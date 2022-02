10. veljače 1966.

Ralph Nader svjedočio je pred američkim Senatom o svojim tvrdnjama o socijalnoj neodgovornosti automobilske industrije. Naderova knjiga iz 1965. Unsafe At Any Speed: The Designed-In Dangers of the American Automobile, bila je senzacija zbog napada na automobilsku industriju zbog nedovoljne sigurnosti automobila koje proizvodi. Najveća kritika je upućena prema Chevroletu Corvairu koji je bio sudionikom brojnih nesreća. GM je na ove kritke odgovorio pokretanjem privatne istrage protiv Nadera optužujući ga da je homoseksualac i antisemit. Nader je uzvratio zahtjevom za odštetu u iznosu 425.000 dolara. National Traffic and Motor Vehicle Safety Act, donosi 1966. odredbu o uvođenju sigurnosih pojaseva.