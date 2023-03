Ekskluzivno

Na zagrebačkim cestama ovih dana možete naletjeti na zakamufliranu izvedbu, a vjerujemo kako ubrzo možemo očekivati i premijeru finalne izvedbe

Zadnje vrijeme iznimno veliki je naglasak na prelazak svih automobila na struju. Trenutačni cilj je da se od 2035. godine više ne proizvode, odnosno u Europi ne prodaju automobili s klasičnim pogonom, već samo električnim. To znači da ćemo do tada ipak dobiti još jednu ili dvije generacije modela koji će u nekoj mjeri rabiti ICE motore. Jedna od njih svakako je i popularna Mercedesova E-klasa. Naime, jučer smo u Zagrebu susreli testni primjerak, koji nije bio u električnom izdanju. Naravno, s obzirom da je sve još u testnoj fazi, i automobil je zamaskiran, nije moguće vidjeti niti koliko velike će biti dizajnerske promjene. Ipak, prema svemu sudeći ne očekuje nas nikakva revolucija u dizajnerskom pogledu. To je i do sada bio princip pripreme novih izvedbi. Za očekivati je kako će nova generacija donijeti neke veće poveznice s već poznatom EQ linijom električnih modela. To nam otkriva i pogled u unutrašnjost testnog primjerka uhvaćenog u Zagrebu, a koji rabi impresivan Mercedesov Hyperscreen zaslon koji dominira središnjom konzolom.

Nema sumnje kako će ponuda pokretačkih agregata biti više ekološki osviještena te elektrificirana. Tako se očekuju veliki naglasak na plug-in hibridnim modelima, ali i brojnim blagim hibridima, bilo da je riječ o benzinskim ili dizelskim opcijama.

Vjerujemo kako bi se uskoro moglo doznati i više detalja, a nije isključeno kako bi ubrzo mogla biti i premijera. U svakom slučaju, vozite li se Zagrebom i okolicom, otvorite oči jer postoji mogućnost da i sami nabasate na ovu zakamufliranu E-klasu nove generacije.

Ovakvi automobili nisu nikakva rijetkost, pogotovo u blizini razvojnih centara pojedinog proizvođača automobila ili pak u blizni samih tvornica. Ipak, svakako nisu uobičajeni na našim prometnicama. Rekli bi da su ustvari prava rijetkost, iako ih se moglo susretati u okolici Samobora dok su u Rimac Automobilima radili na razvoju Nevere.