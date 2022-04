Treća generacija najvećeg Opelovog dostavnjaka ponuđena je u četiri dužine, tri visine te uz zapremnine tovarnog prostora od 8 do 17 kubnih metara

Nakon dosta modela iz osobnog programa, Opel nam je sada predstavio jedan model iz dostavnog segmenta. Segment lakih komercijalnih vozila mnogo se manje i sporije obnavlja, a u Opelu su ponosni što imaju najmlađu ponudu modela. Nakon modela Combo i Vivaro, na red je stigao i najveći model iz ponude – Movano. Prvi puta prikazan tijekom 1997. godine, tada u suradnji s Renaultom, nastavio se i na drugu generaciju koja je s nama bila od 2010. godine.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Nakon 25 godina stigla treća generacija

Sada, treća generacija proizlazi iz suradnje s ‘kućnim’ brendovima. Naime, poznato je kako je Opel dio Stellantis grupacije, pa tako i platformu na kojoj je nastao dijeli s Citroenom i Peugeotom. Tu je i talijanski Fiat, koji je isto tako dio Stellantisa, no bez obzira na to u ovom dijelu već dulje surađuje s francuskom proizvođačima.

U domaćem zastupstvu Opela ponosno ističu kako im s obnavljanjem ponude LCV modela raste i udio na tržištu. Tako su protekle godine imali udio od 11,65%, a godinu ranije i još više – 13,30%. Dolazak novog Movana trebao bi pomoć u daljnjem porastu prodaje te jačanju Opela na tržištu dostavnjaka.

Treća generacija donosi mnogo bolju ergonomiju putničke kabine, a što nije nimalo slučajno. Naime, poznato je kako je putnička kabina korisnicima ovakvih vozila i ured u kojem provode iznimno mnogo vremena. Pripremljeni su brojni pretinci za odlaganje raznih predmeta, papira i dokumentacije, kao i pomagala poput nosača za iste odnosno elektronska pomagala.

Široka ponuda za brojne potrebe

U odnosu na modele iz osobnog programa, dostavnjaci dolaze u mnogo više verzija. Pokušat ćemo pobrojiti samo neke od njih, i to samo one koje dolaze iz tvornice, a ne i one koje kasnije budu u ponudu nekih kompanija koje rade nadogradnje. Furgon, ostakljeni furgon, polu-ostakljeni furgon, dvostruka kabina, kiper, sandučar s dvostrukom kabinom, sandučar s kabinom, šasija s kabinom, šasija s dvostrukom kabinom i podnica s kabinom.

Pridodamo li tome i četiri različite dužine, tri različite visine uz ukupnu zapremninu tovarnog prostora od 8 do 17 kubnih metara. Tu je i nosivost od 2,8 do četiri tone. Tako međuosovinski razmak ide od 300 centimetara, preko 345 do 403,5 cm, te ukupnu dužinu od 496,3 preko 541,3 i 599,8 do 636,3 cm. Visina ide od 225,4 cm preko 252,2 do najvišeg modela od 276 cm. Ukupno je tu devet kombinacija visine i dužine, a najveći dio prodaje je u pet srednjih modela.

Ovisno o kojem je modelu riječ, kupci imaju na odabir i tri verzije 2,2-litrenog turbodizelskog modela. Raspoložive su opcije od 120, 140 i 165 KS. Sve verzije upregnute su sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem koji snagu, odnosno moment prenose na prednje kotače. U odnosu na dosadašnju ponudu motorima riječ je o do 14% manjim potrošačima.

Spremno je i električno izdanje

Novi Movano donosi i brojne sustave pomoći, od upozorenja na napuštanje voznog traka, preko sustava znakova ograničenja brzine i automatskog kočenja u slučaju nužde do sustava stabilnosti za prikolicu i upozorenja o mrtvom kutu. I dok glavninu ponude čine modeli kojima se može upravljati s dozvolom B-kategorije, u ponudi su verzije kojima se smije upravljati samo s C-kategorijom. Za njih je tu i digitalni tahograf u serijskoj opremi.

Jedan od najtraženijih modela trebao bi biti Furgon u Edition paketu opreme, nosivosti 3,5 tone te srednje visine i druge dužine – L2H2. U kombinaciji s osnovnom snagom motora od 120 KS i 11,5 kubnih metara obujma tovarnog prostora tu je četiri godine jamstva odnosno do 120 tisuća kilometara. Od serijske opreme su klima-uređaj, multimedia radio, stražnji parkirni senzori, vozačko sjedalo podesivo s podesivim lumbalnim dijelom, senzorom za kišu… Cijena ovakvog modela je 170.300 kuna plus PDV. U suradnji s OTP Leasingom, bez troškova obrade, pripremljena je fiksna kamata od 3,99%, odnosno rata od 1830 kuna + PDV.

Opel užurbano radi i na elektrifikaciji svih modela. U skladu s time pripremljen je i Movano-e. Pokreće ga elektromotor od 90 kW / 120 KS, a koji će biti raspoloživ uz nešto manje opcije u odnosu na modele pokretane motorom s unutrašnjim sagorijevanjem. Kupcima će na odabir biti baterija od 37 kWh uz doseg do 117 km, odnosno 70 kWh baterija za doseg do 224 km. Trenutno još nije poznato kada će ovaj model biti u prodaji, kao niti njegova cijena.