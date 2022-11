Novi hiperautomobil, u koji je ugrađena tehnologija iz Formule 1, novi je rekorder Nürburgringa u kategoriji serijskih automobila legalnih za vožnju cestom

Mercedes-AMG ONE, hiperautomobil čija je serijska proizvodnja napokon započela ove godine, nakon višegodišnjeg razvoja, upisao se kao novi rekorder kultne staze Nürburgring Nordschleife. Mercedesov bolid, unatoč tome što je zasnovan na tehnologijama preslikanima iz Formule 1, legalno je voziti cestom, pa se samim time smješta u kategoriju serijskih cestovnih vozila. U toj kategoriji dosadašnji je rekorder “Ringa” bio Porsche 911 GT2 RS MR, a nakon njega smjestio se Mercedes-AMG GT Black Series.

No, Mercedes-AMG ONE brži je i od jednog i od drugog, i to ne za malo. Na 20,8 kilometara dugoj i zahtjevnoj stazi novi je hiperautomobil postigao vrijeme od 6:35.183 – tj. 3 sekunde bolje od Porschea te 8 sekundi brže od AMG-a GT Black Series. Za usporedbu, ovo vrijeme je za više od minutu bolje od najbržeg električnog automobila na toj stazi, Teslinog Modela S Plaid. Rimčevu Neveru na istom iskušenju s nestrpljenjem očekujemo.

Novi rekord je službeno oboren 28. listopada, a za njega je zaslužan i Mercedesov vozač iz serije DTM, Maro Engel. Tijekom vožnje korištene su serijske gume Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO.

Ovaj bolid bit će proizveden u samo 275 primjeraka, a svi već imaju poznatog kupca. Njegov hibridni 1,6-litreni V6 turbomotor snage 1.049 KS sklapa se u Mercedes‑AMG-ovim pogonima High Performance Powertrains u britanskom Brixworthu, na istom mjestu gdje se proizvode i pogonski sklopovi za bolide Formule 1.