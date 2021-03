Ostanu li i ove godine državne subvencije na istoj razini kao i lani, znači da će početni model stajati 79.999 kn. Prve isporuke očekuju se tijekom rujna

Još protekle jeseni predstavili smo prvi električni model rumunjske Dacie. Radilo se o modelu Spring (eng. proljeće), za kojeg su upravo sada, na samom početku proljeća, stigle i prve informacije o cijenama.

Predviđene su tri razine opreme, Comfort i Comfort Plus, te Business (za tvrtke) i to uz početnu cijenu od 133.333 kn, dok Comfort Plus paket opreme ima cijenu od 139.999 kn. To bi mogao biti jedan od najatraktivnijh modela u ponudi svih električnih modela na hrvatskom tržištu, jer izgleda da će nuditi i sasvim solidnu razinu opreme i komfora. Stoga bi mogao postati jedan od predvodnika elektromobilnosti u nas.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Gradski SUV model odlikuje se privlačnim dizajnom, sada vidimo po vrlo konkurentnoj cijeni, a izgleda i da će oprema biti zadovoljavajuća. Već dugi niz godina poznato je kako Dacia nudi izvrstan omjer uloženog i dobivenog, uz izostanak suvišnog. Tako je i u Springu.

Početni model Comfort razine opreme donosi ručni klima-uređaj, radio uređaj s ugrađenim Bluetoothom, USB priključke, LED dnevna svjetla, 14-inčne Flex naplatke, presvlake od mješavine umjetne kože i tkanine / presvlake od tkanine te kabel za fleksibilno punjenje (Mode 3).

To sve stoji 133.333 kn, a ostanu li i ove godine državne subvencije na istoj razini kao i lani, nakon odobrene subvencije, cijena ovog modela bi iznosila 79.999 kn. Od dodatne opreme u ponudi je rezervni kotač te kabel za punjenje (Mode 2).

Druga razina opreme je Comfort Plus, a pored već nabrojenih stavki početnog modela dolazi još i paket Techno (sustav MediaNav sa 7-inčnim zaslonom i funkcijom zrcaljenja zaslona pametnog telefona, USB utičnica, kamera za vožnju unatrag i stražnji parkirni senzor) te paket Orange (za prilagodbu unutarnjeg i vanjskog izgleda), rezervni kotač i metalik boju.

Za ovakav je model, u odnosu na osnovni, potrebna nadoplata od 6.666 kuna, a što zvuči iznimno isplativim. Od dodatne opreme nudi se još DC punjač te kabel za punjenje (Mode 2).

Pored ova dva modela, Dacia je pripremila i Business inačicu namijenjenu tvrtkama te pružateljima usluga dijeljena mobilnosti (car sharing). U Hrvatskoj je ta usluga prisutna već nekoliko godina.

Business inačica dolazi uz ručni klima-uređaj, radio uređaj s ugrađenim Bluetoothom, USB priključcima, stražnjim parking senzorima, LED dnevnima svjetlima, 14-inčnim aluminijskim naplatcima, presvlakama od mješavine umjetne kože i tkanine, kablom za fleksibilno punjenje (Mode 3), bočnim zaštitnim letvicama i zaštitom praga prtljažnika, tepisima sprijeda i straga te mogućnošću prilagodbe za uslugu dijeljenja vozila.

Ovako opremljen Spring stoji kao i Comfort razina – 133.333 kn. Od dodatnih opcija pripremljen je paket Techno (sustav MediaNav sa 7-inčnim zaslonom i funkcijom zrcaljenja zaslona pametnog telefona, kamera za vožnju unatrag i stražnji parkirni senzor), rezervni kotač, DC punjač te kabel za punjenje (Mode 2).

Spomenimo kako je Spring Electric dugačak 373,4 cm, širok je 162,2 te visok 151,6 cm. Podnica je od tla udaljena 15 centimetara, a nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 242,3 cm. Pored prednja dva sjedala, i straga su dva, a obujam prtljažnika je skromnih 300 litara (bez prostora ispod podnice prtljažnika gdje se opcijski nalazi rezervni kotač).

Daciu Spring okreće elektromotor od tek 33 kW, odnosno 44 KS koji se napaja iz baterije kapaciteta 26,8 kWh. Što bi trebalo biti dovoljno za deklariranih 230 kilometara dometa mješovite vožnje, odnosno u 305 km u gradu, prema WLTP-u.

Osnovna je boja bijela Kaolin, a dostupne su i metalik siva Lightning i plava Cenote, za sve inačice te crvena Goji za početni Comfort te Business paket.

Predbilježbe za novu Dacia Spring otvorit će se tijekom ljeta, a prve isporuke za hrvatsko tržište očekuju se od rujna na dalje. Nema sumnje kako će ovo biti model koji će često biti viđena na europskim prometnicama, pa tako i u Hrvatskoj.