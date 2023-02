Europska komisija objavila je prve podatke o smrtnim slučajevima na cestama diljem EU tijekom 2022. godine. Zabilježeno je povećanje stradavanja od 3% u odnosu na lani, ali i dalje je to 10% manje nego 2019.

Europska komisija objavila je prve službene brojke koje govore o smrtnim slučajevima na cestama 2022. godine. Prošle godine, dakle, kad se gustoća prometa nakon pandemije vratila na prijašnje razine, u prometnim nesrećama poginulo je oko 20.600 osoba, odnosno 3% više nego godinu prije toga. Međutim, to je i dalje 2.000 smrtnih slučajeva (ili 10%) manje u usporedbi s pretpandemijskom 2019. godinom.

Pregled EU

Međutim, napredak je vrlo neujednačen među državama članicama. Najveća smanjenja, preko 30%, zabilježena su u Litvi i Poljskoj, a i Danska je zabilježila pad od 23%. S druge strane, u posljednje tri godine broj poginulih na cestama u zemljama kao što su Irska, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska i Švedska ostao je prilično stabilan ili se povećao.

Ukupni poredak prema stopama smrtnih slučajeva nije se znatno promijenio od stanja prije pandemije, tako da su ceste i dalje najsigurnije u Švedskoj (21 smrtni slučaj na milijun stanovnika) i Danskoj (26/milijun), a Rumunjska (86/milijun) i Bugarska (78/milijun) zabilježile su najviše stope stradavanja. Prosjek EU-a bio je 46 poginulih na cestama na milijun stanovnika.

Situacija u Hrvatskoj

Hrvatska se, nažalost, nalazi na lošijem kraju ove ljestvice, s 2022. godine zabilježenih 71 smrtnih slučajeva na milijun stanovnika, pa su tako od nas lošije samo već spomenute Bugarska i Rumunjska.

Također, oscilacije kod nas nisu prevelike: 2019. godine taj broj iznosio je 73/milijun, a 2021. godine 72/milijun. Značajno smanjenje zabilježeno je pandemijske 2020. godine, kada je u našoj zemlji zabilježeno 58 poginulih u prometu na milijun stanovnika.

“Vizija nula”

EU si je 2018. postavio cilj smanjenja broja poginulih na cestama, a prvi put i teško ozlijeđenih, za 50% do 2030. godine. To je utvrđeno u Komisijinu strateškom akcijskom planu za sigurnost na cestama i okviru politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021. – 2030., u kojima su također utvrđeni ambiciozni planovi da se broj poginulih na cestama do 2050. smanji na nulu (“Vizija nula”).

Izvor: CARE (baza podataka EU-a o prometnim nesrećama); Zeleno: Broj smrtnih slučajeva; Plavo: cilj EU-a za 2030.

U narednim tjednima Komisija će predstaviti paket prijedloga o sigurnosti na cestama kako bi se europske ceste na više načina učinile još sigurnijima.