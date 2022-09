Na istoj se adresi, Kovinska 2, pored salona vozila nalazi servisni dio. Otvorene su i narudžbe za osnovni Model Y, ali i top izdanja Modela S i Modela X s preko 1000 KS

Još malo pa će biti dvije godine kako je Tesla i službeno prisutna u Hrvatskoj. Najprije su gotovo godinu dana djelovali u zagrebačkom shopping centru Avenue Mall gdje su imali ‘pop-up’ store. Nakon toga su krajem proteklog ljeta otvorili salon u Savskoj cesti u Zagrebu, a da bi sada bili na novoj adresi. Sad je riječ o Tesla centru, a koji zamjenjuje dosadašnji salon.

Znači, sada je pored salona automobila, odnosno dijela namijenjenog za isporuku vozila novim vlasnicima, tu i servisni dio. Vjerujemo kako je odabir lokacije iznimno dobar. Prvo zato što je na prometnom mjestu, gdje se već i prije nalazio centar automobila, a pored toga na zapadnom dijelu Zagreba,u krugu od svega nekoliko kilometara nalaze se brojni prodajno-servisni centri automobila.

Proširena ponuda

Salon je radnim danom otvoren od 8 do 19 sati, odnosno subotom od 8 do 14 sati, dok je servisni dio na raspolaganju od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati, izuzev polsatne pauze od podneva.

Korisno je spomenuti kako je Tesla prije nekoliko dana otvorila narudžbe i za Model Y sa stražnjim pogonom. Model je tko koji starta na 449.990 kuna, a prema WLTP-u ima doseg od 455 kilometara. To znači da je riječ o najpovoljnijoj izvedbi Modela Y, a čije se prve isporuke očekuju pred kraj godine, tijekom prosinca. Ovaj se model za Europu proizvodi u kineskom Šangaju.

Isto tako sada je moguće naručiti i Plaid verziju Tesle Modela S te Modela X. To su top verzije koje isporučuju snagu od čak 1020 KS. Model S Plaid ima doseg od 600 km, do stotke ubrzava za nevjerojatnih 2,1 sekundu te postiže najveću brzinu od 322 km/h. Koristi tri elektromotora te košta 1.090.990 kn.

Imate li još dodatnih 27 tisuća kuna, možete naručiti Model X Plaid. On ima nešto manji doseg, a na što svakako utječe njegova konfiguracija. Tako ovaj SUV model prema WLTP-u može prevaliti 528 km, ali i ubrzati do stotke za 2,6 sekundi. Najveća brzina je 262 km/h.