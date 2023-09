Nakon godina pandemije, potom krize u opskrbi s čipovima i ostatku dobavnih lanaca, čini se da se tržište automobila polako stabilizira. Novi su modeli dostupni uz kraće rokove isporuke, a cijene rabljenih padaju

Jedna od najpogođenijih industrija pandemijskom krizom, pa svime što je nakon toga uslijedilo, bila je ona automobilska. Od zaustavljanja proizvodnje, preko nemogućnosti nabave dovoljno čipova, pa do velikih poremećaja u dobavnim lancima i, na kraju, rata u Ukrajini koji je utjecao na isporuke raznih dijelova – sve to dovelo je u probleme one, koji su htjeli tijekom posljednje 2-3 godine kupiti automobil.

Novim su modelima rokovi isporuke bili značajno produljeni, a posljedično su cijene porasle rabljenim automobilima. Na nekim je tržištima to išlo tako daleko da su rabljeni automobili, stari godinu ili dvije, imali jednake cijene kao i isti takvi, novi, modeli.

Cijene padaju, ali su i dalje više nego prije pandemije

No, nakon višegodišnjih problema, situacija se sada – barem prema nekim podacima – polako vraća na staro. Novi se automobili u većini slučajeva čekaju tek dva do tri mjeseca, a cijene rabljenih počele su padati. Za N1 je o tome govorio Ivan Pehar, vlasnik salona rabljenih automobila u Sesvetama, navodeći kako je cijena rabljenih vozila pala za 20-ak posto i potom se stabilizirala.

Dizelski su modeli kod rabljenih vozila, tradicionalno, u Hrvatskoj i dalje najtraženiji.

Potvrđuju to i podaci europske kompanije AUTO1 Group, specijalizirane za rabljene automobile. Oni kažu da je do sada u 2023. godini zabilježen pad veleprodajnih cijena rabljenih vozila od 13,7%, ali su one i dalje za četvrtinu više nego što su to bile prije početka pandemije.

Polovne električne automobile nitko ne kupuje

Rabljene električne automobile, pak, “ne kupuje nitko”, kaže Pehar: “Mislim da je najveći problem cijena na javnim punjačima jer dok punite doma imate nekog ekonomskog interesa, no kada krenete na put cijene na javnim punionicama su po pet puta veće nego u domaćinstvima. Ljudi su jednostavno shvatili da njihova mobilnost nije takva kao kad idu s dizelskim automobilom jer stanu na pet minuta i natoče te znaju kolika je cijena”, zaključuje, uz napomenu da je očekivao kako će svijest ljudi i potražnja za električnim modelima rasti, te zaključuje da je trenutno interes za kupnju rabljenih vozila koja pokreće isključivo struja, ravan nuli.

Kad je, pak, riječ o novim vozilima, preko 51% prodaje u Hrvatskoj sada čine benzinci, a svaki četvrti novi prodani automobil u Hrvatskoj ove je godine hibrid (plug-in ili “običini”). Električni su modeli zabilježili više od 1.000 prodanih automobila u prvoj polovici ove godine, uz više nego dvostruki rast potražnje u odnosu na isto razdoblje lani – a ovogodišnja runda izdašnih državnih poticaja, koji su jedan od glavnih motivatora za nabavku električnih vozila, tek se očekuje.