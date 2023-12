Prijevoznici nastoje postati sve više ekološki osviješteni, a održivo poslovanje ujedno smatraju prilikom za smanjenje operativnih troškova

Treću godinu zaredom Goodyearova anketa o realnosti održivosti nudi uvid u europsku transportnu industriju. U ovogodišnjoj anketi sudjelovala su 83 hrvatska vozna parka, a rezultati pokazuju pozitivan trend u primjeni održive tehnologije. Veliki vozni parkovi i dalje su predvodnici u definiranju i provedbi održivih ciljeva. No, manji prijevoznici sve im se više pridružuju u postavljanju temelja za zelenu budućnost.

Briga za okoliš sve je prisutnija u transportnoj industriji, bez obzira na veličinu voznoga parka. U Hrvatskoj čak 58 % prijevoznika održivost smatra važnom, a tvrtke su u skladu s time pristupile rješenjima. Čak 94 % hrvatskih prijevoznika već je postavilo održive ciljeve ili će ih postaviti u sljedećih 12 mjeseci.

Rješenja za održiviji rad prijevoznici vide u odgovarajućim gumama, modernizaciji voznoga parka, edukaciji vozača i uvođenju telematičkih rješenja. Odabir pravih guma omogućuje bolju iskoristivost goriva i značajno smanjenje utjecaja na okoliš, bez ugrožavanja performansi, sigurnosti ili trajnosti vozila.

Većina hrvatskih voznih parkova (88%) već upotrebljava namjenske gume koje omogućuju ekonomičniju potrošnju goriva i manje emisije, a tri četvrtine prijevozničkih tvrtki (75%) upotrebljava i obnovljive gume. U cilju održivijega poslovanja prijevoznici (89%) redovito osuvremenjuju svoje vozne parkove. Ekološka vožnja, koja smanjuje potrošnju goriva i ekološki otisak, sve se više primjenjuje. Nešto manje od polovice hrvatskih prijevoznika (42%) također provodi obuku svojih zaposlenika kroz koju uče smanjiti potrošnju goriva. Telematička rješenja za nadzor i smanjenje potrošnje goriva primjenjuje već 40% prijevoznika.

Najveća su prepreka troškovi, složena rješenja i nedostatak kadra

Glavna prepreka prijevoznicima u osiguravanju održivih praksi i dalje su troškovi. Više od tri četvrtine ispitanika (88%) odlučilo bi se za održiva rješenja kad ne bi značila prevelike troškove za poduzeće. Kao najvažniji čimbenik za uvođenje održivoga poslovanja prijevoznici stoga ističu financijske poticaje. Čak 80% prijevoznika također smatra da su rješenja prekomplicirana, a 63% ispitanika za implementaciju održivih rješenja trebalo bi dodatno osoblje.

Velika većina hrvatskih prijevozničkih tvrtki (95%) već je upoznata s promjenama koje ove godine diktira Europski zeleni dogovor i bit će uvedene za zelenu budućnost (prošlogodišnji udio bio je 92%). Svijest o drugim europskim voznim parkovima porasla je u odnosu na prošlu godinu, ali je još uvijek ispod polovice (44%).

Rezultati ovogodišnje ankete pokazuju da održivo poslovanje postaje jedna od prioritetnih zadaća u svijetu transporta. U skladu s tim djeluje i Goodyear, koji osim ankete provodi i program pošumljavanja u suradnji s neprofitnom organizacijom TreeNation. Nakon ispunjavanja ankete, Goodyear za svakog ispitanika posadi stablo i time pridonosi pozitivnom utjecaju na okoliš. U tri godine u sklopu suradnje posađeno je već 4088 stabala.

Bitno je i smanjiti operativne troškove

Što je veći vozni park, to mu je važnija održivost. Iznimno veliki vozni parkovi (više od 500 vozila) i dalje prednjače u postavljanju i provedbi ciljeva održivosti. Čak 75% voznih parkova već je uvelo mjere održivosti, a 23% planira to učiniti u narednim godinama. Iznimno velikim voznim parkovima u mjerama održivosti pridružuju se i manji. Veliki vozni parkovi, posebno oni koji imaju od 251 do 500 vozila, sve su ambiciozniji. Lani je 50% voznih parkova postavilo održive ciljeve. Ove godine udio je porastao na čak 66%. Porast je također primijećen u drugim velikim voznim parkovima, ali je manje izražen. Briga za održivost sve je prisutnija u cijeloj industriji i vozni parkovi svih veličina suočavaju se s tim izazovom.

Na pitanje ‘Zašto je vašoj tvrtki stalo do okolišne održivosti u poslovanju?’ svega 1% odgovorio je kako se ne brinu za održivost okoliša. Svega 3% smatraju da im je to potrebno zbog dobivanja novih poslova, dok 27% ispitanika smatra kako je to zbog korporativne vrijednosti odnosno brige za klimatske promjene. Tu je i najveći dio, njih 69% da je održivost način za optimizaciju troškova poslovanja, odnosno smanjenje operativnih troškova.