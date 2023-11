Dok ste za volanom važno je paziti na okolinu i promet, a glazba koja trešti sa zvučnika mogla bi vam poremetiti koncentraciju. Ovi podaci pokazuju koje skladbe bi vas najlakše mogle omesti

Osjećaj vam je sigurno poznat. Vozite automobil, sami ste u njemu, glazba iz zvučnika trešti, a vi uživate i pjevušite… no, koliko vam je u tom trenutku pozornost na cesti, a koliko na samoj pjesmi koja u tom trenutku svira? Ovo pitanje postavili su si istraživači iz australske kompanije Compare the Market, koja se bavi osiguranjima, pa su pokušali dokučiti odgovor na pitanje – koja glazba je dovoljno “zarazna” da vozačima prouzroči privremeni poremećaj u koncentraciji?

Istraživanje su proveli uz pomoć Spotifya i njegovih najslušanijih playlista namijenjenih za slušanje u vožnji. Potom su najčešće reproducirane pjesme s tih popisa rangirali prema četiri karakteristike: brzini ritma, energičnosti, plesnosti i glasnoći. Popis tako rangiranih skladbi predvodi zarazna dvadesetak godina stara melodija Dragostea Din Tei, moldavijskog sastava O-Zone. Za tu je skladbu utvrđeno da bi najvjerojatnije mogla ometati vozača, ako uz nju zapjeva dok vozi.

Na ljestvici slijedi globalni hip-hop hit Empire State of Mind (Jay-Z i Alicia Keys), potom su se našli Pump It (Black Eyed Peas), Wanna Be Startin’ Somethin’ (Michael Jackson) te na petom mjestu All About That Bass (Meghan Trainor). Kao što vidimo, popis je šarolik, a do desetog mjesta postaje još zanimljiviji. Tako među ometajućima možemo naći i ljetni hit Despacito ili austrijskog DJ-a Ötzija s nekada popularnom pjesmom Hey Baby.

Compare the Market

S druge strane, najmanje mogućnosti da vam prouzroče probleme u vožnji, su skladbe poput Circle of Life iz filma Kralj Lavova (Carmen Twillie), Wonderful Tonight (Eric Clapton) ili Brothers In Arms (Dire Straits) – redom lagane, tihe i opuštajuće melodije.

“Dok ste za volanom, važno je biti svjestan svoje okoline i ostati siguran. Morate biti svjesnii vrste glazbe koju puštate te toga može li ona uzrokovati gubitak koncentracije. Izgubite li se u glazbi, moglo bi to dovesti do rizičnog ponašanja u vožnji, poput prebrze vožnje pri čemu ne primjećujete važne prometne znakove”, zaključuju istraživači.