Za primjer smo uzeli testni primjerak Renault Zoe, koji ovih dana navršava pune dvije godine prometovanja domaćim prometnicama, a na tom je putu napravio više od 50 tisuća kilometara. Istražili smo i koliko takav Zoe trenutni vrijedi

Tijekom protekle godine na hrvatskom je tržištu registrirano 1373 novih električnih osobnih automobila, a kojima valja pribrojiti i tek 63 primjerka koji spadaju u kategoriju dostavnih vozila. Udio manji od 3% u ukupnom zbroju novih vozila koji su stigli na hrvatsko tržište dovoljno pokazuje kako su električna vozila i dalje dosta velika iznimka. Isto tako, trebamo biti svjesni kako je i ova brojka prvenstveno potaknuta poticajima Fonza za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U pravilu, mnogi kad govore o električnim automobilima prvenstveno govore o dosegu s punom baterijom, koliko je istoj potrebno da se napuni, kao i cijeni samog vozila. Tek rijetki se upuštaju u istraživanje koliko se ustvari razlikuje korištenje električnog vozila u odnosu na vozila pogonjena motorom s unutarnjim izgaranjem.

Iskorišteno 70 tisuća kuna poticaja

Renault Nissan Hrvatska, kao zastupnik Renaulta za područje naše države početkom veljače 2020. godine iskoristio je poticaj od 70 tisuća kuna te u svoju testnu flotu dodao tada novu, treću generaciju modela Zoe. Zoe je tada bio najtraženiji električni automobil na području Europe, a što se moglo zahvaliti i činjeni što je francuski proizvođač svojevrsni pionir u elektrifikaciji. Naime, tada je Zoe bio već deset godina na tržištu.

Nedavno je taj testni primjerak okrenuo 50 tisuća prevaljenih kilometar. U posljednje dvije godine imao sam priliku u nekoliko navrata voziti testni Zoe, kako u ljetno doba, tako i u proljetno i jesensko, ali i u ovo zimsko. Vjerujem da sam gotovo petinu sadašnjih kilometara napravio upravo ja. Uz Zoe sam proputovao cijelom Hrvatskom, od Samobora, Zagreba, Čakovca, Osijeka i Vukovara, preko Rijeke i Pazina, pa sve do Zadra, Šibenika, Splita odnosno Dubrovnika.

Moram priznati kako moj prvi susret s modelom Zoe, prije 5-8 godina, tada još drugom generacijom, i nije na meni ostavio nekog posebnog traga. Ipak, dolaskom ove treće generacije, a istovremeno i sve brojnijih električnih modela ostalih proizvođača, započeo je i moj veći interes za njima. Ono što i danas mogu potvrditi, Zoe je jedan od električnih modela koji itekako ima smisla. Nije premalen, nije prevelik, a istovremeno ima bateriju od 52 kWh koja mu osigurava zavidan doseg.

Dvije svijećice na rođendanskoj torti

I nedavno sam ponovno sjeo u Zoe, i to primjerak koji ovih dana slavi drugi rođendan od kako je na hrvatskim prometnicama, a kao što sam već i spomenuo, ima i više od 50.000 km. I dalje je to automobil koji se vozi kao i prvog dana. Nešto uspravniji položaj sjedenja odgovara i starijoj populaciji. Ovo je automobil koji je vozio veliki broj različitih vozača, od onih koji su pokušavali isprobati koliko mogu napraviti kilometara pažljivom vožnjom, u što idealnijim uvjetima, pa do onih koji su pretežito uživali u izvrsnom startanju na semaforu.

Znamo da direktan prijenos, bez gubitka snage kod električnih modela oduševljava u samom startu. Rijetki se automobili s klasičnim motorima mogu boriti prvih nekoliko sekundi s električnim modelima.

Bez obzira na dvije godine vrlo različite eksploatacije, Zoe je i dalje automobil na svom mjestu. Bez neke zamjerke. Ovisno o tome je li hladno ili toplo, može se čuti mali rad plastike negdje ispod prednje armature te ponekad zna biti glasnija polica prtljažnika. Nisam naišao niti na neke neuobičajene tragove potrošenosti. Na podu ispod vozača potrgan je držač tepiha, a što je očito zbog nečije nepažnje. Naravno, na papučicama gasa i kočnice je vidljivo da se vozilo koristi, ali ne mogu pronaći da sam negdje drugdje uočio nešto posebno.

Mnogo je pitanja oko toga kakvo održavanje zahtijevaju električni automobili, i tu dolazimo do glavnih prednosti u odnosu na vozila pogonjena motorom s unutarnjim izgaranjem. Održavanje je minimalno. Prema onome što propisuje Renault, svakih 30 tisuća kilometara potrebno je napraviti pregled vozila te zamijeniti filtar kabine. Obavljate li to u ovlaštenom servisu, za filtar (199 kn) njegovu izmjenu te kontrolni pregled platit ćete više od 500 kuna. Doduše, filtar možete i sami zamijeniti. Za primjer, imate li benzinskog Clija, taj servis na 30 tisuća kilometara koštat će vas gotovo trostruko više.

Razlike u cijeni održavanja

Plan održavanja modela Zoe za 150 tisuća kilometara stoji 4312 kn (izbacili smo nadolijevanje tekućine za pranje stakala, a što se nalazi u tablici koju smo dobili od zastupnika). Servisni intervali na 120 i 150 tisuća kilometara su skuplji. Dok prvi uključuje zamjenu kočione tekućine i čišćenje stražnjih stražnjih kočnica, ona na 150.000 km uključuje i zamjenu rashladne tekućina. Servisni intervali kod benzinskog Clija su isto tako svakih 30 tisuća kilometara, a prema planu održavanja tih pet servisa stoji 12.308 kn.

Trošak je daleko manji u slučaju da se ne vozite toliko, pa održavanje ide svakih 12 mjeseci. Tada bi u pet godina za benzinski Clio potrošili na redovne servise 7023 kn. Razlika je i kod modela Zoe, no u suprotnom smjeru. Plan održavanja za 60 mjeseci stoji 5237 kn, a uključuje i izmjenu akumulatora nakon 4 godine korištenja.

Bitne razlike u cijeni održavanja nastaju kad se rade neke stvari koje ne spadaju ono što je propisano u izmjenu prema planu održavanja. Tu prvenstveno mislimo na izmjenu kočnica. Bilo da je riječ o disk pločicama, paknama bubnjeva ili pak samim diskovima. Taj trošak je kod električnih automobila gotovo eliminiran jer s obzirom na regenerativno kočenje same kočnice se koriste minimalno pa im je vijek trajanja i nekoliko puta veći nego li je to kod vozila pogonjenih motorom s unutarnjim izgaranjem. Dakako, njihove izmjene ovise i o samom stilu vožnje, a on je u pravilu umjereniji kod električnih vozila.

Kakvo je trenutno stanje baterije

Mnogi protivnici električnih vozila kao jedan od najvećih argumenata protiv istih vide u cijeni novih baterija. Bojazan je da će se nakon 7-8 godina morati zamijeniti baterije jer jednostavno više neće imati zadovoljavajući kapacitet. Stoga smo se testnim modelom Zoe uputili u ovlašteni servis, a kako bi provjerili kakvo je trenutno stanje baterije.

Servisni stručnjak spojio je računalo putem OBD konektora te nakon nekoliko minuta došao do podatka o stanju baterije. Nakon više od 50 tisuća prevaljenih kilometara baterija je izgubila tek 4 posto kapaciteta, odnosno na 96% je. Renault jamstvo pak pokriva bateriju do 8 godina odnosno 160.000 kilometara. U slučaju da u tom razdoblju kapacitet padne ispod 70%, Renault na sebe preuzima zamjenu baterije.

Inače, Zoe raspolaže baterijama ukupnog kapaciteta 52 kWh. Riječ je o litij-ionskoj tehnologiji, a 192 ćelije raspoređene su u 12 modula posloženih u podnicu vozila. Baterije ukupno teže 326 kilograma, dok je masa kompletnog vozila 1502 kg. Baterije rade na naponu od 400 V.

Zoe na hrvatskom tržištu dolazi uz odabir dva motora, od 109 ili 136 KS, a koji se napajaju iz iste baterije od 52 kWh. Birati se može između tri razine opreme, a cijene startaju na 249.800 kn. Testni je model u trećoj, Intens opremi, a što cijenu povećava na 277.800 kn. Testni model ima još nadoplatu od 4400 kuna za plavu Celadon boju, zatim 1900 kuna za sustav za pomoć pri parkiranju 360° + kamera za vožnju unatrag (Easy Park Assist) te 7500 kn za brzo punjenje baterije. Tako je cijena testnog primjerka porasla na konačnih 291.600 kuna, iako je prije dvije godine bila 1900 kn niža.

Precijenjeni iznosi za rabljene

Pitanje koje se na kraju nameće, svakako je koliko vrijedi sada nakon dvije godine i više od 50 tisuća prevaljenih kilometara. Naravno, tu nema jednostavnog i lakog odgovora. Na tržištu rabljenih Zoe modela je totalni nered. Ima ih iz uvoza po cijenama koje se razlikuju i po nekoliko tisuća eura, a čega su svjesni i u samom Renaultu.

Na Njuškalu smo pronašli četiri primjerka iz aktualne generacije. Dva su još uvijek izvan Hrvatske, ali kroz koji dan mogu biti i u vašoj garaži. Najpovoljniji stoji 23.990 eura / 179.925 kn. Riječ je o jednako opremljenom modelu koji ima tek 2607 km, iako je 2020. godište. Drugi je domaći primjerak, stoji 185 tisuća kuna i ima 30 tisuća kilometara. Prvi vlasnik kaže da je od prvog dana na njemu i keramički premaz koji je stao 15 tisuća kuna.

Tu je još jedan primjerak koji se nalazi u Njemačkoj i stoji 25.350 eura / 190.125 kn, iako ima 9803 km, ali i nešto manje dodatne opreme (ima manji središnji ekran, nema kameru za vožnju unazad… Treći je model u Hrvatskoj, ali je najskuplji. Stoji 26.900 eura, ima nešto više od 12 tisuća kilometara, ali i u potpunosti kožna sjedala s opcijom grijanja.

Ipak, ovo su dosta visoke cijene, realnost bi za testni primjerak od 50-ak tisuća kilometar bila oko 18.500 eura, odnosno oko 140.000 kuna, pogotovo uzmemo li u obzir kako je u startu vozilo bilo povoljnije 70 tisuća kuna koliko je iznosio poticaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.