Škotski mladić početkom veljače dobio je glavnu nagradu na jednoj online tomboli, da bi ga gotovo potpuno razbio samo nekoliko tjedana nakon toga

Priča koja ima sretan početak, a ne baš tako sretan – iako donekle očekivan – kraj, dolazi iz Velike Britanije. Stranica Click Competitons tamo redovno organizira tombole u kojima dijeli bogate nagrade, a za ulazak u izvlačenje kupuju se srećke, obično u vrijednosti pola ili jedne funte. Jednu takvu srećku, za samo 99 penija, kupio je nedavno i 24-godišnji Škot Grant Burnett, pa osvojio glavnu nagradu tog izvlačenja.

Bilo mu je ponuđeno, naime, ili uzeti novčanu nagradu od 100.000 funti, ili – Lamborghini Huracan. Kao vjerojatno i svaki muškarac njegovih godina, Burnett se odlučio za superautomobil i njime bio vidno oduševljen. Ali, ponovno kao što bi se moglo očekivati, “Lambo” nije dugo potrajao u njegovom vlasništvu. Već nakon otprilike tri tjedna, na Facebooku su se pojavile slike njegovog automobila, značajno oštećenoga s prednje strane, od prednjeg poklopca pa sve do bočnih panela i suvozačkih vrata.

Burnett se vrlo brzo javio i praktički potvrdio da je riječ o njegovom Lamborghiniju, ali je napisao kako nezgoda za nezgodu nije on kriv. Sve one koji ga ismijavaju proglasio je ljubomornima, a za razbijanje oko 180.000 eura vrijednog superautomobila džentlmenski je optužio “neku kravu” koja mu se zaletjela u stražnji kraj, zbog čega je on potom izletio s ceste.