MAN-ov električni gradski autobus Lion's City E može doći kao solo verzija 12E (nešto više od 12 metara duljine) te zglobni model 18E (18 metara duljine)

Električna vozila više nisu daleka budućnost, oni su naša sadašnjost. Uskoro se očekuju poticaji za kupnju energetski učinkovitijih vozila, navodno po principu kao i lani, no to je nedovoljno za ozbiljniju elektrifikaciju. Poznato je kako svakodnevno brojnim prometnicama vozi gomila autobusa javnog gradskog prijevoza. Iako se o tome gotovo i ne govori, to su jedno od većih zagađivača.

Nažalost, domaći prijevoznici još uvijek nisu dovoljno ‘hrabri’ te se nisu odlučili za nabavku električnih autobusa, iako bi se njihovim korištenjem bitno smanjila zagađenost zraka, pogotovo u većim gradovima. Koliko nam je poznato, tek se Koprivnica može pohvaliti električnim minibusom, ali ne nekim serijskim izdanjem već domaćom preradom. Kako bi se populariziralo razmišljanje o zelenom javnom gradskom prijevozu, u Auto Hrvatskoj, glavnom uvozniku MAN gospodarskih vozila, nedavno su na domaće tržište doveli električni gradski autobus Lion’s City E.

Radi se o gradskom autobusu na električni pogon, prijevoznom sredstvu koje će svojim karakteristikama i voznim kvalitetama na domaće prometnice donijeti pozitivne prijevozničke i neophodne ekološke promjene. Električnim autobusima za prijevoz putnika se na globalnoj razini okreće velik broj zemalja i gradova razvijenog svijeta s ciljem financijske uštede, modernizacije prijevozničkih usluga i neophodnog doprinosa ekološkom očuvanju. Model Lion‘s City E dostupan je u dvije verzije. To su solo verzija 12E i zglobni model 18E, a čija je proizvodnja započela 2020. godine. Manji model broji 12,185 metara, dok je zglobni nešto dulji – 18,060 metara.

Kako navodi proizvođač, manji model s instaliranom baterija kapaciteta 480 kW, odnosno 18E uz bateriju od 640 kW, tijekom cijelog radnog vijeka osigurava domet s jednim punjenjem u rasponu od 200 km do 270 km. Navodno i pod punim opterećenjem, s punim kapacitetom putnika. Manji je model predviđen za 83, a veći za 134 putnika. Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih gospodarskih vozila.

Navodno ide i do 350 kilometara

MAN Lion’s City E prema dosadašnjim pokazateljima integriranja u vozne parkove gradova diljem svijeta prezentirao je maksimalnu fleksibilnost tijekom rada, ekonomičnu i udobnu mobilnost, te jednostavno primjenjiv koncept punjenja u garaži. Opremljen je s najnovijom tehnologijom baterija i inteligentnim upravljanjem energijom. Radi se o tehnološki najnaprednijim litij-ionskim baterijama (NMC), a nude optimizaciju troškova i pouzdanost u vožnji. Razvoj, proizvodnja i testiranja navedenih baterija u Volkswagen grupaciji garancija su kvalitetne primjene.

Baterija koristi dvije strategije korištenja (Reliable Range i Maximum Range) koje nude maksimalnu fleksibilnost u radu. U vožnji, prilikom rada po principu ‘pouzdanog dosega’ testiranja su rezultirala dosegom do 270 km. Strategija korištenja baterije po sistemu ‘maksimalnog dosega’ osigurala su još duži dnevni doseg, a isti je ovisio o temperaturnim, voznim i opterećujućim faktorima poput popunjenosti i u idealnim uvjetima je ostvarivan doseg i do 350 km.

Kraći model koristi centralni elektromotor na stražnjoj osovini, odnosno u dva centralna motora na drugoj i trećoj osovini kod zglobnog autobusa. Tako je značajno poboljšana pristupačnost motoru, a izvedba je manje kompleksna od motora na glavčinama, što donosi prednost prilikom održavanja i niže ukupne troškove. Navodno je pripremljena izvrsna dinamika vožnje, i to zahvaljujući posebno balansiranoj i optimiziranoj izvedbi podvozja. Uz pomoć dvije pogonske osovine se kod zglobnog modela povećavaju stabilnost i sigurnost, te se ostvaruje maksimalna regeneracija energije prilikom usporavanja.

Sad je još na domaćim tvrtkama, odnosno tijelima lokalne uprave da počnu razmišljati zeleno i odluče se na kupnju vozila koja ispuštaju daleko manju emisiju ispušnih plinova u odnosu na trenutačne.