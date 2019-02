Napokon! Češki Golf

Škoda je krajem prošle godine premijerno predstavila novi hatchback C segmenta. Riječ je o modelu Scala kojeg najjednostavnije možemo opisati kao češki Golf. S obzirom na dizajn, motorizaciju, ponudu prostora i opremu te renome koji Škoda ima na našem i drugim europskim tržištima, čini se kako Česi u svojim rukama imaju još jedan tržišni hit

Dolazak ovog automobila Škoda je najavila prošlogodišnjim predstavljanjem najavne studije Vision RS. Pariški koncept je bio hibridni hot-hatch, a Scala će za početak ipak biti jedan gradski obiteljski automobil. Točnije, automobil koji u osnovi mijenja dosadašnji Rapid i to obje njegove karoserijske izvedbe, limuzinu i hatchback Spaceback. Kako bi se istaknuo odmak i veliki korak naprijed u odnosu na sasvim solidnog Rapida, njegov nasljednik je dobio novo ime – Scala.

Lansiranjem Scale, Škoda će redefinirati svoju prisutnost u segmentu kompaktnih automobila C segmenta. Česi vjeruju kako će Scala dolaskom na tržište postaviti nove standarde kada je riječ o tehnologiji, sigurnosti i dizajnu te biti automobil koji će se boriti za sam vrh, posebno kada je riječ o popularnosti među kupcima. Za to će dakako biti potrebno kupcima ponuditi odličan omjer dobivenog i plaćenog, a Škoda je po tome dobro poznata.

Nova Škoda izvana

Scala je prvi škodin model koji je oblikovan sukladno novom dizajnerskom jeziku ove marke kojeg ćemo viđati kod narednih noviteta iz Mladá Boleslava. Cilj škodinih stručnjaka je bio stvoriti moderan, emotivan, prepoznatljiv i trajno svjež vanjski izgled automobila. Pored vizualnog dojma škodini su dizajneri veliku pažnju posvetili i aerodinamičkom učinku ovog automobila pa se Scala može pohvaliti (zahvaljujući ukupnom obliku i raznim manje primjetnim rješenjima) koeficijentom otpora zraka od 0,29.

Od pojedinih elemenata se ističu izraženije crte i oblici, agresivniji nos s novom maskom motora, uža prednja i stražnja LED svjetla (dostupna i u full-LED izvedbi), produljeno stražnje staklo na poklopcu prtljažnika (opcijski i upareno s panoramskim krovom i električno pomičnim sjenilom), stražnji središnji natpis ŠKODA koji zamjenjuje značku i sl. Možemo dodati i da će Scala biti prvi škodin model sa stražnjim (opcijski dostupnim) tzv. dinamičnim pokazivačima smjera.

Općenito automobil je klasičnih i skladnih hatchbackovskih proporcija te ja za očekivati da će se svidjeti većini potencijalnih kupaca. Sliku će zaokružiti naplatci, oni čelični dostupni u veličinama od 15 i 16 cola te aluminijski dostupni u veličinama od 16 do 18 cola. Vrijedi reći i da bi kupcima trebala biti dostupna paleta od jedanaest boja vanjštine, od kojih će većina biti metalik boje.

Nova Škoda i iznutra

Unutrašnjost je prepoznatljivo ergonomična, pregledna i jednostavna, no osjetno modernija nego što je to bio slučaj kod modela Rapid. Proizvođač posebno ističe kvalitetniju izradu i višu kvalitetu upotrjebljenih materijale te razne mogućnosti personalizacije putem raznih presvlaka, ambijentalne rasvjete i sl. Većoj ugodi pri korištenju ovog automobila će svakako pripomoći i opcijski dostupan sustav grijanja upravljače, prednjih i stražnjih sjedala te vjetrobranskog stakla.

Kada je riječ o opremi interijera svakako treba prije svega spomenuti opcijsku digitalnu instrumentnu ploču Virtual Cockpit veličine 10,25 inča (najveću u segmentu). Nadalje, tu su i nove generacije infotainmenta sa središnjim zaslonima veličine između 6,5 i 9,2 inča te mogućnošću glasovnog upravljanja. Svakako treba spomenuti sustave kao što su Škoda Sound System s deset zvučnika i subwooferom, Connect Mobile usluge koje, između ostalog, nude mogućnost ažuriranja softwarea i navigacijskih karti, otključavanje i zaključavanje automobila putem mobitela i sl, a tu je i ugrađena eSIM kartica s LTE vezom zahvaljujući kojoj će Scala uvijek biti online. Dodajmo i da eSIM podržava poziv u nuždi te komuniciranja stanje vozila (Proactive Service). Uz navedeno Scala će svojim budućim korisnicima ponuditi i mnoge druge napredne funkcije.

Uz sve ove novosti ipak je riječ o Škodi pa stoga ne treba čuditi kako će ovaj automobil biti opremljen i s mnogim Simply Clever rješenjima koja će olakšati svakodnevni život. Uz mnoge već poznate (držač kartice u A nosaču kod vozača, spremnik za kišobran u vratima vozača, strugač za led pod poklopcem spremnika za gorivo s i sl.), tu je i nekoliko novih Simply Clever značajki. Tako će, po prvi put u ovom segmentu, biti dostupan električno upravljani poklopac prtljažnika te električno upravljana kuka za vuču s prekidačem unutar prtljažnika.

MQB osnova, na škodin način

Scala se dakako, poput velikog broja vozila iz Grupe VW, temelji na modularnoj platformi MQB i to njenoj A0 izvedbi. Ovo je prva primjena ove platforme u Škodi, a njena upotreba je omogućila korištenje mnogih naprednih sustava pomoći vozaču, viši stupanj sigurnosti, ugradnju opcijskog prilagodljivog ovjesa i razne druge komponente koje su ranije bile rezervirane za vozila iz viših klasa. Također, upotreba ove platforme je rezultirala relativno niskom masom, naime Scala teži od 1240 kg.

Za ovu priliku spomenuta platforma je posebno prilagođena, a glavne značajke su joj najduži mogući međuosovinski razmak i stražnji prevjes. Razlog je vrlo jednostavan – dobiti tipičnu Škodu s vrlo velikom ponudom prostora (slična onoj u Octaviji) kako unutar putničke kabine tako i prtljažnika, a sve u kompaktnim vanjskim dimenzijama. Konkretnije, međuosovinski razmak ovog automobila iznosi 2649 mm, a ukupna duljina vozila je 4362 mm (58 mm dulji od Rapid Spacebacka te 104 mm dulji od Golfa). Dodajmo i kako mu širina iznosi 1793 mm, a visina 1471 mm. Zapremina prtljažnika iznosi 467 l (prema riječima proizvođača najviše u segmentu), a preklapanjem naslona stražnjih sjedala ista raste na 1410 l.

Kupcima će biti ponuđen i opcijski sportski ovjes (Sport Chassis Control) s dva načina rada. Kod vozila opremljenog ovim ovjesom podnica je snižena za 15 mm, a vozač će moći izabrati između podešenja Normal i Sport. Izbor se vrši putem Driving Mode Selecta koji pak nudi četiri podešenja odziva gasa, upravljača i rada mjenjača – Normal, Sport, Eco i Individual.

Poznata VW motorizacija

Scala će kupcima biti dostupna sa pet motora, a svi će biti opremljeni sustavom izravnog ubrizgavanja goriva, sustavom Stop/Start i turbopunjačima. Također, svi će zadovoljavati Euro 6d-TEMP emisijski standard. Ponudu otvara 3-cilindrični 1.0 TSI (95 i 115 KS), a slijedi da 4-cilindrični 1.5 TSI te 1.6-litreni TDI. Snaga ovih motora se kreće između 70 i 110 kW, odnosno 95 i 150 KS. Kasnije tijekom ove godine pridružit će im se i plinski 1.0 G-TEC snage 66 kW, odnosno 90 KS.

Od navedenih motora posebno se izdvaja 1,5-litreni TSI koji čini sam vrh ponude. Ovaj motor razvija snagu od 110 kW, odnosno 150 KS te najveći okretni moment od 250 Nm. Vrijedi spomenuti da je opremljen sustavom deaktivacije cilindara (Active Cylinder Technology – ACT) koji pri manjim opterećenjima može automatski i gotovo neprimjetno isključiti dva srednja cilindra kako bi se smanjila potrošnja goriva.

Što se ponude mjenjača tiče, recimo kako je tzv. ulazni benzinac (1.0 95 KS) standardno uparen s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. Druga dva benzinca (1.0 115 KS i 1.5 150 KS) će standardno biti uparena sa 6-stupanjskim ručnim te je uz njih opcijski dostupan i 7-stupanjski DSG automatski mjenjače s dvije spojke. Svi benzinski motori su opremljeni filterom čestica.

Na našem će tržištu možda i najpopularniji izbor činiti 4-cilindrični 1,6-litreni TDI snage 85 kW, odnosno 115 KS te najvećeg okretnog momenta od 250 Nm. Ovaj će motor biti također dostupan sa standardnim 6-stupanjski ručnim te opcijskim 7-stupanjskim DSG mjenjačima, a standardnu opremu će činiti SCR katalizator i filter dizelskih čestica.

Napredna pomoć vozaču

Kako i priliči modernom te prije svega obiteljskom automobilu Scala je opremljena bogatom ponudom sustava pomoći vozaču. Jedan od sustava koji se posebno ističe je opcijski Side Assist koji upozorava vozača ako mu se približava vozilo koje ga želi preteći ili ako mu je to vozilo u mrtvom kutu. To čini pri udaljenostima do 70 m, što je 50 m više od sustava upozorenja na vozilo u mrtvom kutu, odnosno Blind Spot Detect. Sa Side Assistom dolaz i upozorenje na bočni promet otraga.

Nadalje, prilagodljivi tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control) je moguće koristiti pri brzinama do 210 km/h, a u kombinaciji s DSG mjenjačem nudi stop&go funkciju. Riječ je o opcijski dostupnom sustavu isto kao Park Assist, sustav nadzora nad pozornošću vozača, kamere za vožnju unatrag, automatskih dugih svjetala i sl. S druge strane sustavi Lane Assist (održavanje vozila u voznoj traci) i Front Assist s automatskim kočenjem u nuždi (City Emergency Brake) i prepoznavanjem pješaka će biti dio standardne opreme.

Od ostale sigurnosne opreme spomenimo kako Scala može biti opremljena s do devet zračnih jastuka, uključujući i onaj za koljena vozača, kao i opcijske stražnje bočne zračne jastuke (prema proizvođaču to je prvi put u segmentu). Tu je i Crew Protect Assist koji u slučaju predstojećeg sudara automatski zatvara prozore te napinje sigurnosne pojaseve. Sustav Multi-Collision Brake sprječava daljnje nekontrolirano kretanje vozila nakon prometne nesreće.

Sve navedeno, od platforme do napredne opreme, čini Scalu, prema službenom priopćenju, jednim od najsigurnijih automobila u segmentu.

I na kraju…

Ako je suditi prema dosadašnjem prijemu škodinih proizvoda ne samo na našem, već i na ostalim europskim tržištima te ako u obzir uzmemo sve ono što će Scala uskoro ponuditi kupcima možemo slobodno zaključiti kako će Scala vrlo vjerojatno biti novi prodajni hit. Prema navodima proizvođača glavni aduti ovog automobila su privlačan dizajna, napredna oprema, visoka razina praktičnosti, funkcionalnosti i sigurnosti, kvalitetna izrada te štedljiva motorizacija. Na kraju, Scala bi se mogla pokazati popularnijom od Octavije, no to će dobrim dijelom ovisiti o cijeni. Za sada znamo, ako to kome što znači, kako ovaj model u Njemačkoj kreće od 21.450 eura, dok hrvatske cijene još nisu poznate. Prodaja kod nas kreće u svibnju pa ćemo ih saznati uskoro.

Tehnički podaci

Model 1.0 TSI 1.5 TSI Konstrukcija motora 3-cilindrični redni benzinski, postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom, aluminijska glava i blok motora, koljenasto vratilo u 4 ležaja, izravno ubrizgavanje goriva, 1 turbopunjač, međuhladnjak, sustav Start & Stop, Euro 6 4-cilindrični redni benzinski, postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom, izravno ubrizgavanje goriva, aluminijska glava i blok motora, koljenasto vratilo u 5 ležaja, 1 turbopunjač, međuhladnjak, sustav Start & Stop, Euro 6 Obujam 999 cm3 1498 cm3 Provrt i hod klipa 74,5 x 76,4 mm 74,5 x 85,9 mm Omjer kompresije 10,5 : 1 10,5 : 1 Najveća snaga 85 kW (116 KS) između 5000 i 5500 o/min 110 kW (150 KS) između 5000 i 6000 o/min Najveći okretni moment 200 Nm između 2000 i 3500 o/min 250 Nm između 1500 i 3500 o/min Prijenos snage Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa Pogon na prednje kotače, automatski (DSG) mjenjač s dvostrukom spojkom i 7 stupnjeva prijenosa Podvozje Sprijeda McPhersonove opružne noge, poprečna trokraka ramena, stabilizator i pomoćni okvir, otraga polukruta osovina s uzdužnim ramenima, spiralne opruge i teleskopski amortizeri, elektromehanički servoojačivač upravljača s nazubljenom letvom Kočnice Sprijeda ventilirani disk, otraga puni disk, ABS, BAS, TCS, ESP, Hill start assist Naplaci i gume Čelični naplaci veličine 15 i 16 cola, lakometalni naplaci veličine 16, 17 i 18 cola sprijeda i otraga, gume dimenzija 205/55 R 16 i 225/50 R 17 sprijeda i otraga Dimenzije D x Š x V 4362 x 1793 x 1471 mm, međuosovinski razmak 2649 mm, trag kotača 1531 / 1516 mm, obujam prtljažnika 467 / 1410 dm3, krug okretanja 10,9 m, spremnik za gorivo 50 l Mase Prazno vozilo 1240 kg, najveća dozvoljena 1668 kg, dopušteno opterećenje 428 kg Prazno vozilo 1265 kg, najveća dozvoljena 1718 kg, dopušteno opterećenje 453 kg Performanse Najveća brzina 201 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 9,8 s Najveća brzina 220 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 8,2 s Potrošnja goriva U mješovitoj vožnji 5,7 l/100 km, prosječna emisija CO2 129 g/km U mješovitoj vožnji 6,2 l/100 km, prosječna emisija CO2 140 g/km

Model 1.6 TDI Konstrukcija motora 4-cilindrični redni diesel postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom, glava od lake legure, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje goriva Common Rail, 1 turbopunjač, međuhladnjak, sustav Start & Stop, Euro 6 Obujam 1598 cm3 Provrt i hod klipa 79,5 x 80,5,3 mm Omjer kompresije 16,2 : 1 Najveća snaga 85 kW (116 KS) između 3250 i 4000 o/min Najveći okretni moment 250 Nm između 1500 i 3250 o/min Prijenos snage Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa (u opciji automatski (DSG) mjenjač s dvostrukom spojkom i 7 stupnjeva prijenosa) Podvozje Sprijeda McPhersonove opružne noge, poprečna trokraka ramena, stabilizator i pomoćni okvir, otraga polukruta osovina s uzdužnim ramenima, spiralne opruge i teleskopski amortizeri, elektromehanički servoojačivač upravljača s nazubljenom letvom Kočnice Sprijeda ventilirani disk, otraga puni disk, ABS, BAS, TCS, ESP, Hill start assist Naplaci i gume Čelični naplaci veličine 15 i 16 cola, lakometalni naplaci veličine 16, 17 i 18 cola sprijeda i otraga, gume dimenzija 205/55 R 16 i 225/50 R 17 sprijeda i otraga Dimenzije D x Š x V 4362 x 1793 x 1471 mm, međuosovinski razmak 2649 mm, trag kotača 1531 / 1516 mm, obujam prtljažnika 467 / 1410 dm3, krug okretanja 10,9 m, spremnik za gorivo 50 l Mase Prazno vozilo 1324 kg (1339 kg), najveća dozvoljena 1760 kg (1774 kg), dopušteno opterećenje 441 kg (435 kg) Performanse Najveća brzina 202 km/h (201 km/h), ubrzanje 0-100 km/h 10,1 s (10,3 s) Potrošnja goriva U mješovitoj vožnji 4,8 l/100 km (5,1 l/00 km), prosječna emisija CO2 126 g/km (134 g/km) Proizvođač Škoda Auto

* Podaci u zagradama vrijede za izvedbe s automatskim mjenjačem