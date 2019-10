Prema informacijama kojih su se domogli britanski novinari, u Renaultu više ne planiraju proizvoditi sportsku jurilicu Clio RS

Nova generacija Renault Clia već je na tržištu, a njezine RS inačice još nema. Potaklo je to sumnje u budućnost ove serije, pa su britanski novinari počeli “kopati”, i u konačnici su “iskopali” neslužbene informacije iz same kompanije. U Renaultu navodno više ne vide Clio RS kao isplativ projekt, potvrdio je to šef poslovnog planiranja Renaulta Ali Kasai, i dodao da će njihovi dizajneri i inženjeri krenuti u smjeru primjerenijem današnjoj publici koja se interesira za malene i brze automobile.

“Moramo ići u skladu s trendovima, moramo izmisliti budućnost sportskog automobila”, kazao je Kasai. Pojasnio je kako bi Clio RS danas teško zadovoljio zahtjeve kupaca kad je riječ o performansama a da u isto vrijeme poštuje i regulativu koja ograničava emisije CO2.

Tako malen a snažan automobil trebao bi imati ugrađena vrhunska tehnološka rješenja koja bi isporučila i jedno i drugo, pa bi zasigurno potencijalnim kupcima ispao preskup. U Renaultu, kaže, nisu uspjeli riješiti ovu “zagonetku”, pa su potpuno odustali od proizvodnje malenih sportskih automobila – barem onih s unutarnjim sagorijevanjem.

Renault Zoe RS

Umjesto Clia RS Renault bi tako mogao na tržište izbaciti potpuno električni “nabrijani” Renault Zoe RS. Isti bi mogao imati dva elektromotora, ali i širu karoseriju te prilično agresivan dizajn koji bi naglašavao velike otvore za usis zraka koji se koristi za hlađenje baterija.

Dizajn bi mogao biti nalik konceptu Renault Zoe E-sport (na slikama) predstavljenom 2017. godine, a koji nikada nije zaživio.