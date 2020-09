U sva tri modela kao osnova služi 1,6-litreni atmosferski benzinac, koji kod Clia uz elektromotore razvija 140 KS, a kod Captura i Meganea, u plug-in varijanti 160 KS

Renault i elektrifikacija već su dugi niz godina kao simbioza. Kad govorimo o ovom francuskom proizvođaču, elektrifikacija je do sada prvenstveno bila vezana uz isključivo električne modele. I to već više od deset godina, a sve strože ekološke norme koje nalaže zakonodavstvo, natjeralo je Renault da proširi djelovanje. U jednom potezu, jednim predstavljanjem sada je i na domaće tržište Renault uveo još nekoliko elektrificiranih modela, a riječ je hibridima, odnosno plug-in hibridima. Iako je prvotni plan bio ovu prezentaciju održati u susjednoj Sloveniji, epidemiološka situacija uzrokovala je ostanak u Hrvatskoj. Tako je ovaj puta Oryxov Centar sigurne vožnje bio mjesto održavanja prezentacije. Svi raspoloživi automobili stigli su za ovu prigodu iz Francuske, pa zato nema domaćih registracijskih oznaka.

Ugradnja nove hibridne tehnologije olakšana je zahvaljujući novim modularnim platformama CMF-B i CMF-C/D, prilagođenim za integraciju električnih komponenti, i dosad najkompaktnijem sustavu E-Tech koji omogućuje jednostavnu ugradnju i u gradski model Clio. Prilikom razvoja, Renaultovi inženjeri pribavili su i više od 150 patenata. Ova tehnologija temelji se na hibridnoj serijsko-paralelnoj arhitekturi koja pruža najveći raspon prilagodbi u vožnji i smanjenje emisija CO2. Korištena su i bogata iskustva u automobilističkim sportovima, pa tako i tehnologije razvijene za bolide Formule 1.

Tri najtraženija Renaultova modela, Clio, Captur i Megane sada su dostupni i u hibridnim izvedbama. I dok je prvospomenuti u verziji ‘običnog’ hibrida, dva veća modela su u plug-in verziji. Svi oni imaju zajedničku oznaku E-Tech, s time da Clio ima još dodatak Hybrid, a Captur i Megane Plug-in Hybrid.

Zajedničko im je i da svi koriste simbiozu 1,6-litrenog benziskog motora, i to atmosferskog četverocilindraša sa 16 ventila i dva električna motora. Riječ je o glavnom električnom motoru i visokonaponskom elektropokretaču-generatoru (High-voltage Starter Generator) te inovativnom konstrukcijom mjenjača bez spojke s više načina rada.

Clio E-Tech Hybrid

Clio u takvoj kombinaciji zajedničkim snagama vozaču isporučuje snagu od 140 KS, a Captur i Megane po 160 KS. Svim verzijama je zajednički najveći okretni moment od 144 Nm pri 3200 okretaja u minuti, a riječ je o momentu koji isporučuje benzinski motor. Snaga samo benzinskog motora, na svim verzijama, je 91 KS pri 5600 okretaja u minuti.

Najmanji, Clio, dolazi i uz najmanju bateriju iz koje se napaja elektromotor. Riječ je o litij-ionskoj bateriji od 1,2 kWh i napona 230 V. Glavni električni motor je snage 36 kW odnosno 49 KS. Za prijenos snage, odnosno momenta zadužen je novi mjenjač E-Tech, a riječ je o robotiziranom mjenjaču, bez sinkrona gdje su četiri stupnja prijenosa namijenjena benzinskom motoru te još dva električnom. Clio E-Tech hibridnom tehologijom omogućuje do 80% gradske vožnje u posve električnom načinu rada, a čime se dolazi i do smanjenja potrošnje goriva do 40%.

Masa hibridnog pogona tek je 10 kg veća u usporedbi s motorom dCi 115. U mješovitoj vožnji Clio E-Tech troši 4,3 l/100 km, i ispušta 96 g CO2/km (prema WLTP-u). Baterije ne smanjuju obujam prtljažnika (300 l), stražnja klupa još se uvijek može preklopiti i još uvijek ima prostora za rezervni kotač.

Clio E-Tech nudi novo iskustvo vožnje koje se temelji na naprednoj tehnologiji i poboljšanom sustavu prikupljanja energije. Rad pogonskog lanca prilagođava se prepoznatim namjerama vozača (zahtjev za isporukom snage) i stalnoj procjeni optimalne snage. Rezultat su toga poboljšane performanse i smanjena potrošnja. Vozač ne mora brinuti o parametrima vožnje jer ih tehnologija E-Tech zadaje automatski i potpuno neprimjetno. Time se osigurava ugodna i opuštenija vožnja zahvaljujući kombinaciji snažnog motora, učinkovitog električnog pogona i prilagodljive i odzivne šasije. U posve električnom načinu rada, maksimalna brzina novog Clija iznosi 70-75 km/h.

S pomoću sustava Multi-Sense vozač prilagođava vožnju svojem raspoloženju i vrsti terena. Način rada My Sense idealan je za svakodnevnu vožnju jer nudi najbolju ravnotežu pouzdanog prianjanja i dinamičnog doživljaja prilikom ubrzanja. Za to su zaslužni kontinuiran rad i jednostavna aktivacija električnog pogona (automatsko pokretanje u električnom načinu rada, trenutačna isporuka okretnog momenta…), osobito tijekom vožnje gradom, ali i pri višim brzinama.

Način rada Eco temelji se na manje dinamičnom, odmjerenijem mapiranju papučice gasa i prilagođenoj promjeni stupnjeva prijenosa. S druge strane, način rada Sport iskorištava puni potencijal pogona te nudi najbolje vrijednosti odziva i performansi.

Prilagodba pogona prikazuje se u stvarnom vremenu na zaslonima instrumentne ploče i multimedijskog sustava te uključuje animirani dijagram protoka energije koji pokazuje smjer kretanja energije i odabrani pogon (električni, benzinski ili hibridni). Prikaz snage na instrumentnoj ploči prilagođava se jakosti pritiska na papučicu gasa te prikazuje faze prikupljanja energije (otpuštanje pritiska s papučice gasa, kočenje). Naposljetku, pokazivač napunjenosti baterije s lijeve strane instrumentne ploče prikazuje raspoložive zalihe električne energije u stvarnom vremenu, kao i potrošnju ovisno o odabranom pogonu i/ili vrsti ceste. Kombinacija tih triju pokazivača znači da je vozač u svakom trenutku obaviješten o radu vozila.

Izvana je E-Tech raspoznatljiv po novom stražnjem odbojniku i oznakama E-Tech Hybrid na B-nosaču i poklopcu prtljažnika. Vanjski izgled i unutrašnjost mogu se personalizirati paketom opreme Hybrid Blue. Pametni kokpit čine 7-inčna TFT instrumentna ploča i novi multimedijski sustav Renault Easy Link sa 7-inčnim zaslonom (vodoravno postavljeni) ili 9,3-inčni (okomito postavljeni), najveći zaslon u klasi. Nova digitalna instrumentna ploča prikazuje slike i animacije specifične za hibrid – razinu baterije prilikom punjenja ili rad na električni pogon. Na mjenjaču nalazi se oznaka E-Tech. Gumbom EV smještenim u podnožju zaslona multimedijskog sustava izravno se može prebaciti na električni pogon kada je baterija dovoljno napunjena.

Captur E-Tech Plug-in Hybrid

Captur je vrlo važan model u Renaultovoj proizvodnoj paleti, pogotovo znamo li kako je riječ o najprodavanijem modelu u svom segmentu. Pogonski sklop E-Tech Plug-in snage 160 KS zahvaljujući bateriji velikog kapaciteta (9,8 kWh i 400 V) i masi od 105 kg ima domet na posve električni pogon do 50 km u mješovitom ciklusu (WLTP) i 65 km u gradskoj vožnji (WLTP City) uz najveću brzinu od 135 km/h. Želite li povećati domet u električnom načinu rada, vozilo je potrebno priključiti na utičnicu i napuniti bateriju (3 do 5 sati, ovisno o utičnici, uključujući i kućnu). Baterija se puni uz maksimalno 3,7 kW. U svim drugim aspektima, Captur E-Tech Plug-in funkcionira kao puni hibrid E-Tech sa svim prednostima tog sustava, poput pokretanja u posve električnom načinu rada i niske potrošnje goriva.

U odnosu na Clio E-Tech, Captur ima nema Eco, već ima novi način rada sustava Multi-Sense – Pure. Može ga se aktivirati u postavkama na zaslonu ili pritiskom posebnog gumba. Ovaj način rada prisiljava posve električni pogon (ako je baterija dovoljno napunjena). U načinu rada Sport, ako je baterija dovoljno napunjena, snažnim pritiskom na papučicu gasa sva tri motora rade zajedno zahvaljujući serijsko-paralelnoj arhitekturi. Vozilo pritom može iskoristiti puni potencijal hibridnog pogona koji posebno dolazi do izražaja prilikom pretjecanja.

Multi-Sense ima i funkciju E-Save koja ograničuje uporabu električnog motora i snagu crpi iz benzinskog motora da bi sačuvao električnu energiju (najmanje 40%). Tako sačuvana električna energija može se kasnije upotrijebiti za vožnju središtem grada, pogotovo u onima gdje je ograničeno kretanje onima koji više zagađuju. U gradskoj vožnji novi Captur E-Tech Plug-in troši 1,4 l/100 km i ispušta 32 g CO2/km (prema WLTP-u).

Budući da se vozilo automatski pokreće u električnom načinu rada, užitak u vožnji jednak je kao u električnom Renaultu Zoe zahvaljujući trenutačnoj isporuci okretnog momenta i žustrom ubrzanju. Osim na gradskim i prigradskim cestama (gdje je zaustavljanje i ponovno pokretanje vozila učestalo), dinamične vozne osobine osjetne su i na brzim cestama na kojima električni motor ima snažna ubrzanja.

Pogon se odabire automatski na zahtjev vozača te se pritom prikazuju animacije na zaslonu instrumentne ploče i zaslonu multimedijskog sustava Renault Easy Link. Vozač također može prilagoditi uporabu benzinskog i električnog motora u postavkama sustava Multi-Sense. Konkretno, način rada Pure prisiljava rad na električni pogon (primjerice prilikom ulaska u gradsko središte), dok način rada Sport kombinira snagu različitih motora kako bi, među ostalim, zajamčio snažnije pretjecanje.

Iako smještaj baterija ispod stražnje klupe nije značajno utjecao na raspodjelu mase, a inženjeri su u svrhu ublažavanja učinka dodatne mase odlučili ugoditi multi-link stražnji ovjes te ga ugraditi umjesto polukrutog ovjesa. Captur E-Tech Plug-in nudi zavidnu udobnost svim putnicima dok istovremeno podiže letvicu dinamičnih performansi.

Prepoznajemo ga po oznakama E-Tech Plug-in Hybrid na poklopcu prtljažnika i B-nosaču. Spremnik goriva nalazi se na lijevoj strani vozila, a priključak za punjenje na desnoj strani. Opremljen je svjetlom koje različitim bojama prikazuje status punjenja: plavo (punjenje u tijeku), zeleno (napunjen), narančasto (u čekanju), crveno (baterija prazna). Sjedala su ostala nepromijenjena. Klizna stražnja klupa može se pomicati po duljini do 16 cm, a nasloni se preklapaju u ravnu podnicu. U prostoru ispod lažne podnice mogu se držati kabeli za punjenje bez smanjivanja obujma prtljažnika od 379 litara.

Oznake E-Tech na ručici mjenjača, nalaze se i u pametnom kokpitu. Gumb Stop&Start zamijenjen je gumbom EV za izravno prebacivanje u posve električni način rada Pure tijekom vožnje. Električni mjenjač e-shifter (bez mehaničkih spona) ima funkciju Brake (B) zahvaljujući kojoj iskorištava maksimalni potencijal sustava regenerativnog kočenja. Aplikacija MY Renault ima funkcije specifične za motor E-Tech Plug-in. Primjerice, možete ga koristiti za prikazivanje statusa baterije ili daljinsko planiranje početka punjenja.

Megane E-Tech Plug-in Hybrid

Od predstavljanja prvog Méganea 1995. četiri generacije tog modela prodane su u 7 milijuna primjeraka diljem svijeta. E-Tech Plug-in Hybrid samo će dodatno popularizirati ovaj model koji dolazi i uz lagane dizajnerske korekcije. E-Tech Plug-in bit će dostupan u Méganeu Grandtouru od predstavljanja, kasnije i u hatchback izvedbi, a moći će se naručiti od srednje razine opreme do R.S. Line. Megane E-Tech Plug-in koristi pogonski sklop kao i Captur E-Tech Plug-in. Tako motor E-Tech Plug-in i njegova baterija kapaciteta 9,8 kWh (400 V) teže 105 kg pa novi Mégane ima 50 km dometa pri brzinama do 135 km/h u mješovitom ciklusu (WLTP) i do 65 km u gradskoj vožnji (WLTP City) u potpuno električnom načinu rada. U mješovitoj vožnji troši 1,3 l/100 km i ispušta samo 28 g CO2/km (prema WLTP-u). Bolje vrijednosti od onih kod modela Capture mogu se zahvaliti činjenici da je riječ o aerodinamičnijem modelu.

Mégane E-Tech Plug-in opremljen je 9,3-inčnim zaslonom multimedijskog sustava Easy Link i 10,2-inčnim digitalnim zaslonom instrumentne ploče. Sustav Multi-Sense nudi na odabir i tri specifična načina rada: Pure, MySense i Sport. Pure je dostupan u izborniku ili pritiskom na poseban gumb na armaturnoj ploči, prebacuje motor u posve električni način rada ako je baterija dovoljno napunjena. MySense optimizira hibridni način rada za niže troškove uporabe. Njegova funkcija E-Save čuva električnu energiju pohranjenu u bateriji (najmanje 40 %) kako bi bila na raspolaganju onda kada je to potrebno. Sport pak omogućuje vozaču da iskoristi sve što mu pogon pruža uporabom triju motora istodobno. Način korištenja je isti kao kod modela Capture.

Iako se dio prtljažnika koristi za pohranu kabela, Megane E-Tech Plug-in zadržao je modularnost po kojoj je poznat, kao što je funkcija Easy Break (preklapanje stražnje klupe u ravnu podnicu), preklapanje naslona suvozačeva sjedala. Grandtour inačica ima obujam prtljažnika 447 litara. I kod modela Capture, i kod modela Megane, smanjen je malo obujam prtljažnika, kao i spremnika goriva za tri litre.

Znanje i iskustvo iz Formule 1

Kombinacija dvaju električnih motora, inovativnog dog-clutch mjenjača s više načina rada i motora s unutarnjim izgaranjem pruža brojne načine rada. Tako je omogućeno automatsko pokretanje u posve električnom načinu rada, i to zahvaljujući konstrukciji mjenjača bez spojke. Stoga hibridna vozila E-Tech automatski pokreće električni motor koji u ovom slučaju zamjenjuje motor s unutarnjim izgaranjem. Prilično elegantno rješenje koje osigurava trenutačnu isporuku najvećeg okretnog momenta i snažno početno ubrzanje. Tu je i automatska prilagodba uvjetima vožnje. Tehnologija E-Tech Grupe Renault temelji se na serijsko-paralelnoj arhitekturi koja povezuje različite vrste hibridizacije (serijska, paralelna i serijsko-paralelna).

Motori mogu isporučivati snagu kotačima samostalno ili zajednički. Pogonski sklop upravlja radom motora te ih opskrbljuje u skladu s potrebama za ubrzanjem i snagom. Također upravlja mogućnostima punjenja baterije u vožnji. To čini na temelju 15 mogućih kombinacija različitih motora i stupnjeva prijenosa. Mjenjač omogućuje gotovo neprimjetnu promjenu stupnjeva prijenosa te ne zahtijeva intervenciju vozača. Sustav E-Tech automatski prilagođava način rada uvjetima vožnje kako bi smanjio razinu štetnih emisija i potrošnju goriva te osigurao zabavnu i okretnu vožnju.

Renault će nastaviti s elektrifikacijom, a što pokazuju i planovi i osam potpuno električnih te 12 elektrificiranih modela do 2022. godine.

Ograničene serije Edition za Clio i Capture

Inačice Clio E-Tech Edition i Captur E-Tech Edition, dostupne su u nekoliko boja, odnosno kombinacija. Tako je tu bijela Glacier, bijela Quartz, siva Highland, siva Titanium i crna Diamond za Clio te dvobojna kombinacija siva Highland / crna Diamond, siva Cassiopeia / crna Diamond, crna Diamond / siva Highland te bijela Pearl / crna Diamond za Captur. Ove se inačice temelje na razini opreme Intens i izdvajaju se dinamičnim oznakama bakrenog sjaja koje se nalaze na usisnicima zraka u prednjem odbojniku, naplatcima i blatobranima te naglašavaju izražajan karakter vozila. Na vozačevoj strani ispod retrovizora nalazi se kratki tekst koji opisuje tehnološki karakter ovih ograničenih izvedaba. Isti se opis nalazi i na donjim zaštitnim oblogama vrata Clija te na stražnjim bočnim stranicama Captura. Unutrašnjost Edition inačica osvaja tehnološkim detaljima koji iskorištavaju kontrast između svijetlosivih vrata i umetaka u armaturnoj ploči te crnih obloga vrata i stropa. Cjelinu zaokružuju plave linije na ventilacijskim otvorima. Presvlake u kombinaciji crne i sive boje ukrašene su plavim šavovima. Tu je i pozadinsko osvjetljenje natpisa E-Tech na pragovima vrata i posebni tepisi.

Model Snaga kW (KS) Emisija CO2 (g/km) Doseg elektromotora – kombinirana vožnja km / WLTP Cijena Clio Intens E-Tech 103 (140) 83 152.400 kn Clio E-Tech Edition 103 (140) 83 166.400 kn Capture Intens E-Tech 117 (160) 34 50 227.400 kn Capture E-Tech Edition 117 (160) 34 50 234.400 kn Megane Intens E-Tech 117 (160) 29 54 241.000 kn Megane Edition One E-Tech 117 (160) 29 54 250.900 kn Megane RS Line E-Tech 117 (160) 29 54 260.800 kn

Sada, na početku prodaje Renault je na ove navedene osnovne cijene pripremio i popust od 5 tisuća kuna pri kupnji modela Clio ili Capture, dok je tisuću kuna više popusta namijenjeno kupcima modela Megane. Tu su i dodatne pogodnosti. Kupci na poklon dobivaju i četiri zimske gume, kao i ako se odluče na Renault financiranje imaju mogućnost plaćanja u četiri godišnje rate, a kada dobivaju i 4 godine produljenog jamstva, odnosno 80 tisuća kilometara.