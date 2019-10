Ulazak u digitalnu eru uz telematski sustav UVO Connect i eSIM karticu

Kia nastavlja širenje prodajne palete modela, pa je tako od nedavno i u domaćim prodajnim salonima moguće kupiti SUV izdanje popularnog kompakta Ceed.

Novo izdanje dobilo je i oznaku X na početku imena, pa njegovo puno ime iznosi XCeed. Riječ je urbani crossover modelu koji kombinira praktičnost sportskog terenca sa sportskim karakterom i upravljivošću hatchbacka te je svojevrsna je alternativa tradicionalnim sportskim crossoverima.

Iako dosta sličan modelu Ceed koji se dobro ustoličio i na našim cestama, model XCeed s 5-vratnog hatchbacka ima ista tek prednja vrata. Sve ostalo je drukčije. S boka je primjetan relativno dug pokrov motora koji se proteže do A stupa iza prednjih kotača. Dok je međuosovinski razmak jednak kao kod svih izvedbi Ceeda (2650 mm), prednji i stražnji prevjes XCeeda duži su u usporedbi s hatchbackom – sprijeda za 25 mm (905 mm), a straga za 60 mm (840 mm). Ravna linija stražnjeg kraja, kao da se radi o fastbacku, te rub prtljažnih vrata postavljen 60 mm više nego kod hatchback varijante naglašavaju dinamičan oblik stražnjeg kraja crossovera. Kia XCeed može biti opremljen 16- ili 18-inčnim aluminijskim naplacima, s pneumaticima dimenzija 205/60 R16 ili 235/45 R18.

44 mm višlji od tla u odnosu na Ceed

Širinom od 1826 mm XCeed je 26 mm širi od 5-vratnog Ceeda, a prednja maska donosi i veće otvore za dovod zraka. Novi dizajn zahvatio je i prednja svjetla, a prednji dio krase Ceedova karakteristična LED svjetla u obliku kocki leda, nad kojima je pokazivač smjera koji se proteže preko blatobrana. Straga prevladavaju prepoznatljiva tanka high-tech LED svjetla.

XCeedova udaljenost od tla iznosi 172 mm (sa 16-inčnim naplacima) i 184 mm (s 18-inčnim naplacima), što je do 44 mm više u odnosu na 5-vratnog Ceeda. Blatobrani, bočne obloge i krovni nosači srebrne boje vizualno stvaraju čvršći, SUV-ovski izgled. Novi model kupcima pružati izbor između 12 boja karoserije, a nova jarko žuta boja (Quantum Yellow) namijenjena je isključivo XCeedu i neće biti na raspolaganju kod ostalih izvedbi Ceeda.

U unutrašnjosti izgled je preuzet iz kabine od ostalih Ceedova te je obrađena suvremenim, na dodir mekšim materijalima, s armaturnom pločom od satena koja donosi profinjen ambijent. Kupci kod presvlaka mogu birati između platna i umjetne ili prave kože. Kia XCeed dobio je novi žuti paket unutrašnjosti, s crnim presvlakama, koji je prava suprotnost jarko žutim šavovima na vratima, sjedalima i sjajnim crnim i žutim umecima po cijeloj kabini.

Pozicioniran između 5-vratnog Ceeda i Sportagea, XCeed još uvijek pruža sličnu prostranost u unutrašnjosti i prtljažniku kao najprodavaniji sportski SUV modeli u Europi. Dužinom od 4395 mm XCeed je 85 milimetara duži od 5-vratnog Ceeda i 90 milimetara kraći od Sportagea. Njegova maksimalna visina krova je 1495 mm, što znači da je 48 mm viši od Ceeda i 155 mm niži od Sportaga.

Inovativna UVO Connect tehnologija

Kia XCeed, napravljen na osnovi Ceeda, kao jednog od najprostranijih vozila u kompaktnom razredu, nudi puno prostora u unutrašnjosti za putnike koji sjede sprijeda i straga. S položajem bokova koji su na svakom sjedalu postavljeni 44 mm više nego kod Ceeda nudi lakše ulaženje i izlaženje iz vozila. Duži stražnji prevjes zaslužan je za duži prtljažnik, čija zapremina iznosi 426 litara (VDA), 31 litru više nego kod Ceeda i tek malo manje nego kod Sportagea. S položenim stražnjim sjedalima zapremina naraste na 1378 litara.

XCeed jedan je od prvih modela u Europi koji nudi Kijin inovativni telematski sustav UVO Connect, koji će odvesti vožnju u digitalnu eru. UVO Connect povezuje vozača sa svijetom oko njega pružanjem važnih informacija preko touchscreen zaslona u kabini i vozačevog pametnog telefona. Telematika donosi usluge uživo (Kia Live) na opcijskom 10,25-inčnom TFT LCD širokom zaslonu, a sustav koristi svoju eSIM karticu za prijenos i osvježavanje podataka uživo tijekom vožnje. To uključuje prometne informacije uživo, vremensku prognozu, zanimljiva mjesta (POI), kao i detalje o parkiranju na ulici i na uređenim parkiralištima (uključujući i cijenu, lokaciju i raspoloživost). Drugi dio sustava UVO Connect su dijagnostički podaci o vozilu i predviđenim vožnjama, što vozačima omogućava slanje rute vozilu prije početka putovanja i omogućava provjeravanje lokacije vozila u svakom trenutku. Ovisno o opremi na raspolaganju je i audio sustav sa zaslonom na dodir od 8 inča koji pruža funkcije kao npr. Android Auto, Apple CarPlay ili infotainment.

Ostale opcijske tehnologije, namijenjene unapređenju udobnosti i uživanju u vožnji su npr. JBL Premium zvučni sustav s tehnologijom Clari-Fi, dvozonski klima uređaj, grijana i preklopiva bočna ogledala, grijano kolo upravljača, grijano vjetrobransko staklo, grijanje i hlađenje prednjih sjedala i grijanje stražnjih sjedala.

XCeed dobit će i još jednu novost kao prvi Kia model – potpuno digitalnu 12,3-inčnu instrumentnu ploču Supervision, namijenjenu što jasnijem prikazivanju informacija. Sa zaslonom visoke rezolucije (1920×720 piksela) digitalni mjerači zamjenjuju tradicionalni mjerač brzine i brojčanik prijeđenih kilometara koji su dio postojeće ponude Kije. Zamijenit će analogne brojčanike i 3,8-inčni mono-LCD ili 4,2-inčni kolor TFT LCD ekran koji će još uvijek biti raspoloživi kod nekih oprema.

Nakon benzinca i dizelaša stiže i plug-in hibrid

Kia XCeed pokreću živahni turbo motori koji kupcima nude dosta izbora koji će zadovoljiti različite želje i potrebe vozača. Raspoloživa su tri turbo motora (T-GDi). Trocilindrični 1,0 T-GDi proizvodi 120 KS i 172 Nm okretnog momenta, dok četverocilindrični 1,4 T-GDi proizvodi 140 KS i ima okretni moment od 242 Nm. Najsnažniji motor u XCeedovoj ponudi je 1,6-litreni T-GDi motor koji inače možemo naći samo u izvedbama Ceed GT i ProCeed GT, a pruža maksimalnu snagu od 204 KS i okretni moment od 265 Nm. Pripremljena su i dva Smartstream motora. Radi se o najčišćem dizelskom motoru koji je Kia ikada napravila, a ujedno je i najštedljiviji u ponudi ovog modela. 1,6-litarski motor Smartstream dolazi sa 115 KS i 136 KS. Ovisno o dimenzijama naplataka i specifikacija emisije CO2 kod motora sa 115 KS iznose 109 g/km (kombinirani ciklus) odnosno 112 g/km (komb.) kod snažnijeg motora. S izuzetkom početnog benzinca svi motori mogu moment prenositi na prednje kotače preko 6-stupanjskog ručnog ili 7-stupanjskog automatskog mjenjača s dvostrukom spojkom. 1.0 motor dolazi samo sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem.

Hibridni pogon s nižim emisijama, koji će kod XCeeda biti na raspolaganju početkom 2020., kombinira litij-polimerski baterijski sklop kapaciteta 8,9 kWh, električni motor snage 44,5 kW te učinkoviti 1,6-litreni četverocilindrični Kappa GDI benzinski motor. Pogon u kombinaciji sa 6-stupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom (6DCT) ima maksimalnu snagu 141 KS i okretni moment od 265 Nm, koje prenosi do prednjeg para kotača. Kia XCeed Plug-in Hybrid će po predviđanjima omogućavati oko 60 kilometara vožnje isključivo na struju.

XCeeda dolazi iz poznate Kijine tvornici u Slovačkoj, gdje već proizvode 3 varijante Ceeda (hatchback, Sportswagon i shooting brake ProCeed). Kao i do sada, i novi model, namijenjen isključivo Europi, besplatno nudi tvorničko 7-godišnje jamstvo (do 150.000 km – prve 3 godine bez ograničenja kilometraže).

Početni XCeed s osnovnim paketom opreme LX Joy i motorom 1,0 T-GDI od 120 KS starta sa 167.990 kuna. No, do kraja mjeseca tu je i pogodnost od 4000 kuna za sve kupce, a dalje, ovisno o načinu plaćanja vozila cijena može, navodno doći i do 151.990 kuna. Uglavnom, kupac može odabrati i Bonu Joker osiguranje, a prilikom kojeg dobiva obavezno osiguranje uz osiguranje vozača i putnika te kasko osiguranje za 1 kn. Prateći trendove zadnjih godina, vjeruje se kako bi XCeed ubro trebao postati i najprodavanije izdanje modela Ceed.