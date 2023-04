19. travnja 1955.

Volkswagen of America, Inc. utemeljen je u Engelwoodu, New Jersey kao prodajni odjel njemačke kompanije. Ova je godina bila uspješna za Volkswagen budući je proizveden milijunti automobil i dnevna proizvodnja je prvi puta prešla 1.000 vozila dnevno. Iste godine predstavljen je i Karmann Ghia Coupe, kao plod suradnje Volkswagena i Karmanna.