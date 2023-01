Pitanje je samo vremena, ali vodstvu legendarne kompanije jasno je da će im opstanak ovisiti o tome da sve svoje motocikle prebace na električne pogone u narednim desetljećima

Veliki šok, blasfemija, ili pak logičan potez? Auto moto svijetom ovih je dana odjeknula bitna izjava Jochena Zeitza, aktualnog generalnog direktora Harley-Davidsona, koji je za portal Deezen izjavio kako je njegova kompanija u postupku potpunog prelaska na električne pogone. Legendarni motocikli, zaštitni znak najtvrđih bikera i ovisnika o oktanima i karakterističnoj buci motora, u narednim će desetljećima otići u povijest.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Polagana tranzicija

Zeitz kaže da je dugoročni plan 120 godina stare kompanije takav jer “žele preživjeti i narednih 120 godina”, a jedini način da se to ostvari jest prihvaćanje elektrifikacije. Oni su to shvatili još prije nekoliko godina, pa od 2018. postoji električni Harley-Davidson, prodavan pod markom LiveWire, koja je nedavno izdvojena kao zasebni entitet. No, logika nalaže da i osnovna ponuda ovog proizvođača doživi transformaciju na električni pogon – pitanje je samo vremena.

To će značiti i transformaciju imidža, ali i profila kupaca na koje Harley-Davidson cilja. Oni će biti novi, mlađi i ne nužno zaluđeni motociklizmom. U tom području kompanija smatra da će pronaći novu publiku za naredna desetljeća. Toliko će transformacija i trajati. Zeitz kaže da velika promjena neće nastupiti prije 2033. godine, a lako moguće da će biti polagana i protegnuti se i u 2040-e godine. No, svakak oje riječ o prirodnoj i neizbježnoj evoluciji.