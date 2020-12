Kinto Europe će ponuditi pretplatu na automobil, dijeljenje automobila, zajedničku vožnju odnosno multimodalna rješenja spojena kako bi odgovarala podjednako poslovanju, organizacijama, gradovima i pojedincima

Toyota Motor Europe (TME) i Toyota Financial Services (TFS) krenuli su u zajedničko ulaganje kroz brend Kinto Europe. Sjedište nove tvrtke bit će u njemačkom Kölnu i započet će poslovanje u travnju 2021., upravljajući rastućom ponudom usluga mobilnosti i proizvoda Kinto širom regije, a o čemu smo već pisali početkom godine.

Naime, osim što je kovid pandemija postavila značajne poteškoće pred tvrtke i potrošače u automobilskom poslovanju, ona je mnoge potaknula da na drugi način gledaju na prioritete u svojem načinu života. Toyota vjeruje da su prilike za inovativne usluge mobilnosti danas veće nego ikada prije. Očekuje se da potražnja za pametnom i prilagodljivom mobilnošću nastavi rasti, uz povećani naglasak prelaska s vlasništva na korištenje vozila na zahtjev. Kinto Europe će imati dobar položaj kako bi odgovorio na ove zahtjeve tržišta, uz usluge kao što su: pretplata na automobil; dijeljenje automobila; zajednička vožnja; multimodalna rješenja spojena kako bi odgovarala podjednako poslovanju, organizacijama, gradovima i pojedincima.

– Ne možemo jednostavno pratiti zacrtani pristup kao naši konkurenti ili bilo koji drugi pružatelj usluga mobilnosti na tržištu. Umjesto toka, pronaći ćemo naš vlastiti put, onaj koji koristi naše jedinstvene prednosti i izdvaja nas. U ovome što nudimo nema zacrtanog pristupa, moramo izgraditi vlastitu strategiju vlastitim poslovnim snagama i sposobnostima. Kinto nije jedna usluga ili proizvod, ograničena na jedno mjesto, on je istinski raznolik, i zato izgrađujemo one-stop shop za usluge mobilnosti, želeći postati poželjni pružatelj mobilnosti za sve zahtjeve stranaka – tom je prilikom izjavio Tom Fux, CEO Kinto Europe.

Razvijanje mobilnosti nije novost u svijetu proizvođača automobila, rade na tome mnogi europski proizvođači, a izgleda kako je ovogodišnja koronakriza dovela do toga da se ozbiljnije počne razmišljati o razvoju novih usluga. Neminovno je kako nove generacije potrošača usvajaju drukčije navike od onih starijih, a izgleda kako će kod njih prevladati korištenje vozila na zahtjev, nad samim posjedovanjem automobila. Nema sumnje kako će i sve strože ekološke norme dovesti do daljnjih udruživanja na automobilskoj sceni, ali i da će neki brendovi nestati. To bi najprije moglo zadesiti one koji neće držati korak s novim trendovima te razvijati nove usluge i proizvode.

Toyotina europska mreža ovlaštenih partnera će nastaviti igrati ključnu ulogu. Toyotin cilj je proširiti svoje partnerstvo sa svojim ovlaštenim partnerima kako bi ih pretvorila u pružatelje usluge mobilnosti, jedinstvene zbog iskustva i svojih dugotrajnih poslovnih odnosa. Kinto će im omogućiti premašivanje tradicionalne prodaje i održavanja vozila, kako bi ponudili nove usluge mobilnosti koje strankama daju pristup vozilima koja žele, točno kada i koliko dugo ih trebaju, iz njihovog trenutnog boravišta ili drugih mjesta, ovisno o zahtjevima stranke.

Sadašnja vizija ponude Kinto usluga mobilnosti diljem Europe donosi:

Kinto One je usluga leasinga s uključenom potpunom uslugom, koja je do sada pokrenuta na sedam europskih tržišta, pri čemu dodatna slijede u 2021. Trenutno posluje na tržištu upravljanja flotama, i trenutno broji preko 100.000 vozila;

Kinto Share pruža čitav niz usluga dijeljenja automobila, od korporacija do javnih gradskih poduzeća i stanovnika uglavnom većih gradova. Ove usluge, koje trenutno Kinto pruža u Irskoj, Italiji, Danskoj, Španjolskoj i Švedskoj će se uvoditi i na druga tržišta;

Kinto Flex je kratkoročna, prilagodljiva usluga pretplate na vozilo, koja omogućava strankama uživanje u cijeloj paleti vozila Toyota i Lexus, jačajući slobodu vlasništva automobila i nudeći pristup različitim tipovima kroz godinu, u skladu s ukusom i potrebama korisnika – uz uključene sve usluge i nužno održavanje;

Kinto Join je novo korporativno rješenje dijeljenja automobila za zaposlenike kojim oni stvaraju vlastitu, privatnu prijevoznu mrežu, pokrenuta je u Norveškoj i Italiji, a uskoro slijedi i implementacija u Velikoj Britaniji;

Kinto Go, multimodalna je usluga koja objedinjava koordinaciju planiranja putovanja, karte za javni prijevoz, parkiranje, taksi usluge i događaje, koja već postiže dobre rezultate u Italiji, te postoje planovi za daljnje širenje u kratkom roku.