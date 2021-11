Tijekom listopada bile su 2853 registracije novih osobnih automobila, a što je za 240 vozila, odnosno 7,8% slabije u odnosu na lanjski rezultat tijekom istog mjeseca. Zanimljivost kod električnih vozila je dolazak Dacie Spring

Još prije mjesec dana pisali smo o tome kako se problemi s nedostatkom pojedinih dijelova, a najviše mikročipova odnosi i na rezultate domaće prodaje vozila. To je iznimno veliki problem koji se neće tako brzo riješiti, a posljedice toga dugo će se prelijevati na kompletnu autoindustriju. Nedostajanje vozila i smanjena proizvodnja vidljivi su i u novom izvještaju agencije Promocija plus koji donosi rezultate ostvarene tijekom listopada. Govorimo o brojkama registriranih vozila, a prema čemu se vodi i statistika. Broj prodanih vozila mogao bi biti daleko veći, no, jednostavno za neka se vozila niti ne zna kada će biti raspoloživa.

80 više vozila u odnosu na rujan

Uglavnom, najsvježiji podaci Promocije plus govore kako smo tijekom proteklog mjeseca dobili 2853 novih osobnih vozila. To je svega 80 vozila više u odnosu na rezultat ostvaren tijekom rujna. Istovremeno je to i 240, odnosno 7,8% vozila manje u odnosu na prošlogodišnji listopad. Idemo promotriti tko su dobitnici, a tko gubitnici. Naravno, ovdje se ne izražava sposobnost pobjednih marki u prodaji, već u dobroj mjeri na rezultat utječe dostupnost vozila.

Najtraženije marke (listopad) marka primjeraka % Kia 320 11,22% Opel 248 8,69% Volkswagen 234 8,20% Renault 214 7,50% Dacia 185 6,48% Hyundai 175 6,13% Škoda 162 5,68% Suzuki 160 5,61% Peugeot 159 5,57% Toyota 144 5,05% BMW 103 3,61% Mazda 95 3,33% Mercedes 93 3,26% Citroen 88 3,08% Nissan 86 3,01% Audi 83 2,91% Ford 81 2,84% Fiat 43 1,51% Volvo 39 1,37% Seat 37 1,30% Jaguar 15 0,53% Honda 14 0,49% Jeep 13 0,46% Porsche 13 0,46% Cupra 12 0,42% Land Rover 9 0,32% Mitsubishi 8 0,28% Mini 8 0,28% Tesla 5 0,18% Subaru 2 0,07% Alfa Romeo 1 0,04% Lexus 1 0,04% Smart 1 0,04% MG 1 0,04% Dongfeng 1 0,04% Ukupno 2853 100%

Vodeća marka nakon rujna ponovno je korejska Kia. Uz 320 vozila, ostvarili su udio od 11,22%. U odnosu na lanjski listopad, to je porast od 161 vozila, odnosno 101,3%. Vjerujemo kako zadovoljni trebaju biti i u Opelu, koji je uz 248 registracija imao porast od 140,8% u odnosu na rezultat od prije godinu dana. Na trećoj je poziciji, ukupno ove godine i dalje vodeća marka – Volkswagen. VW je imao 234 registracije, a što je pad 317 vozila, odnosno 57,5% u odnosu na 551 vozilo lani. Najveći rast proteklog mjeseca, od čak 275% imao je Jaguar. S četiri vozila tijekom listopada protekle godine stigao je na 15 automobila proteklog mjeseca.

Fordov skok od 145,5%

Kia je proteklog mjeseca imala najveći količinski skok u odnosu na isti mjesec lani, a prati ga Opel. Bolji od Opela, gledamo li u postotku bio je Ford. Imao je rast od 145,5%, odnosno s 33 na 81 vozilo. Porast veći od 100 posto imao je Volvo, i to 105,3%, odnosno s 19 na 39 vozila.

Spomenuli smo veliki količinski pad Volkswagena, a prati ga i još jedna marka iz koncerna – Škoda. S 460 vozila pala je na 162 vozila, što je 64,8% slabiji rezultat. Pad veći od 60% bilježe još Seat, Fiat, Mitsubishi, Lexus i Alfa Romeo. Doduše, rezultati posljednje tri marke ionako su jednoznamenkasti.

Top 20 modela (listopad) model primjeraka % Dacia Duster 112 3,93% Opel Corsa 105 3,68% Renault Twingo 98 3,43% Kia Stonic 94 3,29% Volkswagen T-Cross 82 2,87% Opel Crossland 80 2,80% Peugeot 2008 80 2,80% Škoda Octavia 69 2,42% Kia XCeed 64 2,24% Suzuki Swift 63 2,21% Kia Sportage 62 2,17% Hyundai Tucson 59 2,07% Dacia Sandero 52 1,82% Nissan Qashqai 52 1,82% Kia Ceed 47 1,65% Renault Clio 47 1,65% Kia Rio 46 1,61% Suzuki Vitara 43 1,51% Opel Mokka 42 1,47% Citroen C3 39 1,37% Ostali 1517 53,17% UKUPNO 2853 100%

Prvo mjesto na listi najtraženijih modela pripalo je Daciji Duster uz 112 primjeraka, koji je time ima udio od 3,93%. Još samo je Opel Corsa imala troznamenkasti rezultat uz 105 vozila, odnosno udio od 3,68%. Prvih dvadeset najtraženijih modela proteklog mjeseca zajedno su imali udio od 46,83%. U istom mjesecu lani prvih 20 modela imala su udio od 51,21%.

Tijekom proteklog mjeseca za 188 vozila porastao je broj električnih automobila. Najveći broj njih odnosi se na Renault, koji broji 93 nova električara. Riječ je prvenstveno o Twingu. Stiglo je i 28 električnih Volkswagena, ali i 21 Dacija. Znači, stigli su prvi primjerci modela Spring. Ostale marke imale su jednoznamenkaste rezultate. Devet je električnih Škoda, 8 Audija, pet Tesli te po tri Hyundaija i Peugeota. Po dva vozila bilježe Opel, Kia, BMW, Mercedes, Fiat, Nissan i Porsche, dok po jedan broje Mazda, Smart, MG te Dongfeng. Riječ je o kineskom proizvođaču automobila sa sjedištem u Wuhanu, za kojeg vjerujem da su zadnjih više od godinu dana čuli i brojni građani Hrvatske. Dizelaši su ove godine zastupljeni s tek 9841 vozilom, odnosno 24,5%.

Bez iznenađenja do kraja godine

Zadnja tri mjeseca rezultati su gotovo isti, s malim razlikama u ukupnom rezultatu. To daje dojam da će se i posljednja dva mjeseca zadržati na istom nivou. Prema tome mogli bi godinu završiti na nekih 46 tisuća registracija. Bez obzira na pad prodaje vodećih marki, vjerujemo kako su Volkswagenova vodeća pozicija te drugo mjesto Škode sigurni do kraja godine. Naime, razlike su dovoljno velike da teško da ih netko pretekne, a vjerujemo da je tako i s trećeplasiranim Opelom.