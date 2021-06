Taycan Road Tour donio je nešto više od 400 kilometara uzbudljive vožnje, ali i upoznavanje s nekim specifičnostima sportskog te u potpunosti električnog Porschea

Ne pruža se svaki dan prilika voziti Porschea, i to ne bilo kakvog – onog električnog. Mnogu su se ‘križali’ kad je Porsche počeo proizvoditi SUV modele ili pak nuditi dizelske motore. Od nedavno tu je i model Taycan, prvi pravi sportski premium automobil. Koliko je riječ o i dalje istinskom Porsche modelu imali smo priliku isprobati tijekom Porsche Experience, odnosno Taycan Road Toura. Od Zagreba preko Vukove Gorice, Otočca, izvora rijeke Gacke, preko Grabovca pa nazad do Zagreba. Više od 400 kilometara u nekoliko sati druženja uz Taycan, Taycan 4S i Taycan Turbo S.

Od 80 do 120 km/h u svega 2,7 sekunde

Prvo sam sjeo u Taycan. Osnovna verzija tek je nedavno, kao posljednja stigla u prodajne salone. Osnovna pak ne znači i da je siromašna. Premium materijali, kvaliteta izrade i sve ostalo na vrlo je visokom nivou, a što se među ostalim i očekuje od proizvođača iz Zuffenhausena. Isto tako osnovna izvedba znači i ‘tek’ 300 kW odnosno 408 KS uz overboost funkciju, ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h je za svega 5,4 s te postiže maksimalnu brzinu od 230 km/h. Osnovna baterija uz ovaj model je neto kapaciteta 71 kWh, a moguća je i nadoplata za snažniju od 83,7 kWh. Odaberete li snažniju bateriju računajte i na međuubrzanje od 80 do 120 km/h u svega 2,7 sekunde.

Prvo zaustavljanje imali smo na odmorištu Vukova Gorica, na autocesti A1, a gdje se nalaze i Elenove punionice za električna vozila. Dobra je stvar da je prije nekoliko dana u rad puštena i, u smjeru mora, ultra brza punionica od 175 kW. Naravno, trebate imati i vozilo koje može primiti ovakvu snagu. Za Taycana tu nema problema. Dobra je informacija da Taycan ima konektor za punjenje i s lijeve i s desne strane, ako govorimo o AC priključku. Osnovni je od 11 kW, a nadoplatiti se može za 22 kW. S desne strane je pak CCS, a koji kod osnovne baterije može primiti do 225 kW, odnosno kod snažnije baterije do 270 kW. Naravno, ako je riječ o odgovarajućoj temperaturi baterije, odnosno njenoj napunjenosti.

Taycanova se baterija uz kućnu utičnicu od 2,3 kW za 60 minuta može napuniti za doseg od 10 km. Uz AC punionicu od 22 kW za sat vremena se dobiva doseg od 90 do 95 km, dok se na brzoj punionici od 50 kW dobiva 225 do 250 km dosega. Na ultrabrzoj punionici od 350 kW za 5 minuta punjenja dobiva se oko 100 kilometara dosega. Tako se tijekom duljih putovanja, za dvadesetak minuta, a koliko je potrebno za kratku pauzu osvježenja, dobiva doseg od 300-tinjak kilometara.

Premuim detalji

Put nas je dalje vodio putem autoceste A1 do Otočca, pa do izvora Gacke, odnosno točnije do Majerovog vrila. Tu smo se počeli upoznavati i s modelom Taycan 4S. Riječ je o snažnijem modelu koji uz overboost opciju i snažniju bateriju razvija 390 kW odnosno 530 KS. Maksimalna brzina je 250 km/h, uz ubrzanje od 5 sekundi do brzine od 100 km/h. Ovaj je model još zanimljiviji za vožnju i pruža više užitka. S obzirom na to da Taycan ne koristi motor s unutarnjim izgaranjem, sprijeda je ostalo prostora. Tako je na prednjem dijelu na raspolaganju obujam od 84 litre, dok je klasični prtljažnik straga od 407 litara obujma.

Idući je model u ponudi Turbo, dok vrh ponude čini Turbo S. Najsnažniji model uz overboost verziju raspolaže uz 560 kW odnosno 761 KS. Ovaj cestovni bolid brzinu od 100 km/h postiže za svega 2,8 sekundi, dok je maksimalna brzina 260 km/h. Svega 9,6 sekundi potrebno mu je da iz mjesta postigne brzinu od 200 km/h. Tu je i 1050 Nm okretnog momenta. Moment, odnosno snaga se prenosi na sva četiri kotača putem dvostupanjskog mjenjača. Ovaj model dolazi samo uz snažniju bateriju. Ovdje je na raspolaganju kapacitet stražnjeg spremnika 366 litara.

Ubrzanja su u stvarnosti fascinantna. Izvrsno je i što kompletan automobil ulijeva jako veliku razinu sigurnosti. Osjećate kao da se sljubljeni s automobilom, a koji vam pruža izvrsne performanse i to u premium pakiranju. Jako mi se svidjelo i kolo upravljača presvučeno Alcantarom, a koja u velikoj razini smanjuje znojenje ruku. Za vozača i suvozača od koristi je hlađenje sjedala koje počinje trenutno djelovati.

Nova ‘stražnjica’

Nakon izvrsne ceste koja je omogućila potpunije upoznavanje s vozilima, od izvora Gacke, gdje u sekundi izvire 800 kubnih metara vode nulte kategorije čistoće, put nas je preko Vrhovine doveo do Grabovca. Tamo je na red došla prezentacija i nove izvedbe modela Taycan. Valja napomenuti kako je domaći zastupnik Porschea kompletno događanje napravio na vrlo visokom nivou, kako i priliči samom brendu. Sve je bilo pripremljeno kao i na mnogobrojnim međunarodnim događajima kojima sam do sada imao priliku prisustvovati.

Tu je na red stigao Cross Turismo, nova izvedba modela Taycan. Riječ je o novom karoserijskom obliku. Riječ je o serijskom modelu koji je nastao na osnovi konceptnog modela Mission E Cross Turismo prikazanom početkom 2018. godine na salonu automobila u Ženevi. S obzirom na vrlo pozitivne reakcije publike, nadzorni odbor Porschea u desetom je mjesecu iste godine donio odluku o pripremi serijskog izdanja, kad je još i osnovno izdanje Taycana bilo u razvojnoj fazi.

Glavna, i na oko odmah vidljiva razlika je u stražnjem dijelu vozila. Dodatna je u činjenici kako je Cross Turismo i povišeniji za 2 centimetra, odnosno za dodatnih centimetar ako je riječ o dodatnom Offroad Design paketu. Prednost povišenije karoserije, osim dakako mogućnosti i izleta izvan asfaltiranih površina svakako je u jednostavnosti korištenja. Jednostavnost korištenja znači lakši ulazak i izlazak iz automobila. U Cross Turismo izvedbi prednost izmijenjenog karoserijskog oblika osjetit će i putnici na stražnjoj klupi. Naime, zahvaljujući povišenom dijelu krova u predjelu prtljažnika profitirao je prostor za glavu, pa je tako na raspolaganju dodatnih 30 milimetara u visinu.

Više mjesta u putničkoj kabini

Isto tako, u osnovnom izdanju Cross Turismo dolazi uz klupu u stražnjem dijelu, dok se uz doplatu nudi stražnja klupa s 2 sjedala s izgledom pojedinačnih sjedala izvana te jednim sjedalom u sredini. Nasloni sjedišta tada su djeljivi i preklopivi u omjeru (40:20:40). Dojam većeg prostora upotpunjuje i panoramski krov koji je dostupan s liste dodatne opreme.

Kad se preklopi naslon stražnjih sjedala na raspolaganju je obujam prtljažnika od 1212 litara. Time se dobiva vrlo zavidna količina prostora, a što bi korisnicima ovog modela trebalo olakšati odlazak na skijanje ili pak na partiju golfa.

Zanimljivost je da ovaj model ima i opciju postavljanja krovnih nosača, a na koje se postavlja krovna kutija. Ta kutija je obujma 480 litara, a pripremljena je tako da može podnijeti brzine od čak 200 kilometara na sat. Na stražnjem dijelu moguće je postavljanje i nosača za bicikle, i to dva ili tri bicikla, a čime Cross Turismo postaje pravi automobil za brojne avanture.

Prilagodljivi zračni ovjes s tri komore omogućava automatsko prilagođavanje ovjesa, a zavisno o brzini, uvjetima na cesti, odnosno podlozi kojom se vozi. Taycan Cross Turismo je opremljen i funkcijom Smart Lift, a koja omogućava podizanje vozila, odnosno povećanje razmaka podnice od tla. Dodatna zanimljivost ove funkcije je integracija s GPS-a. Tako se pojedina lokacija podizanja vozila može memorirati, pa se vozilo idući puta dolaskom na tu lokaciju automatski podiže.

Središnji 10,9-inčni zaslon te dodatni zaslon za suvozača kombinirani su tako da čine integralni staklenu površinu. Zanimljiva je fleksibilna nadogradnja nekih opcija nakon kupnje vozila. Tako se pojedine funkcije mogu kupiti privremeno ili trajno. Jedan od primjera je recimo Line Assist koji se može uzeti na samo recimo 3 mjeseca. Kupnja se odvija jednostavno putem aplikacije na pametnom telefonu.

Četiri izdanja Cross Turisma

Standardna oprema Cross Turisma je 800 V baterija kapaciteta 93,4 kWh, odnosno neto kapaciteta od 83,7 kWh. Na ultrabrzim punjačima dodatnih se 100 km dometa može dobiti za 5,5 minuta. Uz Porsche Charging Plannera moguće je putem navigacijskog uređaja upisati željenu destinaciju, a koje predloži rutom kojom voziti. Također, predložene su i točke punjenja. Te točke punjenja su predložene tako da se na njih dolazi s najmanjim postotkom baterije, a kako bi se maksimalno vrijeme provelo u vožnji te najmanji na punjačima.

Svi Cross Turismo modeli dolaze s dva elektromotora, po jedan na prednjoj i stražnjoj osovini. Potencijalna snaga rekuperacije povećana je do 290 kW. Ne bi bilo loše kada bi Taycan modeli imali mogućnost podešavanja snage rekuperacije, a što bi kod potrebe za snažnijim usporavanjem dovelo do još veće pretvaranje energije usporavanja u električnu energiju koja se posprema u bateriju.

Kao i kod običnog Taycana, baterija je kod modela Cross Turismo smještena centralno i nisko, što doprinosi nižem težištu, te boljem prianjanju uz podlogu. Taycan tako ima čak 9 centimetara niže težište od modela Carrera.

Kupci mogu birati između izvedbe – 4 (350 kW/476 KS), 4S (420 kW/571 KS), Turbo (680 KS) i Turbo S (761 KS). Taycan Cross Turismo je model koji je karbonski neutralan u cijeloj svojoj fazi korištenja, i pokazuje put kojim će do 2025. godine polovica Porsche vozila bili električna ili hibridna. Cijene kreću od 764.072 kn za osnovni model, preko 910.684 kn za 4S Plus model i 1,253.949 kn za Turbo model, pa sve do 1,522.149 kn koliko je potrebno izdvojiti za Taycan Turbo S Cross Turismo.

Nema sumnje kako ovim modelom Porsche ima priliku privući jednu sasvim novu kategoriju kupaca. Vjerujemo kako će se Cross Turismo biti privlačan i dosadašnjim kupcima Audija A6 Allroad Quattro ili pak Volva V90 Cross Country, kao i ljubiteljima SUV-a…