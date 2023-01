U Tesli se već godinama hvale kako imaju najbolji sustav autonomne vožnje na svijetu, no s njime se svako toliko događaju kontroverze. Od nesreća u kojima su ti sustavi sudjelovali, neke i prouzročili, preko činjenice da “potpuna autonomna vožnja” nije potpuno autonomna, pa do toga da su u nekim državama morali prestati sustav pomoći vozaču nazivati marketinškim imenom Autopilot, jer je ono proglašeno zavaravajućim.

Ovom nizu skandala vezanih uz Teslin Autopilot, priključuje se još jedna tvrdnja, koja pomalo podsjeća na skandal koji je kompaniju Nikola Motor koštao ugleda i tadašnje uprave. Tijekom snimanja videa 2016. godine, kojim su promovirali činjenicu da će sve Tesle imati hardver sposoban za potpuno autonomnu vožnju, neke su scene – lažirali.

Video je objavljen u listopadu 2016. godine, a Elon Musk ga je tada koristio za promociju svojih automobila “koji voze sami od sebe” i to “bez ljudskog dodira”. U videu je korišten Model X s tadašnjim hardverom i softverom, no sada jedan inženjer tvrdi kako te godine Tesle nisu imale određene funkcije vidljive na spornim snimkama. Ashok Elluswamy, voditelj razvoja Autopilota, na suđenju povezanome s jednom fatalnom nesrećom iz 2018. godine, posvjedočio je kako je dio videa namjerno bio manipuliran. Njegovo svjedočenje zabilježeno je prošloga ljeta, ali su detalji tek sada objavljeni.

Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot https://t.co/V2T7KGMPBo

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2016