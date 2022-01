Cybex autosjedalice svojim dizajnom savršeno se uklapaju u moderan lifestyle. Elegancija, dizajn, praktičnost, funkcionalnost i prije svega sigurnost odlike su ovog popularnog brenda kojeg urbani roditelji obožavaju

Mnogi poznati roditelji prepoznali su dizajn i kvalitetu CYBEX kolica i autosjedalica. Tako među celebrity imenima koja imaju CYBEX, možemo pronaći Cardi B, Irinu Shayk i Bradleyja Coopera, Mindy Kaling, Anne Hathaway, Katy Perry, Gisele Bundchen, Karolinu Kurkovu, Gwen Stefani i mnoge druge. Elegantan dizajn kolica, njihova jednostavnost i praktičnost mogu ići skupa, a da pritom sigurnost vašeg djeteta ostane na prvom mjestu. Nagrađivani njemački brend CYBEX, globalni je lider u dizajniranju i proizvodnji autosjedalica, kolica i ostalih tehničkih proizvoda za bebe, koji osim što brinu za sigurnost milijuna djece diljem svijeta, olakšavaju život modernim roditeljima.

Svojim proizvodima postavljaju standarde u industriji, a postali su sinonim za sigurnost, inovativnost, kvalitetu i moderan lifestyle. Autosjedalice, nosiljke, kolica i namještaj s inovativnim dizajnerskim rješenjima čine okosnicu cjelokupne CYBEX kolekcije. Dobitnici su brojnih nagrada za sigurnost i dizajn, a upravo zato već su dugi niz godina prvi izbor roditelja širom svijeta. Sada su otvorili regionalni ured u Hrvatskoj.

Sigurnost bez kompromisa

CYBEX je od godine osnutka (2005.) pa do sada, postao sinonim za sigurnost djece u automobilu, ali i brend kojeg zbog svog dizajna obožavaju moderni roditelji širom svijeta. Misija i vizija tvrtke CYBEX je razviti ne samo najbolje i najsigurnije autosjedalice na svijetu, nego i dizajnirati proizvode koji savršeno ocrtavaju svakodnevicu modernog roditeljstva.

CYBEX je prvi na svjetsko tržište lansirao autosjedalicu Anoris T s revolucionarnom tehnologijom zračnih jastuka. Dječja vožnja postaje ugodna, a dijete je okrenuto prema naprijed pa vrlo lako s njime možete komunicirati preko retrovizora. Sjedalica je dizajnirana tako da štiti osjetljivu glavicu i vrat vašeg djeteta, a ostaje mu dovoljno prostora za nogice te ona raste zajedno s njim. Zahvaljujući integriranoj tehnologiji zračnih jastuka, Anoris T nudi čak 50% više zaštite nego regularne autosjedalice. Prema strogim kriterijima testiranja automobilske organizacije ADAC, Anoris T udovoljio je svim standardima kao što su sigurnost, jednostavnost korištenja, ergonomija i kemijski sastav od kojeg su izrađeni materijali. Sjedalica se jednim klikom može montirati u vaš automobil. Njezina izdržljivost i kvaliteta pratit će vaše dijete kroz odrastanje. Prikladna je za djecu mlađu od petnaest mjeseci pa do šest godina. Sjedalica Anoris T uskoro stiže u Hrvatsku i Sloveniju.

CYBEX – For all Tomorrow’s People

Mnoge poznate svjetske mame prepoznale su kvalitetu CYBEX kolica pa se tako među brojnim suradnjama ističe CYBEX by Karolina Kurkova Fashion Collection, CYBEX by Jeremy Scott Milano, CYBEX by DJ Khaled i mnoge druge. CYBEX je jedini brend dječjih proizvoda koji osim na sigurnost djeteta brine i o potrebama modernih roditelja. Rođenjem bebe roditelji žene i dalje žele izgledati lijepo, paze na detalje, ali i žele nadopuniti svoj životni stil, a da pritom ne izgube dio vlastitog identiteta. Važan im je izgled kolica koja se dizajnom, bojama i modernim vizualnim karakteristikama uklapaju u njihov lifestyle. CYBEX proizvodi prate trendove i prilagođavaju ih roditeljima, pa se tako u njihovom asortimanu mogu pronaći razni dodaci bez koji bi aktivan život modernih roditelja bio nezamisliv. Kada u dizajn uklopimo savršenu funkcionalnost, dobijemo luksuzna kolica ePRIAM – prva elektronska kolica koja se putem aplikacije sama njišu dok mama na miru može ispijati kavu.

Nosiljke Jeremy Scott Wings koje izgledaju kao savršen kožni prsluk savršeno će primjerice pristajati uz mamine odjevne kombinacije. Ako živite aktivnim životom i ne možete zamisliti zimu bez snježnih sportova, oduševit ćete se sjajnim Platinum winter footmuff mini skafanderom. Sada hladno vrijeme više ne može biti izgovor za ostanak bebe kod kuće. Topli, luksuzni skafander može podnijeti temperature i do -20 što je idealno za skijanje i druge zimske aktivnosti. Uz footmuff, Zeno skiing kit postat će vam gadget bez kojeg nećete moći zamisliti zimovanje.

Za sve aktivne roditelje koji se ne žele odreći aktivnosti na snijegu, ovo je idealno rješenje koje će i klinci obožavati. Zeno skiing kit jednostavan je za rukovanje, dolazi s dva teleskopska štapa, remenom na kojih ih možete pričvrstiti te dvije skije, kako bi bez problema vaše dijete moglo uživati s vama u snježnim sportovima. Modernim i dizajnerskim rješenjima, CYBEX se tako prilagođava svim modernim aktivnostima kako bi neometano mogli uživati u roditeljstvu.

“Mi u CYBEXU sanjamo o stvarima koje još uvijek ne postoje i pitamo se ZAŠTO NE?”

Njemački brend CYBEX od 2005. godine razvija proizvode koji olakšavaju svakodnevicu za roditelje i djecu, te je čine sigurnijom i ugodnijom. Osnovao ga je Martin Pos, vizionar i poduzetnik, s više od 30 godina iskustva u baby industriji.

“ Sve ove godine konstantno se trudim iz, na prvi pogled nemogućih ideja, kreirati proizvode koji itekako imaju smisla. Konstantno tražim nove izazove, težim napretku i cilj mi je raditi na projektima koji svojim sigurnosnim i kvalitetnim značajkama postavljaju nove trendove u industriji. Moja misija je uklopiti moderan dizajn, inovativnu tehnologiju, visoku funkcionalnost i sigurnost u sve proizvode. Naša strategija također počiva na održivosti kao i na tome da sigurnost ne smije biti luksuz dostupan pojedincima.” – Izjavio je Martin Pos, osnivač i CEO CYBEX-a.

“CYBEX je zahvaljujući našim partnerima odavno prisutan u regiji kao jedan od vodećih brendova dječje opreme. Izuzetno smo ponosni što smo otvarajući urede u Hrvatskoj u mogućnosti prići bliže potrebama i željama naših vjernih i svih budućih roditelja. Kupci u Hrvatskoj (Sloveniji) okrenuti su svjetskim trendovima, modi, žele izgledati dobro i njegovati lifestyle koji im CYBEX može pružiti od djetetova rođenja, a s obzirom na sve nove proizvode koji nam stižu, interes za naše proizvode je zaista ogroman i to nas jako veseli.” – izjavila je Selma Busovača, generalna direktorica za Balkan.

Na CYBEX službenoj stranici potražite CYBEX prodajna mjesta.