Osim Alfa Romea, marke Lancia i DS Automobiles bit će u ubrzanom prelasku na električne pogone već u narednih šest godina. Alfa će u tome biti predvodnica u cjelokupnom asortimanu Stellantisa

Koncern Stellantis ovoga je tjedna objavio svoje poslovne rezultate za prvu polovicu godine, no javnost je mnogo više zainteresirala objava plana elektrifikacije koja se tiče njihovih popularnih marki vozila u Europi. Od ranije znamo da je Opel jedna od marki koje će s novom električnom Mantom i Astrom biti okrenute električnim pogonima, no kad je riječ o potpunoj elektrifikaciji ponude tu će prednjačiti “manje” marke unutar grupacije.

Na čelu kolone koja će u potpunosti izbaciti motore na fosilna goriva tako će biti talijanski proizvođač Alfa Romeo. Oni će, prema sadašnjem planu Stellantisa, već 2027. godine u ponudi imati samo električne modele automobila. To znači da će sadašnji aktualni modeli, Giulietta i Stelvio, biti ugašeni, a neće dobiti izravne električne nasljednike. Već sljedeće godine Alfa Romeo će na tržište izbaciti svoj prvi hibridni model, vjerojatno SUV Tonale, dok će se kroz pet godina nakon toga potpuno okrenuti električnim pogonima.

Dodatne rokove dobili su i u divizijama Lancia i DS Automobiles. U Lanciji će svi modeli biti barem djelomično elektrificirani od 2024. godine, dok će svi novi modeli koje će marka predstavljati od 2026. na dalje biti isključivo baterijsko-električnog tipa. Kad je riječ od DS-u, oni će već do 2024. godine predstavljati samo potpuno električne modele, no to ne znači da će postojeće modele s pogonima na fosilna goriva potpuno prestati proizvoditi.

U dodatnim najavama iz Stellantisa, Fiat bi se uskoro trebao vratiti u europski B-segment predstavljanjem izravnog nasljednika popularnom gradskom kompaktu Puntu. Novi bi model trebao na tržište stići 2023. te biti izrađen na zajedničkoj platformi koju će koristiti i ostale Stellantisove tvrtke.