TIJEKOM PROSINCA BILE SU 2703 REGISTRACIJE NOVIH AUTOMOBILA

Uz 44.088 vozila protekla je godina za 1201 vozilo, odnosno 2,65% bila slabija u odnosu na 2021. godinu. Češka perjanica uz 1957 primjeraka drži 4,44% svih modela, a čemu joj je pomogla i policija

Iza nas je još jedna neočekivana godina govorimo li o stanju na automobilskom tržištu. Iako je solidno krenula, ubrzo su počeli problemi s nedostatkom pojedinih komponenti, a koje su usporile isporuku novih automobila. Sve je to dovelo do mnogo neizvjesnosti kod brojnih prodavača automobila koji za mnoga vozila nemaju prave informacije kada će pojedini automobil biti proizveden. Naravno, takva situacija kod mnogih je kupaca dovela do toga da su se na kraju odlučili za vozilo koje u startu uopće nisu planirali, ali uz nadu kako će isporuka biti ranije.

Uglavnom, godina je bila iznimno šarolika, i mnogi postignuti prodajni rezultati, a koji se ustvari ovdje broje prema broju registracija, nisu mjerilo koliko je tko ustvari prodao automobila. Mnogo prodanih vozila tek će biti isporučeno tijekom ove godine. Posljednji mjesec u godini doveo je do 2703 nove registracije, a što je 219 vozila, odnosno 8,16% više u odnosu na isti mjesec godinu ranije.

Po jedan primjerak Aston Martina i Jaguara

Najbolji rezultat tijekom prosinca ostvarila je Škoda uz 348 registracija, a samo 13 vozila manje ubilježio je Volkswagen. Treće mjesto pripalo je Renaultu uz 242 vozila. Ukupno su tijekom prosinca registrirani automobili 36 različitih marki. Na samom začelju, uz po jedan primjerak su Jaguar i Aston Martin. Duplo više od njih, odnosno po dva vozila bilježe Alfa Romeo, Lexus te Dongfeng.

Najtraženije marke – prosinac 2022. marka primjeraka udio Škoda 348 12,87% Volkswagen 335 12,39% Renault 242 8,95% Dacia 219 8,10% Ford 198 7,33% Suzuki 188 6,96% Hyundai 146 5,40% Toyota 119 4,40% Kia 100 3,70% Peugeot 97 3,59% Audi 84 3,11% Citroen 79 2,92% Seat 70 2,59% BMW 66 2,44% Mercedes 65 2,40% Volvo 62 2,29% Mazda 59 2,18% MG 34 1,26% Opel 32 1,18% Tesla 30 1,11% Mitsubishi 29 1,07% Fiat 26 0,96% Nissan 17 0,63% Porsche 14 0,52% Land Rover 8 0,30% Mini 7 0,26% Cupra 5 0,18% Subaru 5 0,18% Honda 4 0,15% Smart 4 0,15% DS 3 0,11% Alfa Romeo 2 0,07% Lexus 2 0,07% Dongfeng 2 0,07% Jaguar 1 0,04% Aston Martin 1 0,04% Ukupno 2703 100%

Posljednji mjesec 2022. godine donio je i vodeću poziciju za Fordov kompaktni model Focus koji je uz 179 registracija bio najzastupljeniji. Druga je pozicija pripala modelu Dacia Duster uz 102 vozila, a samo tri manje imala je Škoda Octavia. Zanimljivo je da su još čak četiri Škoda modela bila među prvih top 20 modela – Kamiq, Scala, Fabia i Kodiaq. Tek jedan model manje bilježi Volkswagen, uz Taigo, Tiguan, T-Roc te T-Cross.

Proteklog smo mjeseca dobili i 160 novih električnih primjeraka. To znači da su posljednji mjesec električna vozila imala udio od 5,92%, a to bi bilo izvrsno kad bi se nastavilo i tijekom ove godine. Njih najviše, točnije 55 nosi logotip Renaulta. Tu je i 30 novih primjeraka američke Tesle, te 26 modela s logotipom Volkswagena. Još jedino je Dacia ubilježila dvoznamenkasti rezultat, i to uz 16 vozila.

Manjak od 1201 vozila

Ukupno smo tijekom protekle godine došli na 44.088 novih vozila koja su dobila hrvatske registracijske oznake. To je za 1201 vozilo, odnosno 2,65% vozila manje u odnosu na 2021. godinu. Vodeća pozicija, bez obzira na 495 vozila manje, uvjerljivo je i dalje u rukama Volkswagena. VW je imao 5288 registracija, a što je 11,99% tržišta. I druga pozicija je netaknuta, pa je uvjerljivo čuva Škoda uz 4506 vozila, a što je za svega 65 manje u odnosu na godinu ranije. Smjena se desila na trećoj poziciji, a koju je sada osvojila Kia uz 3413 vozila. To je za 187 vozila više u odnosu na 2021., a na četvrto je mjesto skliznuo Opel uz 311 vozila slabiji rezultat u odnosu na godinu ranije. Znači, 3602 vozila tijekom 2021. odnosno 3291 automobila tijekom 2022. godine.

Za pohvalu je Toyotin napredak. Dok je 2022. godinu dočekala na 10. poziciji, uz 4,46% udjela, završila ju je na šestom mjestu uz 2938 vozila, odnosno udio od 6,66%. To je čak 917 vozila više tijekom 2022. u odnosu na 2021. godinu. Veći napredak imao je tek Ford koji je bio bolji za 922 vozila. To mu je omogućilo skok s 19. na 11. poziciju, s ukupno 1610 vozila.

Nasuprot njih, najveći gubitak bilježi Suzuki kojem je bilanca manja za čak 671 automobil. Tako su u ovu godinu ušli uz devetu poziciju i 1785 registracija odnosno udio od 4,05%. Prije godinu dana imali su 5,42%. Nadalje, veliki pad, od 572 vozila bilježi Seat koji je 2022. godinu završio uz 924 registracije. 547 vozila manje imao je Peugeot uz ukupno 1636 registracija i ukupno desetu poziciju. Pad od 520 vozila, odnosno ukupno 913 registracija lani imao je Citroen.

Lagano probijanje novih i mladih marki

Lani su zabilježene registracije čak 50 različitih marki vozila. Cupra, koja je pod Seatovom kapom, i dalje je mlada marka, pa vjerujemo kako su ponosni na rast od čak 251 vozila, odnosno sa 163 registracija tijekom 2021, na 414 registracija lani. Na tržište se vratila i marka DS, nekoć dio Citroena, a koja je imala 54 registracije. Bilo je tu i 19 primjerka talijanske marke Lancia, doduše sve su ubilježene tijekom travnja, pa vjerujemo kako su ovi primjerci u konačnici i izvezeni iz Hrvatske. To ćemo ipak nešto bolje obraditi kroz koji tjedan kad nam stignu detaljni podaci o izvezenim modelima.

Kineske marke više neće biti rijetkost na našim prometnicama. Mnogo se nade polaže u marku MG, doduše izvorno europsku marku, ali koja ima samo europsko ime. Prvi su modeli počeli pristizati tijekom svibnja, a nešto veće količine tek krajem godine. Tako su lani zabilježili 118 registracija. Tu je Dongfeng uz 10 jedinica, te dva primjerka marke Aiways. Posljednje dvije marke imaju isključivo električne modele. Potpuno električna marka je i naš Rimac, a koji je konačno započeo i sa serijskom proizvodnjom, a dva primjerka nose domaće registracijske oznake.

Luksuza ne manjka

Ponovno su zabilježene registracije i južnokorejske marke SsangYong, i to četiri primjerka. Stigla su nam i tri Aston Martina, po jedan Bugatti, originalni američki Chevrolet, Dodge, Lotus te Maserati. Sve su to marke koje godinu ranije nisu imale niti jednu registraciju, pa je time 2022. godina i posebnija.

Kad već spominjemo manje zastupljene marke, valja spomenuti kako su lani stigla i tri nova Ferrarija, kao i četiri Lamborghinija odnosno 7 Bentleya. Izgleda da su domaći bogataši počeli malo više birati ono što pripada najvišoj klasi vozila.

Pogledamo li listu najtraženijih modela, došlo je do promjene na samom vrhu. Tako je Opel Corsa koja je tijekom 2021. uz 1871 primjerak bila najtraženiji model pala na 16. poziciju uz 722 vozila. Tako se na vodeću poziciju vratila Škoda Octavia, koja već godinama caruje u samom vrhu. Češki je model imao 1957 registracija, a što je 102 vozila više u odnosu na godinu ranije. U tom napretku svakako je značajnu ulogu odigrala policija kojoj je isporučeno više od 500 primjeraka. Drugu poziciju drži Dacia Duster uz 1523 registracije, a što je napredak za jednu poziciju. Treća pozicija pripala je Opelovom modelu Crossland uz 1284 registracije.

Dobar posao za Taigo

Valja istaknuti Volkswagenov model Taigo koji je u prodajne salone pristigao na samom početku 2022. godine. U prvih 12 mjeseci na tržištu ovaj je model jasno pokazao kako su u Volkswagenu pronašli zamjenu za Golfa. Uz 1024 registracije Taigo je odmah postao najtraženiji model s VW-ovim logotipom. Još tri Volkswagenova modela koja započinju slovom T našla su se na listi 20 najtraženijih modela. To su T-Cross (958 primjeraka), T-Roc (862 primjerka) te Tiguan (812 primjeraka).

Zanimljivo je i da je Kia s modelom Ceed napravila 648 registracija, a što je identično kao i s njihovim modelom XCeed. Tako su ova dva modela podijelila 19. i 20. poziciju top 20 modela. Ipak, najzaslužniji model za osvajanje treće pozicije je Stonic koji je uz 1025 registracija na petoj poziciji najtraženijih modela tijekom 2022. godine.

Sukladno svim očekivanjima, i dalje pada udio dizelskih modela. Na početku 2022. oni su imali 23,7% udjela, a da bi na kraju godine pali na 20,3%. Pali su i obilni benzinci, i to sa 53,2% na 51,8%. Sa 4,4% na 4,1% pao je i udio novih modela opremljenih plinskim instalacijama. Doduše, treba znati kako je ovdje ustvari riječ o Dacia i Renault modelima kojima su oni zamjena za dizelaše. Tako je Dacia lani imala 1648 modela s plinskim instalacijama, a što je 51,2% svih Dacia modela registriranih tijekom 2022. godine. Renault je imao 155 ‘plinaša’, a još tri bilježi Fiat. To su jedina tri marke koje su ubilježile registracije ovakvog pogonskog sklopa.

Tek jedan električni model više

Preostale dvije verzije pogonskih sklopova bilježe porast. Tako je udio hibrida porastao s 15,6 na 20,7%. To bi značilo u brojkama da su hibridni modeli tijekom 2021. imali 7068 registracija, odnosno lani njih 9122. S 1373 vozila tijekom 2021. za tek jedno vozilo porasli su električni modeli. Ipak, s obzirom na ukupan pad prodaje lani, znači da je udio električnih modela imao blagi rast s 3 na 3,1%.

Spomenimo na kraju kako je preko 20 tisuća svih novih automobila tijekom protekle godine bilo registrirano na zagrebačkom području. Tim je osvojilo 45,49% udjela u ukupnom tržištu. Splitsko-dalmatinska županije uz 3681 vozilo drži 8,35%, dok je na trećem mjestu Primorsko-goranska županija uz 3463 vozila, odnosno udio od 7,85%.

Kako će izgledati automobilsko tržište tijekom 2023. godine? Uvjereni smo kako to nitko ne može predvidjeti. Iako će ove godine doći do isporuke modela koji su kupljeni lani, očekuje se i lagane smanjenje liste čekanja. Koliko i kada – nitko ne zna. Bilo je najava kako bi mogle pasti i cijene, a za što zadnje najave govore kako i nije toliko realno. Naravno, zašto bi cijene padale kad je prodaja jako dobra, a problem su duge liste čekanja. Hoće li biti veće popularizacije električnih modela – možda u promilima. Tome bi u prilog mogla ići tek povoljnija vozila. Električna vozila su u startu iznimno skupa, a što i dalje mnogo odbija od razmišljanja o istima. Dakako, onda krene i analiza dometa, nepredvidive cijene električne energije… Uglavnom, kaos se nastavlja…