. Jedan od tih sektora je i sektor javnog gradskog prijevoza gdje vodik, korišten u autobusima s gorivnim člancima, omogućava visoke performanse i pruža razinu udobnosti za putnike, a sve to bez emisija stakleničkih i ostalih štetnih plinova, čestica i buke.

Cilj je formirati tim koji će olakšati i ubrzati privlačenje novca iz EU za projekte vezane na vodik, a što je istaknuo Marijan Krpan iz Agencije za ugljikovodike. Imajući u vidu kako je Europska komisija u svibnju kroz ‘Plan REPowerEU’ osigurala dodatna ulaganja od 200 milijuna eura dostupnih za Partnerstvo za čisti vodik kroz program Horizon Europe, te najavila i buduće mjere za razvoj, prilika je to da prilika je to da se ova sredstva iskoriste za dekarbonizaciju javnog gradskog prijevoza.

Značajan korak u tome smjeru Hrvatska je napravila povezujući se sa susjednim zemljama u uspostavi Sjevernojadranske doline vodika. Upravo sredstva iz REPowerEU snažno podupiru povećanje broja dolina vodika i sve projekte koji se implementiraju unutar ove inicijative.

‘Ovo je prvi korak ka realizaciji Hrvatske strategije za vodik koju smo donijeli u proljeće ove godine i iznimno me veseli da smo već krenuli s prvim koracima. Izuzetna nam je čast što je Hrvatska udruga za vodik, kao nacionalni koordinator projekta JIVE 2 CEE bus roadshow, dio inicijative prema dekarbonizaciji grada Zagreba’, kazala je dr. sc. Ankica Kovač, potpredsjednica Hrvatske udruge za vodik.

Cijena je još uvijek visoka

Informacije iz ZET-a navode kako su rezultati testiranja dali izvrsne rezultate prvenstveno po učinkovitosti u zahtjevnim uvjetima rada koja rezultira relativno niskom potrošnjom vodika u odnosu na proizvedenu energiju. ‘Tijek i brzina obnove voznog parka ZET-a u smjeru alternativnih goriva poput vodika ovisi, među ostalim, o testiranju vozila, otvaranju izvora financiranja prije svega fondova Europske unije i javnoj nabavi. U svakom slučaju, mi ubrzano krećemo u taj proces odmah iza Nove godine’, naglasio je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.

Nema sumnje kako vodik kao pogonsko gorivo i najviše ima smisla na većim vozilima. Tu prvenstveno mislimo na autobuse, ali i kamione, pogotovo one koji prometuju i gradskom prometu, odnosno onom kraćem međugradskom. Vjerujemo kako će to biti segment vozila koji bi najranije mogao prijeći na ovu vrstu alternativnog pogona, i to puno prije osobnih automobila. Naravno, popularizacija bi trebala dovesti i do pada cijene takvih vozila, a koje su sada još uvijek vrlo paprene.