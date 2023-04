Nakon što je nedavno snižena cijena Modela Y, i to navodno nekih izvedbi i 16 tisuća eura, sada je snižena cijena i početnog Modela 3

Početkom godine Tesla je obradovala brojne potencijalne kupce jer je došlo do značajnih korekcija cijena. Kad se spominje korekcija cijena, onda mnogi pod time misle na povećanje cijena, a što je nažalost trend zadnje vrijeme. Kod Tesle je to ipak bilo u suprotnom smjeru. Tako su mnogi modeli značajno pojeftinili. Neki i do 16 tisuća eura, kao snažnije verzije Modela Y.

Nema sumnje kako je to dovelo do pozitivnog trenda. Model Y je do početka travnja bio najtraženiji Teslin model uz 78 registracija, pokazuju podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus. Time je ujedno i treći najtraženiji električni automobil na hrvatskom tržištu, nakon 101 primjerka Dacije Spring te 97 jedinica Renault Twinga. Ne treba previše suditi o tome koliko je koji od ova tri modela uspješan, ne samo pogledamo li cijene početnih izvedbi, već kad uzmemo u obzir i činjenicu kako su gotovo svi primjerci Modela Y kupljeni bez poticaja.

Sada je na red stigla korekcija cijena za početni Teslin automobil, Model 3. Osnova izvedba sa stražnjim pogonom do sada je stajala 44.990 eura. Sada je tri tisuće eura niže, odnosno 41.990 eura. Varzija Dual Motor All-Wheel Drive u Long Range izvedbi koštala je 52.990 €, a sad aje 48.990 eura. Top verzija koja nosi oznaku Performance do sada je stajala 59.990 €, a nova cijena je 53.990 eura. Ovo je još jedan pokazatelj kako Tesla ozbiljno radi na tome da značajnije poveća svoj udio na hrvatskom, ali i europskom tržištu. Spomenimo još na kraju kako je Tesla Model Y tijekom veljače bila najtraženiji model u Europi uz 18.446 registracija. Da ne bi bilo zabune, najtraženiji model, a ne samo najtraženiji električni model. Iza sebe je ostavila Daciju Sandero, Peugeot 208, Volkswagen T-Roc, Opel Corsu…