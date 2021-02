Kupcima se na odabir nude tri benzinska, dva dizelska i električna verzija, i to u četiri različite razine opreme

Još sredinom protekle godine detaljno smo predstavili novi Citroënov adut, novi C4, a koji nam je sada stigao i u domaće prodajne salone. Bila je to prilika da i sami sjednemo za upravljač modela koji nastavlja već utabani put, ali sada na jedan sasvim novi način. Novi C4 u potpunosti je novi model, a pored već ustaljene ponude benzinskih i dizelskih motora, odmah je raspoloživ i kao električni model, a tada mu je naziv malo izmijenjen – ë-C4.

Novi C4 donosi i novu koncepciju karoserije. U Citroënu navode kako je riječ o kompaktnoj limuzini, a mi bi nadodali, koja ozbiljno koketira s crossoverima. To je naglašeno brojnim detaljima eksterijera, od linije krova, pa do plastičnih zaštita obruba blatobrana i pragova, a koji su time povezani s prednjim odnosno stražnjim branikom. Koliko god novi C4 bio drukčiji, ipak prednji dio otkriva povezanost s nekim dosadašnjim modelima, pa tako susrećemo podijeljene svjetlosne elemente. U vrhu su dvije LED trake, a jednu susrećemo i na unutarnjoj strani donjeg, glavnog svjetlosnog dijela.

Udobnost na visokom nivou

Nastao je platformi međuosovinskog razmaka od 267 centimetara, što je jedan od najdužih u segmentu te osigurava respektabilan prostor za koljena putnika straga – 198 mm. Novi C4 je širok 180 cm, dug je 435,5 cm, a visok 152, odnosno ë-C4 152,5 cm. Na raspolaganju je i prtljažnik od 380 litara.

Nakon prvih testnih vožnji možemo potvrditi kako je Citroën ponovno veliki naglasak stavio na udobnost putovanja i komfor. Tome u prilog idu i Advanced Comfort sjedala. Ova široka sjedala pružaju ugodan osjećaj udobnosti, a pored toga položaj sjedenja je uspravniji nego li kod klasičnih kompaktnih modela. Velika razina komfora, ali i prostora, pripremljena je i putnicima na stražnjoj klupi. Osim na početnim izvedbama benzinaca i dizelaša, C4 i ë-C4 dolaze opremljeni ovjesom s hidrauličnim graničnicima koji doprinose udobnosti putovanja.

Novost – pretinac i nosač za tablet

Upravo maloprije spomenuta Advanced Comfort sjedala, odnosno kompletna filozofija dizajna doprinijeli su oslobađanju više prostora. Kako za komfor, tako i za mnogobrojne pretince. Advanced Comfort nisu samo sjedala, već kompletna filozofija uređenja unutrašnjosti. Topli materijali i velike staklene površine od 4,3 kvadratna metra, uz svijetle boje krovne obloge i unutarnjih obloga stupova omogućavaju mirnu i pozitivnu atmosferu. Novi C4 u svojoj putničkoj kabini raspolaže s barem 16 pretinaca za odlaganje s ukupnim volumenom od 39 litara.

Novost je što se u dva najbogatija paketa opreme ispred suvozača dobiva dodatni pretinac za odlaganje tableta, odnosno Smart Pad Support Citroën. Znači, pored samog pretinca za odlaganje tableta, postoji i pretinac u kojem je ‘sakriven’ univerzalni nosač tableta. Uz nadoplatu od 200 kuna tu je i mogućnost postavljanja nosača prilagođenog Apple ili Samsung uređajima. Time suvozač tijekom vožnje ima mogućnost zabavljati se neovisno od ostalih funkcija vozila.

Četiri razine opreme

Danas je više nego ikad naglasak stavlja na brojne tehnologije, pa ne čudi što C4 može biti opremljen s 20 sustava za pomoć u vožnji. One uključuju Highway Driver Assist, drugu razinu polu-autonomne vožnje kao i 6 tehnologija za povezivost. Spomenimo neke od sustava: Sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti pomoću kamere (Active Safety Brake), Sustav za upozorenje u slučaju opasnosti od sudara; Nadzor mrtvog kuta; Sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKA); Adaptivni regulator/limitator brzine s funkcijom Stop & Go; Coffee Break Alert; Sustav upozorenja na nepažnju vozača kamerom; Prošireno prepoznavanje prometnih znakova i preporuka za brzinu…

Domaćim je kupcima modela C4 pripremljen odabir četiri razine opremljenosti (Live, Feel, Feel Pack i Shine), tri benzinska motora (PureTech 100, PureTech 130 te PureTech 155) te 2 dizelska motora (BlueHDi 110 i BlueHDi 130). Početni benzinac i dizelaš dolaze isključivo uz 6-stupanjski ručni mjenjač. Riječ je dobro poznatim pogonskim strojevima. Srednji benzinac pored ručnog, raspoloživ je i uz 8-stupanjski automatik. Upravo je taj automatik jedina opcija kod najsnažnijih benzinaca i dizelaša.

Odmah i električno izdanje

ë-C4 je pak 100 % električni model koji je raspoloživ uz tri razine opremljenosti (Feel, Feel Pack i Shine). Riječ je modelu koji pokreće elektromotor od 100 kW/136 KS te okretni moment od 260 Nm, a koji se napaja iz visokonaponske 400 V litij-ionske baterije od 50 kWh. Riječ je o već poznatom pogonu koji ima i Peugeot e-208 ili e-2008, kao i Opel Corsa-e.

Prema WLTP-u ë-C4 ima doseg od 350 km, a maksimalna brzina mu je 150 km/h, i to u Sport modu u kojem mu je za ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h potrebno 9,7 sekundi. Na brzoj punionici (100 kW) do 80% baterije se napuni u 30 minuta. Punite li ga na 32 A wallboxu od 11 kW, za punjenje je potrebno oko 5 sati, odnosno na običnu kućnu utičnicu 32 sata.

Visoka razine personalizacije

Kao što smo i navikli kod Citroëna, pripremljena je velika širina mogućnosti personalizacije. Bez obzira govorimo li o modelu C4 ili ë-C4, tu je 31 kombinacija boja i Color Paketa izvana, te 6 različitih unutarnjih uređenja. Time bi i oni najzahtjevniji trebali pronaći rješenje koje će ih veseliti. Tako je moguće odabrati 7 boja karoserije, od najsvjetlijih do najtamnijih. Tu su bezvremenske i nepogrešive Banquise bijela, Obsidien crna, Acier i Platinum sive, živahne i tople Elixir crvena i Caramel smeđa te elegantna i profinjena, Iceland plava.

Pet Color Paketa su Glossy Black, Sable, Grey, Anodised Red i Anodised Blue, s time da je posljednja napravljena isključivo za ë-C4. Ona je identična onoj na modelu C5 Aircross Hybrid, a kako bi osnažila obiteljski duh na elektrificiranim Citroën vozilima. Ovi Color Paketi, tipični za vozila Citroën, napravljeni su za umetke u boji oko prednjih svjetala za maglu i na Airbumpu, a omogućavaju diskretne, profinjene i dinamične kombinacije.

Pogodnosti pri kupnji

Za sve fizičke kupce modela C4, kao i male tvrtke, izuzev velikih kupac, vozila za taxi službe, rent-a-car tvrtke i auto škole Citroën je uz ugovor o servisiranju na 5 godina ili 100 tisuća kilometara pripremio produženo jamstvo na svih tih 5 godina ili 100 tisuća kilometara. Inače bi doplata za to bila 4000 kn. Doplata za produženo jamstvo od 5 godina ili 120 tisuća kilometara je 2730 kn, odnosno do 140 tisuća kilometara 5390 kn.

Kod modela ë-C4 uz ugovor o servisiranju na 5 godina ili 100 tisuća kilometara tu je isto tako na poklon produženo jamstvo na svih tih 5 godina ili 100 tisuća kilometara. Inače bi doplata za to bila 5300 kn. Doplata za produženo jamstvo od 5 godina ili 140 tisuća kilometara je 2110 kn. Tu je i mogućnost ugovora o servisiranju na 8 godina, odnosno do 160 tisuća kilometara, a za što je potrebna nadoplata od 7610 kn.

Bez obzira odlučite li se na kupnju model C4 ili ë-C4, računajte i na pogodnost od 0% kamate odaberete li plaćanje putem financijskog leasing, i to u tri godišnje rate, odnosno 3% fiksne kamate napravite li to kreditom. Pored toga, već pri preuzimanju vozila dobivate sistem ‘ključ u ruke’, znači već registriran automobil, što je isto tako poklon.

Cjenik C4

model oprema snaga cijena do reg. izvedbe s benzinskim motorima PureTech 100 Live 75 kW/102 KS 134.900 kn PureTech 100 Feel 75 kW/102 KS 149.900 kn PureTech 130 Feel 96 kW/131 KS 157.900 kn PureTech 130 EAT8 Feel 96 kW/131 KS 173.900 kn PureTech 130 Feel Pack 96 kW/131 KS 169.900 kn PureTech 130 EAT8 Feel Pack 96 kW/131 KS 185.900 kn PureTech 130 Shine 96 kW/131 KS 179.900 kn PureTech 130 EAT8 Shine 96 kW/131 KS 195.900 kn PureTech 155 EAT8 Shine 114 kW/155 KS 207.900 kn izvedbe s dizel motorima BlueHDi 110 Live 81 kW/110 KS 150.500 kn BlueHDi 110 Feel 81 kW/110 KS 165.500 kn BlueHDi 130 EAT8 Feel 96 kW/131 KS 186.500 kn BlueHDi 110 Feel Pack 81 kW/110 KS 177.500 kn BlueHDi 130 EAT8 Feel Pack 96 kW/131 KS 198.500 kn BlueHDi 110 Shine 81 kW/110 KS 187.500 kn BlueHDi 130 EAT8 Shine 96 kW/131 KS 211.500 kn

Cjenik ë-C4