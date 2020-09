Nakon električnog izdanja koje ima dodatak 'e' na kraju naziva, sada je i službeno objavljeno da se i dalje zadržavaju motori s unutarnjim izgaranjem, i benzinci i dizelaši

Mokka je za Opel iznimno važan model, i to svakako jedan od onih koji su dali značajan doprinos oživljavanju ove popularne marke. Tako je danas Opel Mokka jedan od predvodnika segmenta na europskom tržištu, a što bi se svakako trebalo i nastaviti sa skorašnjim dolaskom nove generacije. Na samom početku ljeta, odnosno kraju proljeća predstavili smo vam električno izdanje Mokke, model Mokka-e. Sad je pak red došao i na njeno ‘obično’ izdanje. Kako nam i priliči zadnjih mjeseci, i Mokka je sada doživjela tzv. digitalnu premijeru. Premijeru na kojoj su prisustvovali tek vrlo rijetki uzvanici, poštujući epidemiološke mjere, dok smo mi svi ostali imali priliku novi model upoznati u svojim uredima ili pak domovima, online, putem računala ili pak smartphonea.

Digitalna premijera iz Rüsselsheima

Glavnu riječ imao je Michael Lohscheller, prvi čovjek Opela, a koji je u Rüsselsheimu, u sjedištu marke, otkrio sve bitne činjenice o novom modelu. Mokka je dizajnirana da pobudi emocije te pokaže put prema naprijed za Opel, te je ujedno i prvi model na kojem je prikazano novo ‘lice’ brojnih budućih modela, a koje nosi naziv Vizor. Ta prednja maska sada sadrži i redizajnirani logo ‘munje’, Blitz te središnje poravnato ime samog modela na stražnjem dijelu vozila. U putničkoj kabini nova je Mokka ujedno je i prvi Opel s novom generacijom posve digitalnog kokpita Pure Panel. Uz to, Mokka je i prvi Opel dostupan na početku prodaje s električnim pogonom, kao i visokoučinkovitim motorima s unutarnjim izgaranjem. Nova Opel Mokka u Njemačkoj se već može naručiti po početnoj cijeni od 19.990 eura.

– S novom Mokkom gotovo smo iznova izmislili Opel. Ovdje smo u Rüsselsheimu, od prvih skica, dizajnirali i razvili novi model. Čitav tim radio je s neviđenom strašću i nepokolebljivom predanošću vodeći Opel u blistavu i uzbudljivu budućnost. Na početku narudžbi, nova Mokka dostupna je kao benzinsko, dizelsko ili čisto električno vozilo – kupac ima izbor – kazao je izvršni direktor Opela Michael Lohscheller.

Veći međuosovinski razmak, manja dužina

Nova Mokka privlači izvrsnim proporcijama te dobro odmjerenim detaljima. Kratki prevjesi i široki stav tipični su za hrabar, čist izgled kompaktnog peterosjeda dugog 415 centimetara. Najupečatljivija značajka sprijeda vozila je nepogrešivi Vizor. Kao i kod integralne zaštitne kacige, zaštitni vizir prekriva novo Opelovo lice integrirajući masku vozila, LED svjetla i novo dizajnirani logo ‘munje’ u jednom elementu. Ime modela prvi se put pojavljuje u središtu vrata prtljažnika s posebno dizajniranim fontom koji oblikuje riječ ‘Mokka’ na tehnički, tečan, živahan način. Zanimljivo je da je Mokka nastala na 2 cm duljem međuosovinskom razmaku, a istovremeno je 12,5 cm kraća od prve generacije. Istovremeno pruža dovoljno mjesta za petero putnika te je osigurano i do 350 litara prtljažnog prostora.

Interijer isto tako odražava jasnu filozofiju. Nova generacija posve digitalnog Pure Panel kokpita integrira dva široka zaslonai usredotočuje se na najvažnije. Izostali su nepotrebni prekidači i tipke, pa Pure Panel donosi jasan i čisti dizajna. Logično je strukturiran i na prvi pogled razumljiv. Opelovi dizajneri pridavali su veliku važnost digitalnoj detoksikaciji. Kako bi izbjegli ometanje vozača, osigurali su intuitivan rad sustava. Gumbi i dalje kontroliraju najvažnije funkcije, ali bez potrebe za navigacijom kroz podizbornike.

Električni, benzinski i dizelski motori

Zahvaljujući korištenju CMP platformi, odmah na početku prodaje kupcima su odmah na raspolaganju tri vrste pogona, onaj potpuno novi, električni, te dvije verzije visokoučinkovitih motora s unutarnjim izgaranjem. Da ponovimo, Mokku-e pokreće elektromotor od 100 kW (136 KS) s 260 Nm maksimalnog okretnog momenta koji su dostupni odmah, od početka. Vozači mogu birati između tri načina vožnje – Normal, Eco i Sport. S baterijom od 50 kWh, Mokka-e ima električni domet do 324 kilometara prema WLTP-u. Bilo da se radi o wallboxu, brzom punjenju ili kabelskom rješenju za kućansku utičnicu, nova Mokka-e spremna je za sve mogućnosti punjenja – od jednofaznog do trofaznog s 11 kW. Tu je i osmogodišnje, odnosno do 160.000 km jamstva za bateriju. Da bi putovanje bilo još opuštenije, OpelConnect, aplikacija myOpel i Free2Move Services, marka mobilnosti PSA Grupacije, nude posebna rješenja za električna vozila.

Želite li voziti neki od motora s unutarnjim izgaranjem, ponudu otvara 1,2-litreni turbom opremljeni benzinac od 74 W (100 KS). Ovaj motor dolazi upregnut sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Želite li dodatnu snagu, odaberite 1,2-litreni turbak od 96 kW (130 KS). Na ovom je motoru moguće osim ručnog mjenjača odabrati i 8-stupanjski automatik. Kod manjeg motora na raspolaganju je i 205 Nm maksimalnog okretnog momenta, i to pri 1750 okretaja u minuti. Pri istim okretajima kod snažnijeg je modela dostupno 230 Nm. Verzija s automatskim mjenjačem ima deklariranu potrošnju od 4,8 l/100 km, dok je kod ručnog mjenjača ona 4,5 litre. Slabiji model troši pak 4,6 l/100 km. Jedina dizelska opcija na početku prodaje je 1,5-litreni model koji pri 3500 okretaj razvija 110 KS. Upregnut je 6-stupanjskim ručnim mjenjačem dok mu je potrošnja 3,8 l/100 km.

Visoka učinkovitost i živahne performanse karakteristične su za nove motore, a unutarnje trenje i gubici su svedeni na minimum. Turbopunjač također reagira odmah, s jakim razvojem okretnog momenta pri niskim okretajima. Naime, 95% maksimalnog okretnog momenta dostupno je u području od 1500 do 3750 okretaja u minuti. Kao što smo spomenuli, motori se isporučuju upregnuti modernim ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa ili 8-stupanjskim automatikom s vrlo uglađenim izmjenama brzina. Uz ovaj mjenjač vozač ima mogućnost samostalne izmjene stupnjeva prijenosa pomoću polugica smještenim sa stražnje strane upravljača. Također, inženjerski tim u Rüsselsheimu posebno je naporno radio na smanjenju težine s jedne strane, dok je s druge strane povećao krutost vozila. U odnosu na prvu generaciju težina je smanjena do 120 kg. To je i jedan od bitnijih utjecaja manje deklarirane potrošnje, a Mokka je pored toga i okretnija te zabavnija u vožnji.

IntelliLux LED Matrix svjetla

I kod Mokke je Opel primijenio svoj već poznati recept – pružanje inovativne tehnologije koja je poznata iz višeg segmenta vozila. Uključuju napredne sustave poput adaptivnog tempomata (ACC), koji koristi radar i kamere te je funkcionalan u području od 30 do 180 km/h. Tu je i sustav aktivnog držanja vozne trake te sprječavanja sudara s prednje strane koji funkcionira već iznad brzine od 5 km/h. Sustav osvjetljenja također nudi vodeće tehnologije s prilagodljivim i stoga bez odsjaja IntelliLux LED Matrix svjetala s 14 elemenata, što je jedinstveno u Mokkinom tržišnom segmentu. Kao i kod Insignije, Astre i nove Corse, sustav svjetala omogućuje vožnju stalno uključenim dugim svjetlima, a koja se, po potrebi, automatski prilagođavaju uvjetima na cesti. Sve inačice modela standardno se isporučuju s električnom parkirnom kočnicom, kao i sustavom prepoznavanja prometnih znakova. Dostupni su i kamera za stražnji pogled od 180 stupnjeva, automatska pomoć pri parkiranju, Flank Guard te upozorenje za mrtvi kut.

Nova Mokka povezuje i zabavlja vozače i putnike. Ponuda infotainmenta uključuje Multimedia Radio i Multimedia Navi sustave sa 7-inčnim zaslonom u boji, osjetljivim na dodir te vrhunski Multimedia Navi Pro s 10-inčnim zaslonom u boji visoke rezolucije. Monitori su sastavni dio digitalnog Pure Panel kokpita te su zakrenuti prema vozaču. Zaslon ispred vozača dolazi u 12-inčnoj veličini. Nova Mokka je opremljena i visokokvalitetnim sjedalima. Uz doplatu, dostupne su sportska Alcantara izvedba te klasična kožna unutrašnjost, a što nije praksa u Mokkinom segmentu. Kruna opreme sjedala svakako je činjenica da uz perforiranu kožu dolazi i grijanje kao i funkcija masaže za vozača. Vozač i suvozač mogu smjestiti svoje pametne telefone u ladicu za odlaganje na središnjoj konzoli, gdje se kompatibilni telefoni mogu induktivno puniti (bežično).

Multimedijski sustavi kompatibilni s Apple CarPlay i Android Auto tehnologijama te imaju integriranu glasovnu kontrolu. Nova Mokka nudi i uslugu OpelConnect. LIVE navigacija pruža prometne informacije u stvarnom vremenu, plus tu je i izravna veza do pomoći u kvaru i eCall koji čine putovanja još opuštajućim za vozače i putnike. Ako se zračni jastuci ili zatezači sigurnosnih pojaseva aktiviraju u nesreći, eCall automatski kontaktira lokalnog pružatelja pomoći na cesti (PSAP), tipa Hrvatskog autokluba.

S GS Line paketom opreme Opel prvi put nudi Mokku sportskijeg izgleda. Ovaj novi paket opreme uključujući standardno pozdravljanje dnevni svjetlima s crvenim potpisom, crni Vizor dijelom u visoko sjajnoj crnoj boji, crnim umjesto kromiranim detaljima eksterijera, specifične presvlake prednjih sjedala, crvena obloga instrumente ploče, naplatci od lake legure u crnoj boji, dvobojni krov i crni spojler čine Mokku vrlo upadljivim vozilom.

Proširena stvarnost

Nova Mokka pokazuje ono što Opel predstavlja danas, ali i u budućnosti. Jasna, hrabra i uzbudljiva, Mokka je puna energije, a za one koji jedva čekaju pravu stvar, Opel je razvio filtar proširene stvarnosti (AR) za Facebook i Instagram storye. Filtar nameće novu Mokku u 3D-u preko stvarnih korisnikovih fotografija i videozapisa koje prikazuje njihov pametni telefon – na primjer, njihov prilaz kući, grad u kojem žive ili omiljeni kafić. Korisnici mogu podijeliti nastale kreacije na Facebooku i Instagramu s hashtagovima #OpelMokka, #MokkaAR i spominjući @Opel. Lako ga mogu pronaći pretraživanjem riječi ‘Mokka’ u odgovarajućim funkcijama filtra. Sve što vam treba za to je pametni telefon te povezanost na internet. Možete se smjestiti pored Mokke i fotografirati zajedno s njom ili kao što pokazuje Opelov primjer na YouTubeu – čak i snimiti visokokvalitetni video.

Najbolji se rezultati postižu u područjima s puno svjetla, bilo da je riječ o eksterijeru ili unutrašnjosti. Nema ograničenja ni gdje se automobil može smjestiti. Možete ga smjestiti ispred sebe, a možete promijeniti i njegovu veličinu te kut, pa ga postaviti na stolić ili bilo gdje drugdje, povećavanjem i smanjivanjem i okretanjem modela tapkajući na sliku. Kako bi popularizirao korištenje ovih filtera, Opel je pripremio jednostavne upute korištenja, ali i angažirao djelatnike na svojim kanalima društvenih mreža. Kako bi proširili vijesti o tome, u priču su uključeni i zaposlenici, kao i njihovi trgovci u ovlaštenim partnerima.

Dolazak u Hrvatsku očekuje se na samom kraju ove godine, odnosno početkom 2021. godine.