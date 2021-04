Pored osnovnog modela od 140 kW (190 KS) tu su još dva modela koji imaju i pogon na sva četiri kotača, te snagu od 165 kW, odnosno 210 kW, a sve uz istu bateriju od 66,5 kWh korisnog kapaciteta

I Mercedes počinje s pravom elektrifikacijom u domaćim prodajnim salonima. Iako nije riječ o prvom električnom modelu poznatog njemačkog proizvođača premium vozila, riječ je modelu kojime započinje ponude. EQA je električni pandan popularnog SUV modela GLA, a s potpuno električnim pogonom. Kako doznajemo iz Mercedesa, do kraja godine bi prodaja električnih modela ove marke u Hrvatskoj, pored sada pridošlog modela EQA, trebali sačinjavati i modeli EQB te EQS, s time da je EQV već stigao, kao i EQC.

Kao što smo i spomenuli, EQA je ulazni model u Mercedes-EQ obitelj. Kompaktni premium SUV spaja već postiže zapažene uspjehe na brojnim tržištima. Mercedes je u prvom kvartalu godine prikupio više od 20 tisuća narudžbi za EQA. Bez obzira na to, u Mercedesu su i prije lansiranja pripremili profil kupaca koji bi se mogao najviše odlučivati za ovaj model.

Znaju tko će ga tražiti

Ciljna grupa živi u urbanom okruženju. Potencijalni kupci su fizički aktivni i bave se sportom, otvoreni su za nove stvari i provode vrijeme s obitelji i prijateljima. Oduševljavaju ih različite digitalne aplikacije i žele biti prvi koji probaju tehnološke inovacije. EQA vozači imaju vrlo visoke standarde kvalitete i pridaju posebnu pažnju jedinstvenom dizajnu. Vodeći sigurnosni standardi i udoban interijer su jednako važni kao i ekološka održivost.

Prosječna starost kupca je 46 godina, a to su i obiteljske osobe otvorene za nove koncepte mobilnosti. Kreativni su, aktivni, društveno tolerantni, ekološki osviješteni te neopterećeni statusom i slobodnog su duha. Prepoznajete li nekog u ovom profilu, slobodno se javite u Mercedesov salon, možda možete dobiti dio provizije ;).

Pored početnog modela u Progressive izgledu, tu je i dotjeraniji i privlačniji AMG Line model. On donosi AMG prednji odbojnik s umetcima u sjajnoj crnoj boji i funkcionalnim zračnim zavjesama. Tu je i AMG ‘crni panel’ maska s dvostrukom oštricom i površinom u sjajnoj crnoj boji. Straga se AMG Line model prepoznaje po drukčijem odbojniku s difuzorom te kromiranim detaljima. U prvoj godini od predstavljanja tu je Edition 1 model koji uključuje AMG black panel masku, AMG prednje i stražnje odbojnike te 20-colne AMG višekračne naplatke u crveno-zlatnoj nijansi.

Serijski EQA dolazi uz LED High Performance svjetla s adaptivnim dugim snopom. Zanimljivost prednjeg, ali i stražnjeg dijela je što su bočna svjetla povezana LED trakom, a čime se daje poseban i upečatljiv dojam.

Dojmiljivo uređenje kabine

U putničkoj kabini na raspolaganju su linije Progressive, Electric Art, AMG Line te Edition 1. Kod Electric Arta, lopatice turbine u otvorima za zrak su u crveno-zlatnoj nijansi. Tu je i titan siva Artico koža u kombinaciji s Jalaya tkaninom u crveno-zlatnoj boji. Ovo je važno i za održivost: tkanina je izrađena od recikliranih PET boca. I na sjedalima se nalazi crveno-zlatni opšiv. Jedan od dva ključa u Electric Art i Edition 1 opremi je u crveno-zlatnoj boji.

U AMG Line liniji multifunkcijski MF upravljač dolazi u Nappa koži s ravnim rubom, a ojačano je područje zahvata dok su srebrni leptiri rekuperaciju. Sportska sjedala dolaze uz komforni paket u crnoj boji, Artico/Dinamica s crvenim prošivom. EDITION 1 linija donosi posebnu cyber-cut perforaciju sjedala kroz koju se prozire podstava iz plave tkanine.

EQA dolazi u tri izvedbe. Početna je EQA 250, zatim je tu EQA 300 4Matic te vrh ponude čini EQA 350 4Matic. Svi modeli za pogon rabe asinkroni elektromotor, dok dvije jače izvedbe imaju još jedan električni pogonski sklop na stražnjoj osovini. On se sastoji od nanovo dizajniranog sinkronog motora. Početni model ima 140 kW (190 KS) te mu s mjesta do 100 km/h treba 8,5 sekundi. Snažniji modeli zahvaljujući dodatnom elektromotoru imaju 4Matic pogon na sva četiri kotača. Tako EQA 300 4Matic ima 165 kW, a EQA 350 4Matic 210 kW. Slabiji od ova dva modela treba 6,9 s, a snažniji 5,8 sekundi za ubrzanje do 100 km/h.

Zajedničko ima je da se svi napajaju iz jednako velike baterije i to korisnog kapaciteta 66,5 kWh. Snažna visokonaponska baterija daje izlazni napon od 420 V i ima nominalni kapacitet od 190 Ah, što daje snagu od 66,5 kWh. Baterija je dio sustava inteligentnog toplinskog upravljanja modela EQA. U Mercedesu smatraju kako je ključ dosega u sustavnom povećanju učinkovitosti komponenata vozila, prije nego u kapacitetu baterije.

Hyundai konkurencija Mercedesu?

EQA, odnosno njegova baterija, može primiti najveću snagu punjenja od 100 kW. Dakako na DC punionicama. Stoga, uz ovakvu infrastrukturu od 10 do 80% napunjenosti baterije treba 30-ak minuta. Uz 11 kW wallbox punjač potpuno praznu bateriju ‘do čepa’ puni za 5 sati i 45 minuta.

Zanimljivo je koga u Mercedesu gledaju na konkurenciju modelu EQA. To su Volkswagen s modelom ID.3, BMW s modelom i3s te Hyundai s električnom Konom. Navode i prednosti nad konkurentima. Prvo je to činjenica da je riječ o Mercedes-Benzu. Nadalje su tu MBUX i digitalne inovacije te lakoća rukovanja kao i ECO Assist koji podržava prediktivnu vožnju. Nadalje tu su Burmester Surround-Sound sustav s 12 zvučnika, ukupne izlazne snage od 590 vata te sofisticirano upravljanje toplinom sa serijskom toplinskom pumpom.

Već smo spomenuli kako je početni model EQA 250, a za koji je potrebno izdvojiti 394 tisuće kuna. Srednji model, EQA 300 4Matic starta na 426 tisuća kuna, dok je za top model – EQA 350 4Matic potrebno izdvojiti 452 tisuće kuna. Spomenimo i deklarirani doseg za sva tri modela, a kreće od 426 km, preko više od 500 km, do 428 km za najsnažniji model. Dakako, prema WLTP protokolu. Iduće godine očekuju se još EQE, EQE SUV, EQS SUV…