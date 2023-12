Koncept automobila-kapsule, predstavljen tijekom 2020. godine kao S-Class DIGITAL "My MBUX", pronađen je na rubu šume u SAD-u, navodno spreman za recikliranje

Što se događa s futurističkim konceptima, koje automobilske kompanije s vremena na vrijeme predstave kao futurističku viziju prijevoza, a potom ih javnost više nikada ne vidi? Ako je za suditi prema posljednjem primjeru Mercedesove američke podružnice, takve jednokratne primjerke nakon nekoliko se godina šalje na – recikliranje.

Mercedes je, naime, u kolovozu 2020. godine prikazao nešto nazvano S-Class Digital “My MBUX”. Bila je to malena kapsula, velika poput kompaktnog gradskog automobila. Mogla je primiti četiri osobe, bila je potpuno digitalizirana, prilagođena nekim sasvim novim iskustvima u vožnji – od 3D zaslona, preko glasovnog asistenta pa do različitih “pametnih” funkcija – sve u tom konceptu bilo je futuristički orijentirano.

No, nakon toga My MBUX se više nije pojavljivao u javnosti, sve donedavno, kada ga je jedan slučajni prolaznik uočio na rubu šume pored američke Atlante. Fotografirao je napuštenu karoseriju, s koje su skinuti Mercedesovi znakovi, no osim toga ona izgleda poprilično očuvano, s tim da nikakvog pogonskog sklopa nema.

Lokacija pronalaska, u blizini reciklažnog dvorišta, ali i Mercedesovog američkog sjedišta sugerira da je to njihov koncept, koji je poslan na vječna lovišta. Potvrdio je to i jedan radnik iz reciklažne kompanije, a fotografije napuštenog koncepta osvanule su na Redditu. Očito niti u Mercedesu više ne vjeruju u ovu viziju transportnih kapsula budućnosti.