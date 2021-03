Svijet automobilizma izgubio je vozačicu utrka i zvijezdu televizijskog programa Top Gear, koja je preminula u dobi od 51 godine nakon dugotrajne borbe s karcinomom

Ovoga tjedna svijet automobilizma oprostio se od Sabine Schmitz, njemačke profesionalne vozačice utrka World Touring Car Championship serije, te zvijezde televizijske emisije Top Gear. Schmitz je rođena 1969. godine, a od rane se mladosti zaljubila u utrkivanje. Tijekom trkaće karijere osvojila je, primjerice, utrku 24 sata Nürburgringa 1996. i 1997. godine, što joj je donijelo i nadimak “kraljica Nürburgringa”.

Uz ovu je legendarnu stazu ostala vezana i kasnije, kada je po njoj vozila BMW-ov “ring taxi”, u koji su mogli sjesti posjetitelji staze i doživjeti kako je juriti Nordschleifeom u trkaćem automobilu. Široj javnosti Schmitz se prvi puta predstavila u prosincu 2004. godine kada ju je u Top Gear doveo Jeremy Clarkson da ga “podučava” u vožnji po istoj stazi. Godinama kasnije, kada je originalna postava Top Geara napustila emisiju, Sabine Schmitz postala je dio voditeljske ekipe novog BBC-jevog formata.

Posljednjih godina, od kraja 2017. godine, borila se s karcinomom, o čemu je i javno govorila od prošlog ljeta. Bolest ju je spriječila da nastupa na utrkama, no u to vrijeme i dalje se povremeno pojavljivala u Top Gearu. Naposljetku je bitku s opakom bolešću izgubila ovoga utorka u dobi od 51 godinu.

Od nje su se na društvenim mrežama oprostili mnogi kolege i prijatelji, kao i kompanije s kojima je surađivala:

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver. Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU — Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021

Terrible news about Sabine Schmitz. Such a sunny person and so full of beans. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) March 17, 2021

Pioneer, champion, Queen of the Nurburgring Sabine Schmitz was a unique, much-loved and cherished member of our sport's family, and a force of nature for inspiring a new generation of motorsport enthusiasts Our thoughts are with her family and friends at this sad time pic.twitter.com/nwrLyZvXla — Formula 1 (@F1) March 17, 2021

With great sadness we have received the news that Sabine Schmitz has passed away. She will always be remembered within the BMW family as a great person, a Nürburgring legend, a pioneer for female race drivers and a 24h-race winner with BMW. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/FWLbb3M8Ty — BMW Motorsport (@BMWMotorsport) March 17, 2021