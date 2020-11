Tvrtka carVertical provela je istraživanje na temelju izvješća o povijesti rabljenih vozila te je na temelju kriterija kvarova sastavila popis automobilskih marki prema pouzdanosti

Vozilo koje se često kvari stvara frustriranog vlasnika. Kašnjenje, neugodnosti i troškovi popravka mogu vaš život pretvoriti u noćnu moru. Pouzdanost je kvaliteta koju biste trebali potražiti u rabljenom automobilu. Pa, koje su najpouzdanije marke automobila? U nastavku potražite ljestvicu pouzdanosti marka automobila prema carVertical, koja će vam pomoći da donesete utemeljenu odluku. Ali prvo, ukratko objasnimo postupak.

Kako smo ocjenjivali pouzdanost automobila?

Sastavili smo popis najpouzdanijih marki automobila primjenjujući kriterij – kvarovi. Pronalasci se temelje na izvješćima o povijesti vozila tvrtke carVertical. Poredak rabljenih automobila koji ćete vidjeti izveden je iz postotka oštećenih automobila svake marke iz ukupnog broja analiziranih automobila te marke.

Krenimo s popisom najpouzdanijih marki rabljenih automobila.

1. KIA – 23,47%

Kijin slogan “The Power to Surprise” (Snaga iznenađenja) zasigurno opravdava njenu popularnost. Čak i s više od 1,4 milijuna proizvedenih vozila svake godine, južnokorejski proizvođač automobila zauzima prvo mjesto sa samo 23,47% automobila s prijavljenim kvarovima u odnosu na sva njihova vozila.

No, najpouzdanija marka automobila nije besprijekorna, a njezina su vozila sklona:

Uobičajenim kvarovima električnih sustava upravljača

Kvarovima parkirne kočnice

Mogućim DPF kvarovima

Fokus tvrtke na pouzdanost ne bi trebao biti iznenađenje, Kia modeli imaju napredne sigurnosne sustave, uključujući izbjegavanje frontalnih sudara, autonomno kočenje u nuždi i upravljanje stabilnošću vozila.

2. Hyundai – 26,36%

Hyundaijeva tvornica Uslan najveće je automobilsko postrojenje u Aziji, prostire se na nevjerojatnih 54 milijuna m2 (otprilike 5 km2). Hyundai zauzima drugo mjesto s kvarovima od 26,36% svih analiziranih modela.

Međutim, Hyundai rabljeni automobili mogu imati uobičajene kvarove:

Korozija stražnjeg podokvira

Problemi s parkirnom kočnicom

Slaba vjetrobranska stakla

Zašto upravo ova pozicija na ljestvici pouzdanosti ovih automobila? Pa, Hyundai je jedina automobilska tvrtka koja proizvodi vlastiti čelik izuzetno visoke čvrstoće. Hyundai također proizvodi Genesis, jedan od najsigurnijih automobila na svijetu.

3. Volkswagen – 27,27%

Na njemačkom “Automobil za ljude”, Volkswagen je proizveo legendarnu bubu, ikonu 20. stoljeća koja se prodala u više od 21,5 milijuna primjeraka. Proizvođač automobila zauzima treće mjesto među najpouzdanijim markama automobila prema carVertical, prikazujući kvarove na 27,27% svih njihovih analiziranih vozila.

Iako su čvrsti, Volkswagenovi automobili se uglavnom suočavaju s kvarovima:

Kvar dvostrukog zamašnjaka

Ručni mjenjač možda ima kvarove

Problemi s ABS / ESP modulom

Volkswagen nastoji zaštititi putnike u automobilu kroz niz sigurnosnih značajki kao što su prilagodljivi tempomat, kočenje zbog izbjegavanja nesreći i otkrivanje mrtve točke.

4. Nissan – 27,79%

Nissan je dugo bio najveći svjetski proizvođač električnih vozila prije nego što je Tesla stekao globalnu popularnost. Ovaj japanski proizvođač automobila imao je kvarove na 27,79% svih analiziranih modela.

No, koliko god dugotrajna bila, Nissan vozila su osjetljiva na više problema:

Kvar diferencijala

Vrlo česta strukturna korozija u središnjoj šini šasije

Izmjenjivač topline automatskog prijenosa može zakazati

Nissan je uvijek isticao sigurnost, razvijajući inovativne tehnologije, poput zonske konstrukcije karoserije, Safety Shield 360 i inteligentnu mobilnost.

5. Mazda – 29,89%

Nakon što je započela posao s proizvodnjom pluta, japanska je tvrtka prilagodila prvi automobilski motor za mlinove, motor namijenjen brodovima, elektranama i lokomotivama. Od tada do danas Mazda je postala respektabilan proizvođač automobila. Mazda je pretrpjela kvarove na 29,89% svih analiziranih modela prema carVerticalovoj bazi podataka.

Najčešći kvarovi vozila ove marke su:

Kvarovi turbine na motorima Skyactive D

Kvar pumpe za gorivo na dizel motorima

Vrlo česti kvar ABS pumpe

Unatoč navedenim nedostacima, njihovi modeli imaju nekoliko impresivnih sigurnosnih značajki. Primjerice, Mazdin i-Activesense obuhvaća napredne tehnologije koje prepoznaju potencijalne opasnosti, sprečavaju nesreće i smanjuju ozbiljnost sudara.

6. Audi – 30,08%

Na latinskom “Poslušaj”, prijevod prezimena njegovog osnivača, Audi ima reputaciju luksuza i performansi, čak i kao rabljeni automobil. Prije akvizicije od strane Volkswagen Group, Audi se jednom udružio s tri druge marke da bi formirao Auto Union GT. Četiri prstena logotipa simboliziraju to spajanje.

Audi je umalo uhvatio 5. mjesto na ovoj ljestvici – 30,08% svih njegovih analiziranih modela imalo je kvarove.

Vozila ovog proizvođača pokazuju tendenciju prema sljedećim kvarovima:

Opsežno trošenje kvačila

Kvar servo upravljača

Kvarovi ručnog mjenjača

Audi ima dugu povijest sigurnosti – svoj prvi test na sudare odradili su prije više od 80 godina. Danas njemački proizvođači automobila imaju neke od najnaprednijih aktivnih, pasivnih i sigurnosnih sustava za pomoć vozaču.

7. Ford – 32,18%

Osnivač automobilske tvrtke Henry Ford oblikovao je današnju automobilsku industriju izumivši revolucionarnu “pokretnu traku za montažu”, koja je vrijeme proizvodnje automobila smanjila sa 700 na nevjerojatnih 90 minuta. Podaci carVerticala pokazuju da je 32,18% svih analiziranih Fordovih vozila imalo nekakav kvar.

Fordovi modeli su skloni ovim kvarovima:

Kvar dvostrukog zamašnjaka

Kvar kvačila, kvar pumpe servo upravljača

Kvarovi CVT automatskog mjenjača

Američki proizvođač automobila već dugo naglašava važnost sigurnosti vozača, putnika i vozila. Primarni primjer za to je Fordov sigurnosni sustav nadstrešnica koji izbacuje zračne jastuke poput zavjesa u slučaju bočnog sudara ili prevrtanja.

8. Mercedes-Benz – 32,36%

Poznati njemački proizvođač automobila predstavio je ono što se smatra prvim automobilom na benzinski pogon 1886. Bilo da je potpuno nov ili rabljen, automobil Mercedes-Benz dočarava luksuz, međutim, 32,36% svih analiziranih Mercedesa imalo je kvarove prema carVertical.

Unatoč izvanrednoj kvaliteti, Mercedesi pate od nekoliko uobičajenih problema:

Vlaga može ući u prednje farove

Kvar pumpe za gorivo na dizelskim motorima

Vrlo česti kvar Sensotronic sustava kočnica

No, marka sa sloganom “The best or nothing” (Najbolji ili ništa) pionir je automobilskog dizajna, tehnologije i inovacija. Od ranih verzija ABS-a do Pre-Safe, inženjeri Mercedes-Benza uveli su nekoliko sigurnosnih značajki koje su danas uobičajene u industriji.

9. Toyota – 33,79%

Japanska automobilska tvrtka proizvodi više od 10 milijuna vozila godišnje. Tvrtka također proizvodi Toyota Corollu, najprodavaniji automobil na svijetu s više od 40 milijuna prodanih primjeraka širom svijeta. Analiza je pokazala kako je 33,79% svih Toyotinih vozila zabilježilo neku vrstu kvara.

Toyotina vozila bilježe najčešće ove probleme:

Kvar senzora visine stražnjeg ovjesa

A/C kvarovi

Sklonost koroziji

Unatoč poziciji na ljestvici, najveći japanski proizvođač automobila počeo je provoditi ispitivanja sudara od 1960-ih godina. U novije vrijeme predstavio je drugu generaciju Toyota Safety Sense, paket aktivnih sigurnosnih tehnologija sposobnih za otkrivanje pješaka noću i biciklista danju.

10. BMW – 33,87%

Bavarski proizvođač automobila započeo je kao proizvođač avionskih motora. Nakon završetka Prvog svjetskog rata prebacio se na proizvodnju motornih vozila i sada je vodeća svjetska tvrtka za premium automobile. Razlika od 0,09% smmjestila je BMW na 10. mjesto ljestvice pouzdanosti automobila, odmah nakon Toyote. Bavarski proizvođač imao je kvarove na 33,87% svih analiziranih modela.

BMW-ova rabljena vozila bilježe sljedeće nedostatke:

ABS senzori kotača mogu otkazati

Razni električni kvarovi

Problemi s ispravnim poravnanjem kotača

Posljednje mjesto BMW-a na ljestvici pouzdanosti je pomalo zbunjujuće, dijelom i zato što je BMW poznat po inovacijama. Njemački proizvođač automobila čak je razvio program istraživanja sigurnosti i nesreća koji pomažu u dizajniranju sigurnijih automobila. Sigurnost se ponekad ne pretvara u pouzdanost.

Kupuju li se najviše pouzdani rabljeni automobili?

Očito je da najpouzdanije marke nisu i najtraženije prilikom kupnje rabljenog automobila.

Osim Volkswagena, Top 5 najpouzdanijih marki automobila nisu ni blizu najčešće kupljenim markama.

Pitate se zašto?

Pa, najviše kupljenih marki je nekoliko najvećih, najstarijih svjetskih proizvođača automobila. Uložili su milijune u oglašavanje, marketing i izgradnju zamamne slike svojih automobila. Ljudi stvaraju povezanosti s vozilima koje vide u filmovima, na televiziji i na internetu i ona im tako postanu najdraža. Često je marka ono što se prodaje, a ne proizvod.

Je li tržište rabljenih automobile pouzdano?

Tržište rabljenih automobila minsko je polje za potencijalnog kupca, posebno zbog vraćanja kilometraže. Vraćanje brojača prijeđenih kilometara ilegalna je taktika koju neki prodavači koriste kako bi podigli vrijednost rabljenog automobila. Kao što možete vidjeti iz gornjeg grafikona, većina najtraženijih marki bilježi i najveći udio među rabljenim vozilima kojima je vraćena kilometraža. BMW-ovi automobili su na prvom mjestu s više od polovice svih zabilježenih slučajeva.

Prevara vraćanjem kilometraže omogućuje prodavaču ilegalno podizanje vijednosti vozila. Kupac kupuje vozilo u lošijem stanju za višu cijenu te riskira dodatne kvarove u budućnosti.

Zaključak

Nedvojbeno je da marke automobila koje su na glasu kao pouzdane, to baš i nisu. No, njihovi su automobili vrlo traženi. S druge strane, najpouzdanije marke automobila nisu toliko popularne. Planirate li kupiti rabljeni automobil, učinite si uslugu i zatražite izvješće o povijesti vozila prije nego što platite puno novca za vozilo u lošijem stanju.